Obsession rompe récord y se convierte en la película de terror original más taquillera del siglo XXI

Obsession establece una nueva marca antes de su estreno en streaming.

Obsession sumó un nuevo registro en su desempeño comercial al convertirse en la cinta de terror original más taquillera del siglo XXI.

De acuerdo con los datos de Box Office Mojo, la producción acumula 426.7 millones de dólares en la taquilla mundial, cifra que la coloca por encima de cualquier otra película de terror original estrenada desde el año 2000.

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Con ese resultado, la película también ingresó al décimo lugar entre las cintas de terror con mayor recaudación de todos los tiempos. En la clasificación histórica se ubica inmediatamente por debajo de The Exorcist, que registró 430.8 millones de dólares durante su exhibición en cines.

'Obsession' recaudó 426.7 millones de dólares en todo el mundo. (Captura de video)

Inicialmente considerada una producción de terror con un presupuesto reducido, el largometraje amplió su presencia en salas de cine tras el incremento en la asistencia del público y la difusión de comentarios favorables sobre la película.

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Durante la temporada de verano, Obsession se convirtió en una de las producciones con mayor desempeño en taquilla junto con Backrooms.

Ambas superaron los 400 millones de dólares en ingresos globales y lograron mantenerse entre los títulos con mayor recaudación del periodo, por encima de producciones de gran presupuesto como Star Wars: The Mandalorian and Grogu y Masters of the Universe.

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En la categoría de películas de terror originales del siglo XXI, el filme superó a títulos como Signs, que obtuvo 408.2 millones de dólares, y Sinners, con 370.9 millones.

Obsession logró superar el rendimiento en taquilla de Sinners. (Captura de video)

Aunque existen otras películas de terror estrenadas después del año 2000 que registran cifras superiores en taquilla, estas corresponden a adaptaciones de obras literarias o a secuelas de franquicias ya establecidas.

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Entre esos casos se encuentran It, I Am Legend y World War Z, basadas en publicaciones previas, así como IT Chapter Two, The Conjuring: Last Rites y Beetlejuice Beetlejuice, que forman parte de sagas cinematográficas.

La única película de terror original que mantiene una recaudación superior a la de Obsession es The Sixth Sense, estrenada en 1999, con ingresos globales de 672.8 millones de dólares.

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Cinco días antes de alcanzar este nuevo registro, la película había establecido otra marca relacionada con su desempeño financiero. La cinta se convirtió en la producción con un presupuesto inferior al millón de dólares que ha obtenido la mayor recaudación en la historia de la taquilla.

'Obsession' se realizó con un presupuesto inferior al millón de dólares. (Captura de video)

El largometraje fue realizado con un presupuesto de 750 mil dólares y superó el récord que mantenía Enter the Dragon, estrenada hace 53 años y protagonizada por Bruce Lee.

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Esa producción tuvo un costo estimado de 850 mil dólares y también logró superar los 400 millones de dólares en ingresos durante su trayectoria comercial.

El desempeño de Obsession en salas de cine se encuentra próximo a concluir. La película estará disponible en la plataforma Peacock a partir del 17 de julio para Estados Unidos, mientras que en Latinoamérica, estará disponible en Universal+ a partir del 24 de julio de 2026.

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'Obsession' llegará al streaming el próximo 17 de julio.

Cabe destacar que Obsession fue dirigida por Zach Cregger, cineasta y guionista que previamente obtuvo reconocimiento en el género de terror con Barbarian (2022).

El elenco principal está encabezado por Josh Brolin, Julia Garner y Alden Ehrenreich, acompañados por Austin Abrams, Benedict Wong, Amy Madigan, Cary Christopher y June Diane Raphael.

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