Christian Asinelli dijo que ningún país de América Latina se puede salvar solo y defendió la integración regional

Christian Asinelli recibe el reconocimiento a su libro de manos del legislador porteño Alejandro Grillo

“América Latina es una solución para los problemas que hoy tiene el mundo, donde el talento está distribuido de manera homogénea en toda la región, pero lo que no están distribuidas son las oportunidades, por lo que ningún país se puede salvar individualmente ”. Así lo afirmó el politólogo y vicepresidente corporativo de Programación Estratégica del Banco de Desarrollo de América Latina y el Caribe (CAF), Christian Asinelli, durante un acto en el que su libro “Claves para el Desarrollo de América Latina y el Caribe” fue declarado de Interés para la Comunicación Social por la Legislatura de la Ciudad de Buenos Aires.

El salón San Martín de la Legislatura porteña fue el escenario elegido para otorgarle el reconocimiento durante un acto que se convirtió en un conversatorio donde la integración regional, la solidaridad y los desafíos de América Latina y el Caribe fueron ejes centrales, siguiendo las claves propuestas del texto de Asinelli.

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El encuentro contó con presencias de representantes diplomáticos, dirigentes políticos, legisladores, empresarios, académicos y referentes de la gestión pública como Matías López, Christian Gribaudo, Gustavo Beliz, Fernando Gray, Emmanuel Ferrario, Facundo Del Gaiso, José Urtubey, Alberto Iribarne, Leandro Santoro, Kelly Olmos, José Scioli, Juan Cabandié y Daniel Lipovetzky, entre otros.

Christian Asinelli, con su libro "Claves para el Desarrollo de América Latina y El Caribe", tras el acto en la Legislatura porteña

Alejandro Grillo, el legislador porteño que propuso declarar el libro de Interés para la Comunicación Social, destacó al comienzo del acto que la obra de Asinelli resulta un “disparador de discusión” necesario y resaltó que la convocatoria buscaba “construir entre todos, con la excusa de la visibilización de este libro, un diálogo entre representantes de los pueblos y la mirada académica”, apoyándose en el “concepto de la solidaridad y la cooperación en tiempos muy difíciles”.

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Luego, María Lourdes Puente Olivera, directora de la Escuela de Política y Gobierno de la UCA, dijo que en la región “hay una deuda con nuestra patria y con la patria grande que es trabajar juntos y ser más unidos”. A propósito de la integración regional, remarcó que ese objetivo “no fracasa porque no tenemos organismos, porque hay un montón y lo intentamos 10 mil veces, nos faltó quizás legitimidad social, encontrar intereses compartidos” Y agregó: “Creamos organismos, pero lo que todavía necesitamos construir es comunidad”.

Acerca de quiénes deben protagonizar la integración, apuntó: “El verdadero sujeto de la integración en estos tiempos ya dejaron de ser sólo los Estados ya que hay muchos actores dentro de la sociedad: universidades, ciudades, empresas, ciencia, redes digitales, organizaciones sociales, parlamentos, gobiernos locales”, por lo que concluyó: “Sin pertenencia no puede haber integración. El gran reto es generar una ciudadanía que crea en esto. Generar ciudadanos e instituciones que crean en la integración, no alcanza con gobiernos”.

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Los distintos panelistas destacaron la importancia de la integración regional que pone de relieve Christian Asinelli

A continuación, el embajador de Uruguay en la Argentina, Diego Cánepa, aportó una mirada directa sobre las limitaciones y posibilidades de la integración regional. Sobre la CAF, el banco de desarrollo donde Asinelli es vicepresidente, afirmó que es “el bien público latinoamericano más importante que tenemos hoy, pero, a la vez, casi el único”, por lo que consideró que “nos faltan muchas cosas, pero también tuvimos una incapacidad enorme de construir bienes públicos comunes”.

“No hay comunidad cuando no hay bienes públicos comunes -añadió el diplomático-, y no hay tampoco integración cuando tenemos deudas internas de desintegraciones en los países que integran América Latina y el Caribe. Países desintegrados es muy difícil que se integren”. Y enseguida apuntó: “Somos más diferentes de lo que pensamos, somos menos parecidos de lo que creemos y eso hace que haya que trabajar más”.

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Cánepa señaló que “hacemos muchos discursos, pero trabajamos poco en resolver las diferencias, y lo primero es reconocerlas sin temor porque los conflictos son inherentes a cualquier sociedad humana y también a lo que es una construcción en común”.

Gustavo Beliz fue uno de los asistentes al acto en el que se distinguió al libro de Christian Asinelli

El siguiente orador fue el embajador de Panamá en la Argentina, Juan Luis Correa Esquivel, quien compartió una interpretación desde la experiencia de su país, ahora miembro asociado del Mercosur. “Creo en la integración, en el multilateralismo -indicó-, creo que el mecanismo de construcción y de la solidez de la democracia es el diálogo, independientemente de las diferencias ideológicas o políticas que siempre van a existir”.

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Recordó luego el giro estratégico de su país: “Cuando asumió, nuestro presidente dijo hace dos años que había llegado el momento de que Panamá mire al sur. Ser miembro asociado del Mercosur está abriendo muchas oportunidades para fomentar nuevamente ese intercambio comercial que va acompañado de diálogo y de la construcción de la solidez de las democracias que se fundamenten en el desarrollo económico”.

Por su parte, el embajador de Portugal en nuestro país, Gonçalo Teles Gomes, aportó una visión sobre la integración desde Europa y subrayó que “el oceáno Atlántico no nos separa sino que es algo que nos une”, luego de lo cual puntualizó que en América Latina “tienen todas las condiciones para salir bien, y si no está pasando eso es porque hay un conjunto de buenas intenciones, pero también de desafíos importantes y fundamentales”.

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Diego Cánepa, embajador de Uruguay en la Argentina, fue uno de los oradores del acto presidido por Christian Asinelli

Entre esos desafíos, el diplomático mencionó “la desigualdad, el desafío demográfico, la transición energética, la movilidad y conectividad”. Y consideró que “para las soluciones que es necesario aportar se necesitan políticas públicas, buenas, eficientes, pero construidas con el sector privado”. Citando al Papa Francisco, enfatizó en en que “todos son necesarios para construir país, para ser país y construir país”.

Como idea para la integración, mencionó la falta de algo similar al programa Erasmus (el programa de la Unión Europea que presta apoyo a la educación, la formación, la juventud y el deporte) y la escasa facilidad de circulación de personas entre países latinoamericanos: “¿Cómo es que en América Latina aún circulamos y tenemos que enseñar el pasaporte y control de aduanas y control de fronteras?”, se preguntó Teles Gomes.

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Finalmente, Asinelli destacó el potencial de América Latina y el Caribe como “región solución” a los problemas globales contemporáneos e invitó a reflexionar sobre el desarrollo, la integración, la institucionalidad y la planificación estratégica de la región.

Alberto Iribarne y José Urtubey, entre los presentes en el acto de la Legislatura porteña

El politólogo destacó que América Latina dispone de recursos naturales excepcionales. “Si lo vemos desde el punto de vista de los recursos naturales, esta región tiene 670 millones de habitantes, de los cuales unos 120 viven en lo que hoy llamamos el mundo rural y, por ejemplo, en Argentina, Bolivia y Chile el 60% del litio del mundo está presente para esta transición energética”, puntualizó. Además, resaltó que la región concentra “el 50% de la biodiversidad del planeta” y “el 30% del agua”. “A pesar de que tenemos problemas de sequía en muchos lugares o de inundaciones en otros, lo que ahí hay es una falta de oportunidades, de infraestructura”, agregó.

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Asinelli también hizo referencia al talento que existe en esta región: “Tenemos talento en todas las áreas. Gente capacitada en el arte, la música, las matemáticas, todo lo que puede generar esa región de oportunidades”. No obstante, advirtió: “Si el talento está distribuido de manera homogénea en toda la región, lo que no está distribuido son las oportunidades”.

Por eso afirmó que imprescindible la acción colectiva para enfrentar los desafíos modernos: “Esto no se puede hacer solo. Esto no es cuestión de que un país se puede salvar individualmente en un mundo tan complejo como el de hoy. Tenemos que hacer esto en conjunto”.

Christian Asinelli y el legislador porteño Alejandro Grillo

Asimismo, Asinelli remarcó: “No podemos pensar el futuro sin planificación, no podemos pensar el futuro sin empezar un día y tomar las decisiones para que el mañana sea mejor. Tenemos que tener mirada de largo plazo. Sin mirada de largo plazo no se pueden trabajar ninguno de los temas que están en el libro”.

Planteó luego la necesidad del fortalecimiento de las instituciones y de las capacidades estatales: “¿Cómo fortalecemos los Estados para que puedan negociar con los grandes intereses que hoy nos toca enfrentar en el mundo, las grandes tecnológicas? ¿Cómo hacemos para que esas capacidades estatales también se transformen en una defensa de la casa común, como decía el papa Francisco? ¿Cómo hacemos para que la sostenibilidad ambiental sea parte de esa agenda de políticas públicas?”.

Según su experiencia, la infraestructura es un factor clave: “La infraestructura es fundamental como habilitante para el desarrollo. Sin infraestructura no hay posibilidad de desarrollarnos porque no hay posibilidad de inclusión y no hay posibilidad de competitividad”.

El embajador de Portugal en la Argentina, Gonçalo Teles Gomes

A modo de comparación, observó que el comercio intrarregional en América Latina “es del 10, 11 o 12% cuando en la Unión Europea ese rubro supera el 50%”. Explicó que “eso es porque nos faltan infraestructura habilitante, rutas, conexiones de gas, conectarnos en el tema energético y cultural con programas como el Erasmus; nos falta infraestructura institucional”.

El autor del libro insistió en la importancia de la apuesta por el conocimiento: “Los países que se han desarrollado han invertido en ciencia y tecnología. Los números de la OCDE, de Estados Unidos, de la Unión Europea y de Chinason muy altos en inversión en ciencia y tecnología. Y eso es lo que necesita también nuestra región: invertir en infraestructura, infraestructura física y de conectividad y en infraestructura institucional”.

Para finalizar, Asinelli concluyó que su libro “pretende ser un disparador de la discusión para que pensemos cómo mejoramos nuestros Estados, la educación, cómo cerramos las brechas en inteligencia artificial, tecnología, pobreza, capacidades estatales y sostenibilidad ambiental”. Y para ello remarcó la importancia del debate, los consensos y los diálogos necesarios para la integración y el desarrollo de “la patria grande”.

(Fotos de Jaime Olivos)