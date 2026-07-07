Mariska Hargitay conducirá los Emmy 2026 y hará historia como la primera mujer al frente en 15 años

Mariska Hargitay será la presentadora de la 78.ª edición de los premios Emmy, que se realizará el 14 de septiembre en Los Ángeles (REUTERS/Sarah Meyssonnier)

Mariska Hargitay será la presentadora de la 78.ª edición de los premios Emmy, la ceremonia más importante de la televisión estadounidense, prevista para el 14 de septiembre en el Peacock Theater de Los Ángeles, con transmisión en vivo por NBC y en la plataforma HBO Max.

La confirmación llegó el martes durante el almuerzo de arranque de la temporada de premios organizado por NBCUniversal.

La protagonista de La ley y el orden: Special Victims Unit se convierte así en la primera mujer en conducir la gala en 15 años. La última fue Jane Lynch, en 2011.

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Además, es la primera ocasión desde la edición de 1993, presentada por Angela Lansbury, en que la ceremonia no cuenta con un comediante, actor de comedia o presentador de telerrealidad al frente.

La actriz de "La ley y el orden" será la primera mujer en presentar los premios Emmy en 15 años, desde la conducción de Jane Lynch en 2011 (NBC)

“Traer historias al mundo ha sido el latido de mi carrera. Es un gran honor para mí presentar los Emmy de la 78.ª edición —en el año del centenario de mi querida NBC— y celebrar esta extraordinaria comunidad de narradores", declaró Hargitay a Deadline.

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Y agregó: “Ya sea un actor o un director, un diseñador de vestuario o un diseñador de sonido, todos tenemos el privilegio de participar en la creación de televisión que nos une. Sin importar cómo, dónde o cuándo miremos, estamos juntos en nuestra risa, nuestras lágrimas, nuestro amor por las historias y nuestra expectativa por saber qué ocurrirá después”.

El proceso de selección incluyó a candidatos tanto dentro como fuera de NBCUniversal, pero la cadena optó por una figura propia en el marco de su centenario.

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NBC eligió a Hargitay para los Emmy en el marco de su centenario, tras un proceso de selección con candidatos dentro y fuera de NBCUniversal (NBC)

La elección recayó en una actriz que acumula 27 temporadas en pantalla como la capitana Olivia Benson en La ley y el orden: Special Victims Unit, la serie de drama en horario estelar con mayor cantidad de episodios en la historia de la televisión estadounidense. La producción regresará en otoño con su temporada 28 y superará la marca de los 600 episodios.

Hargitay suma a su trayectoria un Emmy ganado, ocho nominaciones adicionales y un Globo de Oro por ese papel. También ejerce como productora ejecutiva y directora de la serie.

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El anuncio de los nominados a los Emmy 2026 está previsto para el miércoles 8 de julio, a partir de las 11:30 a.m. (hora del este), con transmisión en vivo en Emmys.com.

Entre los títulos con mayores posibilidades de acumular candidaturas figuran Pluribus, de Apple TV+, y The Pitt, de HBO Max.

La 78.ª edición de los premios Emmy será la primera desde 1993 sin un comediante, actor de comedia o presentador de telerrealidad al frente de la ceremonia (REUTERS/Danny Moloshok)

Mariska Hargitay lleva “Every Brilliant Thing” a California

Días antes de asumir el rol de presentadora de los Emmy, Mariska Hargitay llevará su espectáculo teatral a California.

Tras su debut en Broadway, la actriz ofrecerá tres funciones de Every Brilliant Thing los días 7 y 8 de agosto en el Lucie Stern Theatre de Palo Alto.

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Las presentaciones servirán como apertura del 23.° Festival Anual de Nuevas Obras de TheatreWorks Silicon Valley y tendrán un carácter benéfico: los fondos recaudados se repartirán entre TheatreWorks y la Joyful Heart Foundation, la organización sin fines de lucro que Hargitay fundó para apoyar a sobrevivientes de agresión sexual, violencia doméstica y abuso infantil.

Every Brilliant Thing es una obra unipersonal de Duncan Macmillan y Jonny Donahoe en la que la protagonista, sin nombre, enfrenta la depresión de su madre y su propia tristeza con un recurso surgido en la infancia: una lista de todo lo brillante que existe en el mundo.

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Antes de los premios Emmy, Mariska Hargitay llevará "Every Brilliant Thing" a California con funciones benéficas en Palo Alto a favor de TheatreWorks Silicon Valley y la Joyful Heart Foundation (REUTERS/Jeenah Moon)

El formato participativo del montaje convoca a los espectadores a leer fragmentos de esa lista e interpretar personajes de la historia.

Hargitay ofreció su última función en Broadway el 5 de julio. A partir del 7 de julio, la actriz Tracee Ellis Ross —conocida por Black-ish y Girlfriends— tomó el relevo en el Hudson Theatre, con funciones programadas hasta el 9 de agosto.

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La obra debutó en el Edinburgh Festival Fringe con tres temporadas consecutivas con localidades agotadas, llegó a Off-Broadway en 2014 y fue filmada para HBO con Donahoe en el papel protagónico. Más recientemente tuvo su estreno en el West End londinense.

Las entradas para las funciones en California están disponibles en TheatreWorks.org.