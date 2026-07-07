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Así llegó el vestido de Zendaya a la premiere de ‘La Odisea’: un jet privado y una carrera contra el tiempo

La creación de Schiaparelli acababa de debutar en la Semana de la Alta Costura cuando emprendió su viaje a Londres

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El vestido de ensueño de Zendaya para ‘La Odisea’: de la pasarela a la alfombra roja en menos de un día
La creación de Daniel Roseberry para Schiaparelli evocó la estética de las esculturas de la Antigua Grecia, en sintonía con el universo de La Odisea.(Créditos: Schiaparelli/REUTERS)

Apenas unas horas después de cerrar el desfile de Schiaparelli en la Semana de la Alta Costura de París, un espectacular vestido inspirado en la estética de la Antigua Grecia cruzó Europa en un jet privado para llegar a Londres. Su destino era la premiere mundial de La Odisea, la nueva superproducción de Christopher Nolan, donde Zendaya apareció con una creación que parecía hecha a la medida de Atenea, la diosa que interpreta en la película. En el poema épico de Homero, esta divinidad guía y protege a Odiseo durante su largo viaje de regreso a Ítaca.

La pieza pertenecía a la colección Haute Couture Otoño/Invierno 2026-2027 de Schiaparelli, diseñada por Daniel Roseberry. La casa de moda la describió como un “vestido luminoso” compuesto por “un bustier moldeado en silicona blanca con efecto porcelana, espalda deportiva, detalles de cordones y flecos espejados bordados con un degradado del blanco al espejo”. La firma añadió que la elaborada falda plateada y dorada estaba “iluminada desde el interior”, un efecto que reforzaba su apariencia escultórica.

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La elección del estilista Law Roach recibió elogios de las principales revistas de moda. Según destacó W Magazine, “no hay un símbolo más apropiado para honrar a Atenea que la antigua coraza”, una referencia directa al bustier que dominaba el diseño seleccionado para Zendaya por su colaborador de confiaza.

El diseño rindió homenaje a Atenea, la diosa griega que Zendaya interpreta en la nueva adaptación cinematográfica de Christopher Nolan (REUTERS/Isabel Infantes)
El diseño rindió homenaje a Atenea, la diosa griega que Zendaya interpreta en la nueva adaptación cinematográfica de Christopher Nolan (REUTERS/Isabel Infantes)

Un viaje exprés desde París

La travesía del vestido también despertó interés en las redes sociales, ya que apenas unas horas antes de la premiere la pieza había debutado sobre la pasarela de Schiaparelli.

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En un video grabado entre bastidores junto al creador francés Lyas (Elias Medini), Roach explicó el inusual operativo logístico. Cuando Medini comentó: “Elegiste este look para una premiere esta noche”, el estilista respondió entre risas: “Sí, volé anoche para venir al desfile; tengo un jet privado esperándome”.

Luego, al preguntarle si el avión esperaba por el vestido, Roach respondió: “Sí, para sacar ese vestido de ella y llevarlo a Londres para ponérselo a una chica muy especial”, en referencia a Zendaya.

El plan salió como estaba previsto. El vestido abandonó la pasarela parisina y, pocas horas después, apareció sobre la alfombra azul instalada en Leicester Square para la premiere mundial de La Odisea. Zendaya completó el estilismo con un collar de Chopard Haute Joaillerie con un diamante central de 12,37 quilates y otros diamantes que sumaban 76,11 quilates, engastados en oro blanco de 18 quilates.

El vestido de ensueño de Zendaya para ‘La Odisea’: de la pasarela a la alfombra roja en menos de un día
Law Roach reveló que el vestido viajó en un jet privado desde París para que Zendaya pudiera estrenarlo esa misma noche en Londres. (Captura de video/Instagram)

La premiere mundial de La Odisea dio inicio a la gira promocional de la nueva superproducción de Christopher Nolan, una adaptación del célebre poema épico de Homero que llegará a los cines de América Latina el 16 de julio. La producción, con un presupuesto estimado de 250 millones de dólares, también es la primera película filmada íntegramente con cámaras IMAX de 70 milímetros.

Junto a Nolan y la productora Emma Thomas desfilaron por la alfombra azul Matt Damon, Tom Holland, Anne Hathaway, Robert Pattinson, Charlize Theron, Lupita Nyong’o, John Leguizamo, Benny Safdie, Elliot Page, Mia Goth, Travis Scott y Corey Hawkins, entre otros.

Durante el evento, Zendaya habló sobre la experiencia de compartir pantalla con su esposo, Tom Holland, quien interpreta a Telémaco, hijo de Odiseo.

La actriz compartió la alfombra azul con Tom Holland, quien da vida a Telémaco en la esperada adaptación del poema épico de Homero (REUTERS/Isabel Infantes)
La actriz compartió la alfombra azul con Tom Holland, quien da vida a Telémaco en la esperada adaptación del poema épico de Homero (REUTERS/Isabel Infantes)

“Simplemente me conmovió su interpretación. Es increíble en esta película, como lo es en todo lo que hace, y estoy emocionada de que la gente vea esa dualidad de un mes para otro”, dijo a Variety. Ambos volverán a compartir pantalla muy pronto con el estreno de la próxima película de Spider-Man.

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