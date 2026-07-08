Caso Thiago Correa: se conoció cuándo comenzará el juicio contra el policía que le disparó al nene de siete años

Thiago Correa murió el 6 de junio de 2025 tras recibir un disparo mientras esperaba el colectivo junto a su papá

El juicio oral por el crimen de Thiago Correa, el niño de 7 años que murió tras recibir un disparo cuando el agente de la Policía Federal Argentina Facundo Aguilar Fajardo intentó defenderse de un robo, comenzará en marzo de 2027. La decisión fue adoptada por el Tribunal Oral en lo Criminal N° 1 del Departamento Judicial de La Matanza, durante una audiencia preliminar en la que la querella reiteró su rechazo a un juicio abreviado.

“Sostenemos que un hecho de la gravedad del que terminó con la vida de Thiago debe ser debatido en un juicio oral y público, donde toda la prueba sea producida y valorada con la máxima transparencia”, expresó la familia de la víctima en diálogo con la Agencia Noticias Argentinas.

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La causa fue elevada a juicio bajo la carátula de homicidio agravado por el empleo de arma de fuego cometido con exceso en la legítima defensa, lesiones graves cometidas con exceso en la legítima defensa (en dos hechos) y homicidio culposo, todos en concurso ideal.

La querella, por su parte, insistió en que el hecho se debe juzgar como un homicidio agravado por el uso de arma de fuego y por tratarse de un miembro de una fuerza de seguridad, conforme al artículo 80 del Código Penal.

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“Únicamente pedimos que quienes resulten responsables respondan por sus actos”, expresó Fabián Correa

Fabián Correa, padre de Thiago, manifestó que “el único interés” de la familia es “conseguir justicia” y que no buscan privilegios ni venganza. “Únicamente pedimos que quienes resulten responsables respondan por sus actos y que la muerte de nuestro hijo no quede impune”, señaló.

El proceso continuará con audiencias preparatorias en las que se definirán la lista de testigos, las cuestiones procesales y los acuerdos probatorios.

Así fue el tiroteo en el que balearon a Thiago en La Matanza

El caso

El hecho ocurrió el 4 de junio de 2025, pasadas las 23, en la intersección de avenida Crovara y Madrid, donde Fabián Correa y su hijo esperaban el colectivo. En ese momento, el agente Aguilar Fajardo, que estaba de civil, fue abordado por cuatro delincuentes armados. Para repeler el asalto, utilizó su pistola reglamentaria y efectuó once disparos.

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Como resultado del enfrentamiento, uno de los asaltantes, Brandon Corpus Antelo (17), murió tras recibir dos balazos en el pecho y otro en la mano. Dos cómplices, Uriel Alexis Montenovo y Uriel Emanuel Leyva (ambos de 21 años), resultaron heridos. Montenovo sufrió un impacto en el muslo y Leyva, en el abdomen. El cuarto sospechoso, Joaquín López Otto Zacarías (20), logró escapar, pero fue capturado días más tarde. Thiago, que esperaba el colectivo junto a su padre, recibió un disparo y murió 48 horas después en el hospital.

Joaquín López Otto Zacarías fue detenido días después del hecho

En su declaración indagatoria, Aguilar Fajardo sostuvo que actuó para defender a su madre y a él mismo del ataque, afirmó que nunca advirtió la presencia de Thiago en la línea de fuego y aseguró que, desde aquella noche, no pasa un solo día sin pensar en lo ocurrido.

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“Que le pase lo que le pasó a Thiago, o que le roben, o que en pleno robo resulte herido o muerto, es en lo que pienso todos los días”, concluyó.