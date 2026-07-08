Crimen y Justicia

Caso Thiago Correa: se conoció cuándo comenzará el juicio contra el policía que le disparó al nene de siete años

El agente Facundo Aguilar Fajardo mató de un disparo al nene de siete años cuando intentaba defenderse de un intento de robo. La querella volvió a rechazar la posibilidad de un juicio abreviado

Guardar
Google icon
Thiago, el nene que murió balado en La Matanza
Thiago Correa murió el 6 de junio de 2025 tras recibir un disparo mientras esperaba el colectivo junto a su papá

El juicio oral por el crimen de Thiago Correa, el niño de 7 años que murió tras recibir un disparo cuando el agente de la Policía Federal Argentina Facundo Aguilar Fajardo intentó defenderse de un robo, comenzará en marzo de 2027. La decisión fue adoptada por el Tribunal Oral en lo Criminal N° 1 del Departamento Judicial de La Matanza, durante una audiencia preliminar en la que la querella reiteró su rechazo a un juicio abreviado.

“Sostenemos que un hecho de la gravedad del que terminó con la vida de Thiago debe ser debatido en un juicio oral y público, donde toda la prueba sea producida y valorada con la máxima transparencia”, expresó la familia de la víctima en diálogo con la Agencia Noticias Argentinas.

PUBLICIDAD

La causa fue elevada a juicio bajo la carátula de homicidio agravado por el empleo de arma de fuego cometido con exceso en la legítima defensa, lesiones graves cometidas con exceso en la legítima defensa (en dos hechos) y homicidio culposo, todos en concurso ideal.

La querella, por su parte, insistió en que el hecho se debe juzgar como un homicidio agravado por el uso de arma de fuego y por tratarse de un miembro de una fuerza de seguridad, conforme al artículo 80 del Código Penal.

PUBLICIDAD

El papá de Thiago Correa, el nene de 7 años asesinado, lo despidió en sus redes portada
“Únicamente pedimos que quienes resulten responsables respondan por sus actos”, expresó Fabián Correa

Fabián Correa, padre de Thiago, manifestó que “el único interés” de la familia es “conseguir justicia” y que no buscan privilegios ni venganza. “Únicamente pedimos que quienes resulten responsables respondan por sus actos y que la muerte de nuestro hijo no quede impune”, señaló.

El proceso continuará con audiencias preparatorias en las que se definirán la lista de testigos, las cuestiones procesales y los acuerdos probatorios.

Así fue el tiroteo en el que balearon a Thiago en La Matanza

El caso

El hecho ocurrió el 4 de junio de 2025, pasadas las 23, en la intersección de avenida Crovara y Madrid, donde Fabián Correa y su hijo esperaban el colectivo. En ese momento, el agente Aguilar Fajardo, que estaba de civil, fue abordado por cuatro delincuentes armados. Para repeler el asalto, utilizó su pistola reglamentaria y efectuó once disparos.

Como resultado del enfrentamiento, uno de los asaltantes, Brandon Corpus Antelo (17), murió tras recibir dos balazos en el pecho y otro en la mano. Dos cómplices, Uriel Alexis Montenovo y Uriel Emanuel Leyva (ambos de 21 años), resultaron heridos. Montenovo sufrió un impacto en el muslo y Leyva, en el abdomen. El cuarto sospechoso, Joaquín López Otto Zacarías (20), logró escapar, pero fue capturado días más tarde. Thiago, que esperaba el colectivo junto a su padre, recibió un disparo y murió 48 horas después en el hospital.

Caso Thiago Correa: capturaron al último sospechoso
Joaquín López Otto Zacarías fue detenido días después del hecho

En su declaración indagatoria, Aguilar Fajardo sostuvo que actuó para defender a su madre y a él mismo del ataque, afirmó que nunca advirtió la presencia de Thiago en la línea de fuego y aseguró que, desde aquella noche, no pasa un solo día sin pensar en lo ocurrido.

“Que le pase lo que le pasó a Thiago, o que le roben, o que en pleno robo resulte herido o muerto, es en lo que pienso todos los días”, concluyó.

Temas Relacionados

Thiago CorreaFacundo Aguilar FajardoJuicioLa MatanzaÚltimas noticias

PUBLICIDAD

PUBLICIDAD

Últimas Noticias

Le robaron la camioneta al primo de Gonzalo “Pipita” Higuaín: el detalle que permitió capturar a los delincuentes

Dos delincuentes armados sorprendieron a la víctima en una vivienda del barrio porteño de Saavedra. Horas después, fueron detenidos en Grand Bourg durante un operativo conjunto de la Policía Bonaerense y la Policía de la Ciudad

Le robaron la camioneta al primo de Gonzalo “Pipita” Higuaín: el detalle que permitió capturar a los delincuentes

Acusaron a dos médicos por el robo de seis equipos neonatales de un hospital público de Salta

La fiscalía sostuvo que ambos profesionales habrían trasladado el equipamiento a una empresa privada de neonatología de la que eran socios para obtener un beneficio económico

Acusaron a dos médicos por el robo de seis equipos neonatales de un hospital público de Salta

Tras una denuncia, retiraron cuatro cabezas de ciervo de un histórico bar notable porteño: una pertenece a una especie protegida

La Justicia intervino en The New Brighton, luego de que los responsables del lugar no pudieran acreditar la tenencia legal de las piezas de taxidermia que decoraban el salón desde hacía años

Tras una denuncia, retiraron cuatro cabezas de ciervo de un histórico bar notable porteño: una pertenece a una especie protegida

Desarticularon un búnker narco en Villa Lugano: detuvieron a tres mujeres y secuestraron cocaína, pasta base y tusi

El operativo se realizó en el Barrio 15 tras detectar una maniobra de venta de estupefacientes. Una de las detenidas es de nacionalidad chilena y otra registraba antecedentes por comercialización de drogas

Desarticularon un búnker narco en Villa Lugano: detuvieron a tres mujeres y secuestraron cocaína, pasta base y tusi

Juicio por Loan: las contradicciones de un testigo, los “pies descalzos” y un inesperado debate por el estado de las naranjas

Tres familiares declararon en la octava audiencia del debate oral. La mayor parte de la jornada estuvo atravesada por la declaración de Diego “Huevo” Peña, que motivó contrapuntos entre las partes y hasta un cuarto intermedio

Juicio por Loan: las contradicciones de un testigo, los “pies descalzos” y un inesperado debate por el estado de las naranjas

DEPORTES

Cómo será la planificación de la selección argentina camino a los cuartos de final del Mundial contra Suiza

Cómo será la planificación de la selección argentina camino a los cuartos de final del Mundial contra Suiza

Ibrahimovic se rindió ante Messi tras el triunfo de Argentina y lanzó un particular elogio: “Se convirtió en un animal”

La publicación de Lionel Messi tras la clasificación a cuartos del Mundial: los comentarios de Colapinto y Di María en redes

Qué es el APP, la regla que aplicó el VAR para anular el gol de Egipto ante Argentina en el Mundial

“Aterrador”: un ex futbolista inglés hizo el análisis más original del equipo argentino tras la heroica remontada ante Egipto

TELESHOW

Así fue el reencuentro de Juliana Awada y Mauricio Macri en Europa a meses de su separación

Así fue el reencuentro de Juliana Awada y Mauricio Macri en Europa a meses de su separación

Camilota anunció que abrirá su página en OnlyFans: las provocativas fotos

Maxi López se divirtió haciendo un reto viral de fútbol: el ninguneo a Mauro Icardi y la reacción mordaz de Wanda Nara

El mensaje de amor de Tini Stoessel a Rodrigo de Paul tras el triunfo de Argentina frente a Egipto

El emotivo abrazo de Bizarrap a Lionel Messi al darle el premio al jugador del partido: “Sigue siendo el mejor”

INFOBAE AMÉRICA

Nicaragua: el crimen de Danny López, un joven que predijo su final y al que el régimen dejó morir sin atención médica

Nicaragua: el crimen de Danny López, un joven que predijo su final y al que el régimen dejó morir sin atención médica

El régimen iraní amenazó con una respuesta “decisiva” contra Estados Unidos tras los bombardeos en el estrecho de Ormuz

Honduras destaca entre las economías con mayor crecimiento de exportaciones en Centroamérica, según el BID

No hay grúas para sacar a Fabio, el niño de 9 años atrapado tras el terremoto

Honduras investiga siete contactos sospechosos tras confirmarse nuevos casos de sarampión