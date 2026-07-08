Su padre jugó al hockey sobre hielo y se inició como delantero en Suiza: la historia de Gregor Kobel, el verdugo de Colombia

Kobel heredó el arco de Yann Sommer en la selección suiza, apenas recibió dos goles en toda la campaña clasificatoria al Mundial 2026 y eliminó a Colombia en los octavos de final (REUTERS/Albert Gea)

Este martes 7 de julio quedará marcado en la memoria de Gregor Kobel y toda Suiza. El guardameta mantuvo su arco en cero durante 120 minutos ante Colombia en los octavos de final de la Copa Mundial de la FIFA 2026, y su selección avanzó a los cuartos de final tras imponerse 4-3 en la tanda de penales, con el arquero del Borussia Dortmund como figura.

Pero el suizo de 28 años no es solo el portero titular de la selección helvética: es el producto de una crianza marcada por el deporte de élite, una decisión adolescente de cruzar fronteras y un trabajo constante sobre su propio rendimiento mental.

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Los 120 minutos ante Colombia no fueron un trámite. Suiza y la selección cafetera se midieron en un duelo sin goles que exigió ir hasta los penales, donde los helvéticos se impusieron 4-3 para sellar su pase a los cuartos de final. En ese escenario de máxima presión, Kobel fue el ancla de una defensa que no cedió.

“Como portero, nunca sabes cuándo te van a necesitar. Por eso tienes que estar preparado en todo momento”, había dicho días antes en declaraciones a la FIFA. El partido ante Colombia fue, precisamente, eso.

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Kobel jugó los 47 partidos del Borussia Dortmund en la temporada 2025/26, con 15 vallas invictas y un 72,4% de disparos atajados (Reuters/Anne-Marie Sorvin)

El rendimiento de Kobel en el torneo norteamericano no llegó por casualidad. En la temporada 2025/26 con el Borussia Dortmund, el portero suizo jugó los 47 partidos del equipo entre Bundesliga, copa y Champions League, estableció el récord del torneo alemán con 15 vallas invictas y atajó el 72,4% de los disparos a su portería.

Ese nivel sostenido llevó al club a obtener el subcampeonato de la Bundesliga bajo la conducción de Niko Kovač, y encendió el interés del Manchester United y el Chelsea, aunque la directiva del Dortmund avanzó rápidamente en una renovación contractual que le duplicará el salario.

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Ese presente en el club alemán es la culminación de un recorrido que arrancó en Zúrich, pasó por varias escalas en la Bundesliga y lo llevó a convertirse en el indiscutible número uno de la selección suiza tras la retirada de Yann Sommer.

El director deportivo del Dortmund, Sebastian Kehl, lo resumió con precisión: “Gregor se ha convertido en un portero de talla mundial que ha despertado el interés de muchos de los mejores clubes de Europa”. Detrás de esa trayectoria hay una historia que empieza, curiosamente, no en un campo de fútbol, sino en una pista de hielo.

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Sus inicios en el hockey sobre hielo

ZSC Lions es uno de los equipos más importantes del hockey sobre hielo de Suiza (REUTERS/Pierre Albouy)

Peter Kobel, padre de Gregor, fue un jugador profesional de hockey sobre hielo en Suiza durante los años 80 y 90, con paso por clubes como el ZSC Lions y el HC Davos. En ese hogar, el deporte de alta exigencia no era una opción, era el ambiente natural. Sin embargo, su hijo —nacido el 6 de diciembre de 1997 en Zúrich— eligió otra cancha.

Los primeros pasos en el fútbol los dio en el FC Seefeld, un club de barrio en Zúrich, donde el joven Kobel quería hacer goles y jugaba como delantero. Era el más alto de sus compañeros y, un día en que faltó el arquero, el técnico lo mandó bajo los tres palos. Atajó tan bien que nunca más lo dejaron salir del área.

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Peter Kobel, que “animó orgullosamente a Gregor a mudarse a la academia de Hoffenheim”, admitió que le costó asimilar la elección de su hijo. “Estaba empeñado en jugar al fútbol y convertirse en portero”, recordó. “¡Como delantero de hockey sobre hielo, eso no tenía sentido para mí!”.

Los reflejos y la capacidad de Gregor para “achicar” con todo el cuerpo tienen raíces en haber crecido observando a los arqueros de hockey desde pequeño.

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Cómo llegó a cumplir su sueño en el fútbol

El portero suizo empezó su carrera como delantero en el FC Seefeld, un club de barrio en Zúrich, y terminó bajo los tres palos casi por casualidad (REUTERS)

Gregor Kobel hizo parte de su formación en las inferiores del Grasshopper Club Zurich, pero el salto decisivo llegó cuando se incorporó al TSG Hoffenheim de Alemania siendo menor de edad. Su debut profesional ocurrió en agosto de 2018 en la primera ronda de la Copa DFB, donde mantuvo la portería a cero.

Para sumar minutos, pasó primero a préstamo al FC Augsburg, donde disputó 16 partidos consecutivos en el segundo semestre de la temporada 2018/19. Luego recaló en el VfB Stuttgart, club con el que logró el ascenso a la Bundesliga como subcampeón de la segunda división en 2019/20, con 10 partidos sin recibir goles en 31 encuentros de liga. El Stuttgart le otorgó un contrato permanente, pero su nivel terminó por llamar la atención del Borussia Dortmund, que en 2021 desembolsó 15 millones de euros para hacerse con sus servicios.

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En la temporada 2021/22 debutó con la selección absoluta de Suiza. En la 2023/24, mantuvo seis porterías a cero mientras el BVB llegaba a la final de la UEFA Champions League.

Como buen suizo, Kobel habla con fluidez alemán, francés e inglés, una condición que le permitió adaptarse con rapidez al fútbol alemán y que hoy le da una ventaja táctica en el vestuario del Dortmund: puede dar instrucciones a su defensa en el idioma natal de casi cualquier central que tenga enfrente.

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La psicología deportiva, uno de los ejes de Kobel

El arquero trabaja con psicólogos deportivos y coaches mentales, y considera que aprender a olvidarse de un error en segundos es la habilidad más difícil de su carrera (REUTERS/Daniele Mascolo)

Fuera del campo, Gregor Kobel representa a una generación de futbolistas que le otorga a la preparación mental el mismo peso que al trabajo físico. Trabaja de forma constante con psicólogos deportivos y coaches mentales para manejar la presión de los errores. Él mismo ha declarado que, para un arquero, aprender a “olvidarse” de un error en cuestión de segundos durante un partido es la habilidad más difícil e importante de toda su carrera.

Esa filosofía también se refleja en su rutina de recuperación. “Creo que tienes que hacer al menos tanto fuera del campo como dentro del campo”, afirmó Kobel. “Al final, tu cuerpo tiene que funcionar de tal manera que puedas rendir en el campo. Si no puedes hacerlo, entrenar en el campo no te ayudará”.

El portero pone especial atención al sueño —al que considera “extremadamente importante, probablemente lo más importante”—, a la alimentación, la movilidad, la fisioterapia, la sauna y los baños de hielo. También monitorea aspectos como la ingesta de probióticos y los niveles de vitamina D durante el invierno europeo. “Puedes controlar tu ingesta de alimentos, preguntarte si necesitas probióticos o pensar en el sistema inmunitario”, detalló en una entrevista con el Borussia Dortmund.

Pero el componente mental no se limita al trabajo con especialistas. Kobel subraya que la desconexión también forma parte del proceso. “Mi lado mental es lo que más necesito. Simplemente haciendo algo diferente; si no, solo entrenas constantemente durante once meses”, señaló.

El sucesor de Sommer que se convirtió en el nuevo héroe de Suiza

El golero de 28 años será el próximo rival de Argentina en cuartos de final (REUTERS/Hannah Mckay)

Durante años, Gregor Kobel esperó su turno detrás de Yann Sommer, el portero que dominó el arco suizo durante más de una década. En el Mundial de Qatar 2022, Kobel viajó como suplente y observó desde cerca el funcionamiento de un torneo de esa magnitud. “Hace cuatro años, fue una experiencia brillante para mí ver cómo funciona un Mundial”, declaró a la FIFA. “Las cosas son diferentes ahora, y me alegra que me hayan dado esta oportunidad.”

Él mismo reconoce las diferencias con su antecesor. “Yann y yo somos porteros muy diferentes”, afirmó, aunque le atribuyó a Sommer haberle enseñado el valor de la constancia. “Era un verdadero profesional; trabajó con una constancia increíble y prestó mucha atención a su entrenamiento y dieta. Por encima de todo, su ética de trabajo era impresionante”.

Tras la retirada internacional de Sommer en 2024, Kobel asumió la titularidad de la selección suiza y respondió con una campaña clasificatoria al Mundial 2026 en la que apenas recibió dos goles, con cuatro partidos consecutivos sin que le convirtieran ante Kosovo, Suecia y dos veces ante Eslovenia. En el torneo norteamericano, Suiza superó la fase de grupos ante Qatar, Bosnia y Canadá, y Kobel logró su primera valla invicta mundialista en los dieciseisavos de final ante Argelia, en Vancouver.

“Me siento muy orgulloso de jugar para Suiza”, afirmó ante la FIFA días antes del partido ante Colombia. “Un Mundial siempre es un torneo emotivo. Jugar para tu país es algo realmente especial. Por eso estoy muy orgulloso y agradecido por esta oportunidad”. Este martes, con 120 minutos de arco en cero y una clasificación a cuartos de final sellada desde los once metros, esas palabras encontraron su mejor respaldo.