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Así lució el ramo de novia de Taylor Swift en su boda con Travis Kelce

La hermana del jugador Trey Smith contó que atrapó las flores de la cantante durante la fiesta en el Madison Square Garden

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El ramo de novia de Taylor Swift
La boda de Taylor Swift y Travis Kelce reunió a más de 1.000 invitados, lo que hizo difícil quedarse con el ramo (AP/Instagram)

Ashley Smith, hermana de Trey Smith (tackle ofensivo de los Kansas City Chiefs), fue quien se quedó con el ramo de novia de Taylor Swift tras la boda de la cantante con el ala cerrada Travis Kelce, celebrada el 3 de julio en el Madison Square Garden de Nueva York.

Ella lo confirmó en una publicación de Instagram el domingo. “Celebré una historia de amor encantadora (T&T) y de alguna manera… terminé atrapando el ramo de Tay Tay. Así que aquí está, creyendo que me traerá toda una vida de amor, suerte y risas”, escribió en su cuenta de Instagram.

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Las fotografías que acompañaron la publicación mostraron el ramo en mal estado. Los comentarios de sus seguidores no tardaron en señalarlo.

Ese ramo está destrozado. Las chicas pelearon por él como si les fuera la vida en ello”, escribió un usuario.

Otro preguntó: “¿Es el ramo real o lo que quedó de él?”, a lo que alguien respondió: “La mayoría de las novias preparan uno especial solo para el lanzamiento”.

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Ashley bromeó con que lo tomaba como una señal de buena suerte en el amor y felicitó a los recién casados. Cabe destacar que, con más de 1.000 invitados en la ceremonia, quedarse con el ramo no era tarea sencilla.

El ramo de novia de Taylor Swift
Ashley Smith asistió junto a su hermano Trey Smith, jugador de los Kansas City Chiefs, a la boda celebrada en el Madison Square Garden (Instagram/@iameashleysmith)

El detalle se suma a otros que los asistentes han ido revelando: los recuerdos con pañuelos de encaje que varios invitados ya fotografiaron, la temática de jardín secreto, los looks a medida de Jonathan Anderson para Christian Dior Haute Couture que lucieron los novios, la presencia de Austin Swift como “Man of Honor” y de Jason Kelce como padrino de boda.

La captura del ramo no es el único vínculo de los Smith con la NFL. Ashley dirigió el programa de participación de jugadores de la liga.

En 2025, ella y su hermano Trey hablaron con CBS News sobre sus aspiraciones ligadas al fútbol americano profesional.

“Sabíamos cuál era el plan. Estamos viendo algo de fútbol. No hay preguntas que hacer”, dijo Trey al programa matutino de la cadena. Ashley respondió: “Mil por ciento”.

Según una publicación de Instagram de abril, su etapa en la Oficina de la Liga NFL concluyó la pasada primavera.

El ramo de novia de Taylor Swift
A través de redes sociales, confirmó que atrapó el ramo de novia de Swift durante la ceremonia (Instagram/@iameashleysmith)

Reacciones a la boda de Taylor Swift

Dos invitados que hablaron en exclusiva con NBC News describieron la noche del 3 de julio como un “momento en el que te pellizcas para ver si es real”.

Según relataron, los asistentes entraron al recinto a través de un túnel con fotografías de Taylor Swift y Travis Kelce desde la infancia hasta su relación, y luego accedieron al llamado “Jardín Secreto” de la pareja.

Tanto la novia como el novio vistieron de blanco, con trajes de Christian Dior Haute Couture. Los votos, escritos a mano por ambos, provocaron lágrimas entre el público.

“Uno pensaría que la novia sería la que más lloraría, pero en realidad fue Travis el que estuvo más emocionado”, dijo uno de los asistentes al citado medio. Swift incluso cantó parte de sus votos.

La recepción contó con actuaciones de Paul McCartney y Stevie Nicks, según los mismos invitados. La noche anterior, en la cena de ensayo, fueron los propios novios quienes subieron al escenario para interpretar juntos su canción de rock favorita.

Taylor Swift y Travis Kelce
Invitados a la boda de Taylor Swift y Travis Kelce dijeron que los votos escritos a mano provocaron lágrimas y que el novio fue quien más se emocionó (Instagram)

Entre los asistentes confirmados figuraron Tom Hanks y Jennifer Lopez. El director Joseph Kahn, que compartió velada con Steven Spielberg y la actriz Kate Capshaw, escribió en Instagram: “Lo que diré sobre la boda es que fue mucho más divertida y emotiva de lo esperado, y a pesar de su magnitud, también se sintió muy íntima”.

La cantante country Kelsea Ballerini describió el evento en X como “la boda más bonita” y aseguró que seguía “llorando y bailando” al día siguiente.

El comentarista deportivo Rich Eisen escribió en Instagram: “La palabra cuento de hadas no le hace justicia a la expresión de amor que presenciamos”.

La actriz Niecy Nash lo resumió con una sola palabra en redes sociales: “Wowwwwwww‼ De principio a fin no se escatimó en ningún detalle”.

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