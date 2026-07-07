Le robaron la camioneta al primo de Gonzalo “Pipita” Higuaín: el detalle que permitió capturar a los delincuentes

Los dos delincuentes fueron detenidos a bordo del vehículo

Dos delincuentes le sustrajeron a punta de pistola una camioneta al primo hermano del ex futbolista Gonzalo “Pipita” Higuaín en el barrio porteño de Saavedra. Sin embargo, horas después, fueron interceptados en Grand Bourg, partido de Malvinas Argentinas.

La víctima fue Fernando Higuaín, de 22 años, hijo de Miguel Ángel Higuaín, funcionario de la Agencia de Recaudación y Control Aduanero (ARCA).

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Según pudo saber Infobae de fuentes policiales, el hecho ocurrió en la noche del lunes 6 de julio en el domicilio ubicado en la calle Ramallo, donde también se encontraba Sofía, de 20 años, acompañante de Fernando al momento del asalto. Tras apuntarles con un arma, los delincuentes se llevaron una camioneta BYD color gris y se dieron a la fuga en dirección hacia la provincia de Buenos Aires.

La camioneta sustraída y recuperada

Lo que no sabían los delincuentes era que el vehículo contaba con un sistema de rastreo satelital, una herramienta que resultó clave para seguir sus movimientos y localizarlo horas después.

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Con esa información, personal de la Superintendencia AMBA Norte II de la Policía Bonaerense montó un operativo junto con efectivos de la Policía de la Ciudad en la intersección de las calles Seguí y Ricardo Rojas, en Grand Bourg, a escasos 200 metros de la seccional local.

Allí interceptaron la camioneta y detuvieron a sus dos ocupantes: Alan Nicolás Cardozo, de 29 años, quien conducía la camioneta, y a Daniela Avelina Rodríguez, de 33, que viajaba como acompañante.

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Según los investigadores, ambos vestían prendas que coincidían con las utilizadas por los autores del robo registrado horas antes en la Ciudad de Buenos Aires. Los dos quedaron a disposición de la Justicia tras una requisa realizada en presencia de testigos.

Gonzalo Higuaín junto con Lionel Messi

La causa quedó en manos de la Unidad Fiscal de Instrucción (UFI) 23 Departamental, a cargo del doctor Moscia, quien ordenó mantener comunicación con el Juzgado Nacional Criminal y Correccional N° 51 de CABA. El juez Martínez, titular de ese tribunal, dispuso que los detenidos y el vehículo secuestrado fueran entregados a la Policía de la Ciudad, que tiene jurisdicción sobre el delito por haberse cometido en territorio porteño.

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