El presidente del Banco Provincia advirtió que la morosidad alcanzó su nivel más alto en 20 años

Juan Cuattromo atribuyó el deterioro del crédito al endurecimiento monetario de 2023, cuando las tasas de interés llegaron a niveles cercanos a los tres dígitos

La morosidad en el sistema financiero volvió a aumentar y alcanzó el nivel más alto de los últimos 20 años. Para Juan Cuattromo, presidente del Banco Provincia, el fenómeno refleja un deterioro más profundo que el incumplimiento de un préstamo: revela las dificultades de millones de personas para sostener sus ingresos y acceder a herramientas básicas de financiamiento.

“La morosidad volvió a crecer en mayo y casi siete millones de personas ya no están en condiciones de recibir un crédito”, afirmó durante una entrevista en Infobae al Regreso.

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En diálogo con Gonzalo Aziz, el funcionario sostuvo que quedar excluido del sistema crediticio tiene consecuencias que atraviesan la vida cotidiana. “No recibir un crédito es mucho más que una cuestión financiera. Es no poder mudarte, no poder empezar un emprendimiento, no poder construir tu casa o simplemente sobrevivir”, describió, al advertir que el acceso al financiamiento dejó de ser una herramienta para crecer y pasó, en muchos casos, a convertirse en una necesidad para afrontar gastos corrientes.

El Banco Provincia vinculó el aumento de la morosidad con la caída de los ingresos, la precariedad laboral y el cierre de unas 500.000 cuentas sueldo desde diciembre de 2023 (Infobae en Vivo)

Los datos que expuso muestran la magnitud del problema. La mora de las familias pasó del 12,1% al 12,7% entre abril y mayo, mientras que entre los jóvenes de 18 a 30 años el incumplimiento supera el 40%. Según Cuattromo, se trata del segmento más vulnerable porque concentra los menores ingresos y una mayor precariedad laboral. En ese contexto, recordó que desde diciembre de 2023 “se cerraron unas 500.000 cuentas sueldo”, un indicador que, a su entender, refleja el deterioro del empleo formal. “El salario no recupera, el trabajador se precariza y las condiciones para pagar un crédito empeoran”, resumió.

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El presidente del Banco Provincia ubicó el origen del actual escenario en el endurecimiento monetario que atravesó la economía durante 2023. Las tasas de interés llegaron a niveles cercanos a los tres dígitos y, según explicó, muchas familias quedaron atrapadas en compromisos que luego resultaron imposibles de afrontar. “Cuando terminó ese proceso, la gente ya no podía pagar los créditos que había tomado”, señaló. Desde entonces, agregó, “cuando estás fuera de la línea de crédito, estás fuera de una línea de vida en un montón de aspectos”.

Ese deterioro se refleja especialmente en el uso de las tarjetas de crédito. Cuattromo explicó que allí se concentra la mayor parte de los incumplimientos: alrededor del 12% en los bancos, casi el 30% en las fintech y más del 43% en las entidades no financieras. Atribuyó esa diferencia a que muchas familias comenzaron a utilizar el crédito para cubrir gastos cotidianos. “La gente usa la tarjeta para pagar tarifas, combustible o consumo básico porque el ingreso ya no alcanza”, afirmó.

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Casi siete millones de personas quedaron excluidas del sistema financiero y ya no están en condiciones de acceder a un crédito (Imagen Ilustrativa Infobae)

Frente a ese escenario, el Banco Provincia reforzó sus programas de refinanciación. Según detalló, durante el primer semestre del año la entidad renegoció deudas por unos 280.000 millones de pesos mediante cerca de 80.000 acuerdos, cinco veces más que en igual período de 2025. El objetivo, explicó, es reducir el peso de las cuotas sobre los ingresos familiares. “Logramos bajar la carga del 35% al 22% del ingreso mensual. Eso libera recursos y ayuda a que las familias puedan sostenerse”, sostuvo.

Cuattromo consideró que la asistencia financiera debe complementarse con una mayor educación económica. Por ese motivo destacó el programa Incluir, impulsado por el Banco Provincia en escuelas bonaerenses, que ya alcanzó a más de 100.000 estudiantes en los 135 municipios. La iniciativa busca enseñar desde conceptos básicos de administración del dinero hasta la lectura de las condiciones de un préstamo. “Es fundamental que las personas sepan cuánto van a terminar pagando realmente, porque muchas veces las ofertas digitales esconden condiciones que no son evidentes”, explicó. A su juicio, estos contenidos deberían formar parte de la educación formal porque “es algo que atraviesa la vida de cualquier persona”.

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El titular de la entidad también vinculó el endurecimiento del crédito con un cambio en el comportamiento de bancos y clientes. A medida que aumentó el riesgo de incumplimiento, explicó, las entidades comenzaron a restringir el otorgamiento de préstamos, mientras que muchas familias dejaron de demandarlos por la pérdida de capacidad de pago. “El crédito nuevo termina concentrándose en los sectores de mayor poder adquisitivo. Quienes más lo necesitan muchas veces ya no pueden acceder”, advirtió.

La morosidad en el sistema financiero alcanzó su nivel más alto en 20 años, según Juan Cuattromo, presidente del Banco Provincia (Infobae en Vivo)

En ese contexto, sostuvo que la banca pública cumple un rol contracíclico y recordó que representa cerca del 40% del sistema financiero argentino. Según indicó, el Banco Provincia incrementó su participación en el financiamiento a empresas desde que comenzó el endurecimiento monetario y mantiene líneas especiales para consolidar deudas de personas físicas, con plazos de hasta 72 meses y tasas subsidiadas para quienes perciben menores ingresos.

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Pese a esas herramientas, Cuattromo evitó mostrarse optimista sobre una recuperación rápida. A su entender, el problema excede al sistema financiero y depende de una mejora sostenida de la economía. “La normalidad todavía no aparece. Lo que debería mejorar es el mercado de trabajo y los ingresos. Nosotros monitoreamos la situación todos los días y siguen apareciendo personas que entran en mora. La sangría todavía no se cortó”, afirmó.

Para el presidente del Banco Provincia, mientras no se recompongan el empleo y los salarios, la exclusión financiera continuará profundizándose. “Si las condiciones no favorecen el trabajo y los ingresos, este problema va a seguir postergándose porque es un fenómeno macroeconómico que afecta a todos los segmentos al mismo tiempo”, concluyó.

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