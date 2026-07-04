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Oasis revela el primer adelanto del documental que narra su histórico regreso a los escenarios: todo sobre 'Don't Look Back in Anger'

El avance se difunde en el primer aniversario del debut de la gira de reunión y muestra imágenes de multitudes, además de fragmentos que apuntan a sesiones de práctica y narraciones de Noel y Liam Gallagher

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Oasis lanza el documental que narra la historia detrás de su reunión tras años de peleas

Oasis lanzó el primer adelanto de Don’t Look Back in Anger, el documental que estuvo cerca de quedar archivado y que documentó el regreso de Noel Gallagher y Liam Gallagher. El teaser se publicó en el primer aniversario del primer show de reunión de la banda.

El clip mostró tomas de públicos masivos y dejó ver fragmentos que sugirieron material de ensayo, con voces en off de los dos hermanos sobre la idea de volver a compartir escenario tras la separación del grupo.

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“Yo simplemente no me veo en el escenario con Liam, no me veo”, dijo Noel Gallagher a través de la narración del teaser.

“El modo en que terminó, inaceptable”, dijo Liam Gallagher en el mismo avance.

Las primeras imágenes del documental muestran a los hermanos Gallagher en los ensayos para su regreso a los escenarios
Las primeras imágenes del documental muestran a los hermanos Gallagher en los ensayos para su regreso a los escenarios

La sinopsis describió a Don’t Look Back in Anger como un recuento “abiertamente optimista” del “mayor evento musical de 2025”, con foco en la experiencia de la banda y sus fans alrededor del mundo.

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Ese enfoque incluyó acceso a ensayos, backstage y escenas sobre el escenario, además de lo que el proyecto presentó como las primeras entrevistas conjuntas de Noel y Liam “en más de 20 años”, según el texto de presentación.

Estreno en cines y llegada a streaming

Don’t Look Back in Anger se acreditó como una creación de Steven Knight, el creador de Peaky Blinders, con dirección de Dylan Southern y Will Lovelace. El plan de lanzamiento marcó un estreno en IMAX y salas de cine en septiembre antes de llegar a Hulu y Disney+ más tarde este año.

“El tour mundial de Oasis unió generaciones, culturas y países y le habló a un mundo roto sobre la reconciliación”, dijo Knight en un comunicado. “Don’t Look Back In Anger no solo es tu boleto para el show: es un pase al backstage y un lugar en la mesa cuando Liam y Noel se sienten juntos por primera vez en 15 años y lo cuenten como es y como fue”.

'Don't Look Back in Anger' llegará el próximo septiembre
'Don't Look Back in Anger' llegará el próximo septiembre

La gira de reunión arrancó el 4 de julio de 2025 en Cardiff, Gales. Pasó por Europa, Norteamérica, Asia, Australia y Sudamérica, y terminó en noviembre en Sao Paulo, Brasil, días después de que la banda entró al Rock and Roll Hall of Fame. Hasta el momento, Oasis no ha confirmado una segunda parte de su gira; no obstante Liam se ha mantenido muy activo en redes respondiendo a comentarios de seguidores con su característico humor. En cada oportunidad, el cantante ha aprovechado para generar expectativa del futuro de la banda.

Liam Gallagher vs México

Paralelo al lanzamiento del documental, Liam Gallagher se encuentra en el centro de la polémica con el público mexicano luego de que pronosticó una goleada de 5-0 a favor de Inglaterra sobre México en los octavos de final del Mundial 2026. El comentario fue publicado en su cuenta de X (antes Twitter) y de inmediato generó una oleada de respuestas entre los aficionados mexicanos, quienes reaccionaron con burlas, memes y menciones a Juan Gabriel.

El cantante realizó una sátira contra el vocalista de Oasis (Ig@manaoficial)

Gallagher, lejos de calmar la situación, contestó uno a uno los mensajes de internautas mexicanos, convirtiendo su cuenta en un terreno de confrontación futbolera y cultural. Incluso, advirtió que si México gana el partido, no volverá a hablarle a sus fans mexicanos y “pueden olvidarse de los conciertos de Oasis” en el país. La provocación escaló hasta que el propio cantante bajó el tono y pidió a los seguidores no exagerar, recordando que siempre ha sido bien recibido en México, pero reiteró su pronóstico, aunque lo bajó a un 3-0 para Inglaterra.

La discusión alcanzó tal nivel que otros músicos como Fher Olvera, de Maná, intervinieron defendiendo al público mexicano y rechazando la predicción de Gallagher. El partido entre México e Inglaterra está programado para este domingo 5 de julio en el Estadio Ciudad de México y, más allá del fútbol, ahora también se vive como un duelo de íconos musicales y orgullo nacional.

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