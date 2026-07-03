Entretenimiento

BTS no actuará en el Estadio Nacional de Santiago y sus tres fechas en Chile quedan en el aire

El Instituto Nacional de Deportes no autorizó el recinto para las fechas de octubre por el estado de la cancha

Guardar
Google icon
BTS no podrá presentarse en el Estadio Nacional de Santiago: sus conciertos en Chile buscan una nueva sede
El Instituto Nacional de Deportes de Chile no autorizó el Estadio Nacional de Santiago para los tres conciertos de BTS previstos para octubre (REUTERS/AP)

El Instituto Nacional de Deportes (IND) de Chile resolvió no autorizar el uso del Estadio Nacional de Santiago para los tres conciertos de BTS previstos para el 14, 16 y 17 de octubre, lo que dejó en el aire un evento con entradas agotadas y abrió una búsqueda de recintos alternativos en otras ciudades del país. La institución fundamentó su decisión en el estado del campo de juego.

Según informó CNN en Español, el IND explicó que la resolución “responde exclusivamente a criterios técnicos y de continuidad asociados al estado actual del campo de juego, y al impacto que generaría un montaje de escenario central tipo 360°, configuración que representa el mayor nivel de exigencia posible para una superficie de césped natural híbrido”.

PUBLICIDAD

El recinto, con capacidad para aproximadamente 46.000 personas, “mantiene las condiciones necesarias para el desarrollo del fútbol profesional y de competencias internacionales”, pero presenta “una menor capacidad de recuperación frente a intervenciones extraordinarias de gran escala”, precisó el organismo.

A eso se suman compromisos deportivos ya asumidos por el recinto: un partido oficial de la selección chilena masculina, encuentros del fútbol profesional, la Teletón 2026 y diversas actividades de alto rendimiento.

PUBLICIDAD

El IND justificó la decisión por el estado del campo de juego y por el impacto de un escenario central 360° sobre el césped natural híbrido (AP Foto/Esteban Félix)
El IND justificó la decisión por el estado del campo de juego y por el impacto de un escenario central 360° sobre el césped natural híbrido (AP Foto/Esteban Félix)

El IND advirtió que “la eventual afectación de los tiempos de recuperación del campo de juego podría comprometer el cumplimiento de estos eventos, así como la homologación internacional exigida para algunos de ellos”.

La decisión, con todo, no fue completamente imprevista. El 27 de marzo —casi dos semanas antes del inicio de la venta de entradas, el 7 de abril— el fundador y CEO de la productora DG Medios, Carlos Geniso, se reunió con la ministra de Deportes, Natalia Ducó, en las dependencias del ministerio en calle Fidel Oteiza 1956.

El encuentro duró alrededor de una hora y cinco minutos y quedó registrado en la plataforma Ley de Lobby. La conclusión consignada en ese registro fue que DG Medios “presentará un plan de mitigación para la realización de posibles conciertos”.

La reacción de los asistentes con entradas compradas fue inmediata. Carolina Aballay, presidenta del fan club oficial de BTS en Chile, afirmó a CNN en Español que “la decisión nos parece totalmente inaceptable e irresponsable con la situación en la que estaban los conciertos de BTS en Chile, con todas sus entradas agotadas”.

Antes de la venta de entradas para BTS en Chile, DG Medios se reunió con la ministra Natalia Ducó y se comprometió a presentar un plan de mitigación (REUTERS/Luis Cortes)
Antes de la venta de entradas para BTS en Chile, DG Medios se reunió con la ministra Natalia Ducó y se comprometió a presentar un plan de mitigación (REUTERS/Luis Cortes)

Aballay exigió que el asunto se resuelva “con la seriedad y responsabilidad que se amerita, garantizando la realización de los conciertos en su plano original, es decir, con el escenario 360 y con todo el equipamiento necesario para que el público pueda disfrutar del evento”.

Un grupo de personas también se concentró frente al Estadio Nacional para protestar contra la resolución del IND.

El Gobierno analiza alternativas para mantener las fechas en Santiago, entre ellas la Explanada Sur y el Parque Sur, dentro del Parque Estadio Nacional. Esas opciones no convencen a quienes ya tienen entradas numeradas, y desde DG Medios no hubo pronunciamiento público al respecto.

La reprogramación del Festival Muda, previsto para esas mismas fechas en el Parque Estadio Nacional, despejó al menos un espacio sobre la mesa.

BTS no podrá presentarse en el Estadio Nacional de Santiago: sus conciertos en Chile buscan una nueva sede
El fan club oficial de BTS en Chile cuestionó la resolución del IND y reclamó que los conciertos se mantengan con escenario 360 y equipamiento completo (Captura de video)

Desde otras ciudades llegaron ofertas concretas. Según consignó Publimetro, la alcaldesa de Viña del Mar, Macarena Ripamonti, ofreció el Estadio Sausalito a través de sus redes sociales con el argumento de que “Chile merece tener este show”.

El alcalde de Concepción, Héctor Muñoz, puso a disposición el Estadio Ester Roa Rebolledo —con capacidad para más de 30.000 espectadores— y presentó a la ciudad como sede apta para todo tipo de espectáculos musicales.

El IND precisó que su resolución no implica “un rechazo a la realización de espectáculos masivos” y se declaró dispuesto a “evaluar alternativas de emplazamiento que permitan desarrollar el espectáculo sin afectar la integridad del Coliseo Central ni los compromisos deportivos previamente adquiridos”.

Temas Relacionados

BTSChileSantiago de ChileK-Popentretenimiento

PUBLICIDAD

PUBLICIDAD

Últimas Noticias

Tristan Thompson se refirió a su infidelidad a Khloé Kardashian

El exdeportista explicó cómo influyó su entorno inmediato en las decisiones que afectaron a su vida personal y profesional

Tristan Thompson se refirió a su infidelidad a Khloé Kardashian

Jodie Foster confesó que F1 protagonizada por Brad Pitt le pareció hecha por IA: "Era exactamente la estructura que te enseñan en la escuela”

La actriz sorprendió en el Aspen Ideas Festival al comparar la nueva cinta de Brad Pitt con un producto artificial

Jodie Foster confesó que F1 protagonizada por Brad Pitt le pareció hecha por IA: "Era exactamente la estructura que te enseñan en la escuela”

Por qué la franquicia Minions descarta personajes femeninos, según su creador

La decisión de mantener el elenco sin distinción de género genera preguntas entre los seguidores y alimenta el debate sobre la evolución y coherencia de los personajes dentro del universo animado

Por qué la franquicia Minions descarta personajes femeninos, según su creador

Olivia Wilde explica el corazón de The Invite: “a veces se siente imposible sostener una relación con una sola persona durante mucho tiempo”

La directora y actriz habló con PEOPLE sobre el costo de evitar conversaciones incómodas, el desgaste silencioso en los vínculos duraderos y por qué su filme retrata tensiones domésticas reconocibles para audiencias de distintos países

Olivia Wilde explica el corazón de The Invite: “a veces se siente imposible sostener una relación con una sola persona durante mucho tiempo”

Taylor Swift y Travis Kelce: la historia de amor que comenzó con una pulsera y ahora celebra una boda histórica

Todo empezó en un concierto de la Eras Tour en Kansas City, cuando el deportista quiso darle su número a la estrella pop

Taylor Swift y Travis Kelce: la historia de amor que comenzó con una pulsera y ahora celebra una boda histórica

DEPORTES

Franco Colapinto quedó eliminado en la SQ2 y largará 14° la Sprint del GP de Gran Bretaña de la Fórmula 1

Franco Colapinto quedó eliminado en la SQ2 y largará 14° la Sprint del GP de Gran Bretaña de la Fórmula 1

Argentina-Cabo Verde, EN VIVO, por los 16avos de final del Mundial 2026: hora, TV, formaciones y todo lo que hay que saber

La furia de Luka Modric tras la polémica con el VAR que decretó la eliminación de Croacia frente a Portugal en el Mundial

La sentencia del Cholo Simeone sobre el futuro de Julián Álvarez y la charla que mantuvieron en medio del interés del Barcelona

Nació en Argentina, su papá era de Cabo Verde y es uno de los hinchas más virales del Mundial: “Mi viejo estaría emocionado”

TELESHOW

Moria Casán reveló su llamativa cábala para ver los partidos de la Selección: “No me banco el sufrimiento”

Moria Casán reveló su llamativa cábala para ver los partidos de la Selección: “No me banco el sufrimiento”

Daniela Celis justificó el look de la polémica con Mica Viciconte y explicó por qué hace años que no usa corpiño

El hermano de Mauro Icardi desmintió a Yanina Latorre y contó cómo está su papá: “Somos una familia que trabaja”

La incomodidad de Malena Guinzburg ante el homenaje digital a su padre y a Ernestina Pais

Abel Pintos destacó la versión cumbiera de Suave de Gabriel Lobo: “El fantasma de Luis Miguel encontró la forma de colarse”

INFOBAE AMÉRICA

Los bañistas del 4 de julio se enfrentan al riesgo de contraer la bacteria carnívora en las playas de este estado de EE. UU.

Los bañistas del 4 de julio se enfrentan al riesgo de contraer la bacteria carnívora en las playas de este estado de EE. UU.

Bolivia inicia procesos contra 133 exfuncionarios bolivianos que no devolvieron sus pasaportes diplomáticos

La polémica por la colección Gelman con valiosas obras de Frida Kahlo, David Siqueiros y Diego Rivera, suma un nuevo capítulo

“Estamos en los lugares donde muchas universidades no están”: tren temático visibiliza acceso a educación en Perú

Interrumpir el tiempo sentado con pausas de actividad física se asocia con menor riesgo de cáncer