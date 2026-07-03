BTS no actuará en el Estadio Nacional de Santiago y sus tres fechas en Chile quedan en el aire

El Instituto Nacional de Deportes de Chile no autorizó el Estadio Nacional de Santiago para los tres conciertos de BTS previstos para octubre (REUTERS/AP)

El Instituto Nacional de Deportes (IND) de Chile resolvió no autorizar el uso del Estadio Nacional de Santiago para los tres conciertos de BTS previstos para el 14, 16 y 17 de octubre, lo que dejó en el aire un evento con entradas agotadas y abrió una búsqueda de recintos alternativos en otras ciudades del país. La institución fundamentó su decisión en el estado del campo de juego.

Según informó CNN en Español, el IND explicó que la resolución “responde exclusivamente a criterios técnicos y de continuidad asociados al estado actual del campo de juego, y al impacto que generaría un montaje de escenario central tipo 360°, configuración que representa el mayor nivel de exigencia posible para una superficie de césped natural híbrido”.

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El recinto, con capacidad para aproximadamente 46.000 personas, “mantiene las condiciones necesarias para el desarrollo del fútbol profesional y de competencias internacionales”, pero presenta “una menor capacidad de recuperación frente a intervenciones extraordinarias de gran escala”, precisó el organismo.

A eso se suman compromisos deportivos ya asumidos por el recinto: un partido oficial de la selección chilena masculina, encuentros del fútbol profesional, la Teletón 2026 y diversas actividades de alto rendimiento.

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El IND justificó la decisión por el estado del campo de juego y por el impacto de un escenario central 360° sobre el césped natural híbrido (AP Foto/Esteban Félix)

El IND advirtió que “la eventual afectación de los tiempos de recuperación del campo de juego podría comprometer el cumplimiento de estos eventos, así como la homologación internacional exigida para algunos de ellos”.

La decisión, con todo, no fue completamente imprevista. El 27 de marzo —casi dos semanas antes del inicio de la venta de entradas, el 7 de abril— el fundador y CEO de la productora DG Medios, Carlos Geniso, se reunió con la ministra de Deportes, Natalia Ducó, en las dependencias del ministerio en calle Fidel Oteiza 1956.

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El encuentro duró alrededor de una hora y cinco minutos y quedó registrado en la plataforma Ley de Lobby. La conclusión consignada en ese registro fue que DG Medios “presentará un plan de mitigación para la realización de posibles conciertos”.

La reacción de los asistentes con entradas compradas fue inmediata. Carolina Aballay, presidenta del fan club oficial de BTS en Chile, afirmó a CNN en Español que “la decisión nos parece totalmente inaceptable e irresponsable con la situación en la que estaban los conciertos de BTS en Chile, con todas sus entradas agotadas”.

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Antes de la venta de entradas para BTS en Chile, DG Medios se reunió con la ministra Natalia Ducó y se comprometió a presentar un plan de mitigación (REUTERS/Luis Cortes)

Aballay exigió que el asunto se resuelva “con la seriedad y responsabilidad que se amerita, garantizando la realización de los conciertos en su plano original, es decir, con el escenario 360 y con todo el equipamiento necesario para que el público pueda disfrutar del evento”.

Un grupo de personas también se concentró frente al Estadio Nacional para protestar contra la resolución del IND.

El Gobierno analiza alternativas para mantener las fechas en Santiago, entre ellas la Explanada Sur y el Parque Sur, dentro del Parque Estadio Nacional. Esas opciones no convencen a quienes ya tienen entradas numeradas, y desde DG Medios no hubo pronunciamiento público al respecto.

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La reprogramación del Festival Muda, previsto para esas mismas fechas en el Parque Estadio Nacional, despejó al menos un espacio sobre la mesa.

El fan club oficial de BTS en Chile cuestionó la resolución del IND y reclamó que los conciertos se mantengan con escenario 360 y equipamiento completo (Captura de video)

Desde otras ciudades llegaron ofertas concretas. Según consignó Publimetro, la alcaldesa de Viña del Mar, Macarena Ripamonti, ofreció el Estadio Sausalito a través de sus redes sociales con el argumento de que “Chile merece tener este show”.

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El alcalde de Concepción, Héctor Muñoz, puso a disposición el Estadio Ester Roa Rebolledo —con capacidad para más de 30.000 espectadores— y presentó a la ciudad como sede apta para todo tipo de espectáculos musicales.

El IND precisó que su resolución no implica “un rechazo a la realización de espectáculos masivos” y se declaró dispuesto a “evaluar alternativas de emplazamiento que permitan desarrollar el espectáculo sin afectar la integridad del Coliseo Central ni los compromisos deportivos previamente adquiridos”.

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