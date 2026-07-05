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Millie Bobby Brown revela que tuvo una mala audición para una película de Marvel con Hugh Jackman: “Me sentí destrozada”

La actriz recordó que realizó una prueba de pantalla junto a Hugh Jackman antes de alcanzar la fama con ‘Stranger Things’

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Millie Bobby Brown
Millie Bobby Brown tuvo una prueba de cámara con Hugh Jackman. (REUTERS/Mike Blake)

Millie Bobby Brown recordó una audición que realizó durante su infancia para una película protagonizada por Hugh Jackman y que, según explicó, permanece entre las experiencias más significativas de su carrera antes de alcanzar reconocimiento internacional con la serie Stranger Things.

La actriz, de 22 años, compartió la anécdota durante su participación en el programa Lie vs Lie de Entertainment Weekly. En el espacio, Brown y su compañero de reparto en Enola Holmes 3, Louis Partridge, intercambiaron historias mientras intentaban adivinar cuáles eran verdaderas y cuáles habían sido inventadas.

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Como parte de la dinámica, la artista relató que cuando tenía entre 11 y 12 años realizó una prueba de pantalla junto a Hugh Jackman para una de las películas centradas en el personaje de Wolverine.

La actriz explicó que, tras concluir la audición, tuvo la impresión de que no había obtenido el papel. “Sentí que probablemente no lo conseguí porque pensé que había otra persona mejor. Me sentí destrozada”, comentó.

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Millie Bobby Brown recordó que tuvo una mala audición para una película protagonizada por Hugh Jackman. REUTERS/Daniel Cole
Millie Bobby Brown recordó que tuvo una mala audición para una película protagonizada por Hugh Jackman. REUTERS/Daniel Cole

Después de escuchar la historia, Louis Partridge consideró que el relato era verdadero y señaló que la edad de Millie Bobby Brown coincidía con el proceso de selección para el personaje de X-23 en la película Logan, estrenada en 2017.

Finalmente, la actriz confirmó que la anécdota era cierta y explicó que había mencionado únicamente que se trataba de una película de Wolverine para hacer más difícil que su compañero identificara el proyecto.

El personaje de X-23, también conocido como Laura, fue interpretado finalmente por la actriz Dafne Keen, quien tenía 11 años al momento del rodaje. La cinta, protagonizada por Hugh Jackman, marcó la última aparición del actor en ese momento como Wolverine dentro de la saga cinematográfica de los X-Men.

Logan - Dafne Keen - X23 - Laura
Dafne Keen fue quien se quedó con el papel de Laura en 'Logan' (Disney)

Aunque no obtuvo ese papel, Brown continuó desarrollando su carrera y poco tiempo después fue elegida para interpretar a Eleven en la serie Stranger Things, producción de Netflix que se convirtió en uno de los títulos más vistos de la plataforma y en el proyecto que impulsó su trayectoria internacional.

La actriz participó en las cinco temporadas de la serie, cuya filmación concluyó en 2024. En diciembre de ese año, Millie Bobby Brown publicó en su cuenta de Instagram una serie de fotografías tomadas durante los años de producción, además de un video correspondiente a su último día de grabación.

En ese mensaje, comparó el cierre de la serie con una ceremonia de graduación y expresó el significado que tuvo el proyecto para ella. Durante el discurso registrado en el video, manifestó que no estaba preparada para despedirse del equipo de trabajo y agradeció a sus compañeros por los años compartidos durante la producción.

Millie Bobby Brown
Millie Bobby Brown no contuvo las lágrimas al despedirse de sus compañeros de Stranger Things (Créditos: Instagram/Millie Bobby Brown)

A lo largo de su participación en Stranger Things, la artista también desarrolló otros proyectos cinematográficos y televisivos. Entre ellos se encuentran las películas Enola Holmes y su secuela, en las que interpreta a la hermana menor del detective Sherlock Holmes, así como Damsel y Godzilla: King of the Monsters.

Actualmente, la actriz participa en Enola Holmes 3, donde comparte nuevamente créditos con Louis Partridge.

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