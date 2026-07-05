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Taylor Swift y Travis Kelce rifaron un objeto de lujo ligado a su historia de amor en medio de su boda

La cantante y el jugador de la NFL contrajeron matrimonio el 3 de julio en una ceremonia celebrada en el Madison Square Garden de Nueva York

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Taylor Swift y Travis Kelce
La boda de Taylor Swift y Travis Kelce incluyó el sorteo de artículos de lujo. (AP)

Taylor Swift y Travis Kelce celebraron su boda el 3 de julio con una ceremonia y recepción realizadas en el Madison Square Garden de Nueva York, evento que reunió a familiares, amigos e invitados del ámbito del entretenimiento y el deporte.

De acuerdo con información publicada por NBC News y PEOPLE, la celebración incluyó diversas actividades para los asistentes, entre ellas juegos y rifas con distintos premios.

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Algunos invitados participaron en dinámicas que les permitieron obtener boletos para un sorteo. Entre los premios entregados figuraban bolsos de diseñador y un automóvil Chevrolet Chevelle convertible modelo 1970.

Dos asistentes, cuya identidad no fue revelada, señalaron al medio que uno de los invitados resultó ganador del vehículo.

Taylor Swift y Travis Kelce rifaron un Chevrolet SS Chevelle de 1970. (Shutterstock)
Taylor Swift y Travis Kelce rifaron un Chevrolet SS Chevelle de 1970. (Shutterstock)

El automóvil tiene un vínculo con la historia de la pareja, ya que corresponde al mismo modelo en el que Travis Kelce y Taylor Swift fueron vistos tras el primer partido de los Kansas City Chiefs al que asistió la cantante en septiembre de 2023. Esa aparición pública fue considerada como una de las primeras confirmaciones de su relación.

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En una entrevista publicada por la revista Time en diciembre de 2023, la artista explicó que la relación con el jugador de la NFL había comenzado meses antes de ese encuentro.

La famosa señaló que ambos comenzaron a convivir poco después de que Kelce comentara públicamente que no había podido conocerla durante un concierto de la gira Eras Tour en Kansas City.

“Empezamos a salir justo después. Así que tuvimos bastante tiempo a solas, algo que nadie sabía, y lo agradezco, porque pudimos conocernos mejor. Creo que algunos piensan que vieron nuestra primera cita en ese partido. Jamás seríamos tan imprudentes como para tener una primera cita tan precipitada”, dijo.

Taylor Swift aseveró que comenzó a salir con Travis Kelce tiempo antes de ser captados en cámara. (AP/John Locher)
Taylor Swift aseveró que comenzó a salir con Travis Kelce tiempo antes de ser captados en cámara. (AP/John Locher)

Tras la ceremonia, un representante de Taylor Swift confirmó el matrimonio a la revista PEOPLE y compartió algunos detalles sobre la vestimenta de los novios.

De acuerdo con el comunicado, los atuendos de la ceremonia fueron elaborados por Christian Dior Haute Couture y diseñados por Jonathan Anderson, director creativo de las colecciones femeninas, masculinas y de alta costura de la firma, en colaboración con la pareja. Asimismo, se informó que el calzado fue confeccionado por Christian Louboutin y que la novia portó joyería de Cartier.

El mismo comunicado indicó que la pareja decidió no contar con damas de honor ni padrinos tradicionales. En su lugar, Austin Swift, hermano de la cantante, participó como “hombre de honor”, mientras que Jason Kelce, hermano del jugador, fue el “Best Man”. La ceremonia fue oficiada por el actor Adam Sandler, amigo de los novios.

Un día después del enlace, una fuente citada por PEOPLE proporcionó nuevos detalles sobre el desarrollo del evento. Según esa versión, la decoración del recinto estuvo inspirada en un bosque, con árboles, helechos y fundas blancas para los asientos del estadio.

La decoración de la boda de Taylor Swift y Travis Kelce estuvo inspirada en el bosque.
La decoración de la boda de Taylor Swift y Travis Kelce estuvo inspirada en el bosque.

La ceremonia se llevó a cabo sobre un escenario instalado en el recinto y los novios leyeron votos escritos en libros, con una duración aproximada de 20 minutos cada uno.

Los invitados también recibieron pañuelos bordados para utilizar durante la ceremonia. Posteriormente, la madre de Taylor Swift invitó a los asistentes a trasladarse al salón de recepción, donde se instaló un escenario para las presentaciones musicales.

De acuerdo con la misma fuente, Paul McCartney interpretó la canción “I Want to Hold Your Hand”, de The Beatles, mientras que Stevie Nicks también ofreció una presentación durante la celebración.

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