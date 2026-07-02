El creador de los Minions reveló cómo nació su voz: “Parte de la magia está en que no los entiendes”

"Minions & monstruos" narra la historia de cómo los Minions conquistaron Hollywood, se convirtieron en estrellas de cine, lo perdieron todo, desataron monstruos en el mundo y luego se unieron para intentar salvar al planeta del caos que acababan de crear.

La voz de los Minions, reconocible en todo el mundo por su timbre agudo y su cadencia entre el balbuceo y la canción, se convirtió en una marca sonora de la saga desde Mi villano favorito: un registro que parece espontáneo, pero que nace de la garganta de Pierre Coffin y de un trabajo técnico que sostiene ese efecto de comedia y ritmo en cada aparición.

Coffin, creador y director de varias entregas de la saga, contó a Variety que la voz no suena así de forma natural, ya que la graba en cámara lenta y luego la eleva seis semitonos. El llamado Minionese también nació de ese proceso, a partir de palabras sueltas, frases de varios idiomas y ocurrencias improvisadas.

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"Minions & monstruos" narra la historia de cómo los Minions conquistaron Hollywood, se convirtieron en estrellas de cine, lo perdieron todo, desataron monstruos en el mundo y luego se unieron para intentar salvar al planeta del caos que acababan de crear

El origen se remonta a Mi villano favorito, película que dirigió antes de encargarse también de Mi villano favorito 2, Mi villano favorito 3 y la primera cinta derivada de Minions. Después se apartó de la dirección en Minions: nace un villano y Mi villano favorito 4, y volvió para Minions & monstruos, lanzada por Universal.

En ese primer filme, Coffin no iba a ser la voz definitiva de esos ayudantes amarillos. Según su relato, una línea del guion de Cinco Paul y Ken Daurio dejó claro que los personajes no eran mudos, porque clamaban el nombre de Gru al entrar en escena.

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Pierre Coffin explicó que la voz de los Minions se graba en cámara lenta y luego se eleva seis semitonos para lograr su timbre característico (REUTERS/Caroline Brehman)

Coffin recurrió al productor Chris Meledandri, jefe de Illumination, para buscar una solución. La propuesta que volvió del estudio le sonó artificial y extraña, así que retomó una práctica que ya usaba en publicidad: grabar él mismo voces provisionales para ajustar tiempos y tono.

Sin un libreto específico para los Minions ni una guía sobre cómo debían sonar, optó por improvisar. “No sabía realmente qué decir, así que solté sonidos sin sentido, pero con un par de palabras que aparecían aquí y allá; creo que dije ‘pancake’ y ‘panna cotta’... las palabras con p sonaban graciosas”, dijo a Variety.

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Luego modificó esa prueba con un complemento informático y se la envió a Meledandri. La reacción del productor, según recordó, fue simple: si ya sonaban así, podía hacerlos él mismo.

Cómo se fue formando el Minionese

La lengua inventada tomó forma más tarde, con Mi villano favorito 2. Coffin explicó que el impulso llegó cuando vio que en la versión italiana de la primera película el distribuidor local había traducido el balbuceo de los Minions.

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Coffin desarrolló el Minionese en "Mi villano favorito 2" después de que una versión italiana tradujera el balbuceo de los Minions

“No hagan eso; parte de la magia está en que no los entiendes del todo y, aun así, de alguna manera los entiendes”, dijo a Variety. A partir de ahí, decidió poblar ese habla con palabras y frases reconocibles para conservar esa mezcla entre desconcierto y comprensión.

Desde la segunda película añadió italiano, francés y español. Entre los ejemplos citados figuran “tulaliloo ti amo”, con el sentido de “te amo”, “et pis c’est tout”, por “eso es todo”, y “para tú”, por “para ti”.

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Con el paso de siete películas y varios cortos, el repertorio sumó también japonés, filipino, coreano, hindi, alemán e indonesio. Coffin calcula que hoy hay “cerca de una docena” de idiomas presentes en el Minionese.

El propio Coffin dijo que introducir bastante español desde el inicio resultó, visto con el tiempo, una decisión útil por la popularidad de ese idioma. También contó que el chino le resultó demasiado difícil y que la única palabra que logró incorporar fue “shyeh-sheyh” (gracias) al final de Minions & monstruos.

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Las palabras, el ritmo y los ajustes para cada mercado

Para Coffin, el criterio principal no pasa por el significado exacto. “Importan menos las palabras que la música”, afirmó, al sostener que lo decisivo es el ritmo, la melodía y la capacidad de transmitir si el personaje formula una pregunta o lanza un insulto.

El Minionese nació con palabras sueltas, frases de varios idiomas y sonidos improvisados que Coffin incorporó desde "Mi villano favorito" (Universal Pictures)

También defendió el uso de palabras reconocibles como una forma de sostener la atención del público. “También he visto que, al incluir palabras reconocibles, la gente no se duerme durante esos sonidos sin sentido”, señaló al periódico.

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La selección del vocabulario puede venir de cualquier parte. Coffin explicó que a veces toma una palabra graciosa escuchada al pasar, un nombre que le llama la atención o platos vistos en la carta de un restaurante, y así han entrado en ese léxico referencias como nasi goreng, tikka masala o carbonara.

Algunas elecciones fueron todavía más azarosas. En el corto Mooned, uno de los Minions le grita “Rosamund Pike” al villano Vector, y Coffin explicó que lo hizo porque el día anterior había visto una película de la actriz y le pareció un nombre adecuado para uno de esos personajes.

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Ese poder de invención también trajo correcciones. Coffin reconoció que a veces ciertos sonidos pueden interpretarse como ofensivos, aunque sostuvo que muchas veces la gente cree oír palabras que él no pronunció y que, cuando ocurre, vuelve a grabarlas.

El creador también ajustó expresiones según el mercado. En muchos países los Minions llaman “Big Boss” a sus amos, pero, según explicó Coffin y recogió Variety, para América Latina volvió a grabarlo como “Gran Jefe” porque le dijeron que la fórmula original no se entendía allí.

La técnica detrás de la voz y por qué Coffin no la cede

Pierre Coffin sostuvo que en la voz de los Minions importan más el ritmo y la melodía que el significado exacto de las palabras (Créditos: Universal Pictures)

Durante Mi villano favorito 2, Coffin llegó a otra conclusión técnica: necesitaba grabar sus líneas en cámara lenta. Explicó que primero escribe todos los parlamentos en inglés y luego los transforma al Minionese.

La necesidad se volvió clara con las canciones del segundo filme, cuando los Minions interpretaron versiones de I Swear y Y.M.C.A.. Al elevar la voz seis semitonos, Coffin vio que quedaba fuera de tono y que la calidad se resentía.

Desde entonces usa un programa que le permite grabar de forma ralentizada y devolver después la voz a tiempo real, acelerada y afinada. Según dijo, ese método se aplica ahora a todo lo relacionado con la voz de los Minions.

Ese trabajo influyó en su decisión de dejar de compaginar dirección y doblaje. “Dirigir y hacer las voces tenía un costo; sentía que se me quemaba la cabeza”, dijo Coffin a Variety, al explicar por qué comunicó a Meledandri que ya no podía seguir con ambas tareas a la vez.

Pierre Coffin no contempla ceder la voz de los Minions porque la considera inseparable de la animación y del gesto de los personajes (Créditos: Universal Pictures)

Aun así, no contempla delegar el personaje. Coffin señaló que en materiales de promoción a veces mezclan sus frases de un modo que le resulta incorrecto y que esa sensación aumenta cuando esa combinación tampoco encaja con la animación.

Para el cineasta, la voz de los Minions no funciona como una pieza separada del dibujo. Su resistencia a cederla parte de esa unión entre lo que dice, cómo suena y el gesto animado que lo acompaña.