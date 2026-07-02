Dwayne Johnson revela que “Moana 3” está entre los planes de Disney

Dwayne Johnson confirma que el equipo creativo ya piensa en Moana 3. REUTERS/Marco Garcia

La franquicia de Moana podría continuar con una tercera entrega, según declaraciones recientes de Dwayne Johnson, quien interpreta al semidiós Maui en la saga animada y en la próxima adaptación en acción real.

El proyecto fue mencionado durante una conferencia de prensa realizada en Río de Janeiro, en el marco de la promoción de la versión live-action de la historia.

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De acuerdo con información publicada por Variety, el actor señaló que la posibilidad de una tercera película ya ha sido discutida dentro del equipo creativo. “Sí, hemos hablado de Moana 3, sí”, afirmó el actor durante el encuentro con medios.

Dwayne Johnson aseveró que Moana 3 es una gran posibilidad. (REUTERS/Isabel Infantes)

El intérprete también indicó que los guionistas Jared Bush y Dana Ledoux Miller estarían nuevamente involucrados en el desarrollo de la historia.

Bush ha participado en la escritura de todas las entregas de la franquicia, mientras que Ledoux Miller ha trabajado en las dos producciones más recientes. Sin embargo, Johnson subrayó que la atención principal del equipo se encuentra actualmente en el estreno de la versión en acción real.

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“Pero primero, Moana en live-action, vamos a dejar que eso salga primero. Tenemos al increíble Jared Bush y Dana Ledoux Miller, quienes han sido nuestros escritores… ellos escribirán Moana 3”, declaró.

Disney está concentrado en el estreno del live action de Moana. (Disney Plus)

La película original Moana, estrenada en 2016, narra la historia de una joven navegante que emprende un viaje por el océano junto a Maui para restaurar el corazón de la diosa Te Fiti y salvar a su isla.

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La producción contó con las voces de Auliʻi Cravalho en el papel de Moana y Dwayne Johnson como Maui, además de la participación de Rachel House, Temuera Morrison, Nicole Scherzinger y Jemaine Clement.

La banda sonora estuvo a cargo de Lin-Manuel Miranda, Mark Mancina y Opetaia Foaʻi, e incluyó temas como “How Far I’ll Go”, “You’re Welcome” y “Shiny”, que alcanzaron amplia difusión tras el estreno de la película.

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En 2024 se estrenó Moana 2, ocho años después de la primera entrega, con el regreso de varios miembros del elenco original. La secuela amplió la historia de la protagonista y continuó el desarrollo del universo narrativo de la franquicia.

“Moana 2” llegó a los cines ocho años después de la primera entrega. (Disney)

En febrero de ese mismo año, el director ejecutivo de Disney, Bob Iger, confirmó la producción de una nueva película de la saga, al referirse al interés de la compañía en continuar expandiendo la historia de Moana y Maui.

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En ese momento, señaló que la franquicia mantenía una fuerte popularidad dentro del catálogo del estudio.

De acuerdo con declaraciones previas recogidas por Variety, el proyecto de la secuela había sido concebido inicialmente como una serie de televisión, pero posteriormente fue transformado en una película de largometraje tras una evaluación interna del material producido.

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El universo de Moana también se encuentra en expansión con una versión en acción real de la película original. Esta producción tiene previsto su estreno en cines el 10 de julio y cuenta con Catherine Laga’aia en el papel principal.

Catherine Laga'aia encarna a Moana en la próxima adaptación de acción real de Disney. (Disney)

Dwayne Johnson retoma su personaje de Maui, mientras que otros miembros del elenco incluyen a John Tui, Frankie Adams y Rena Owen. Auliʻi Cravalho participa como productora ejecutiva en este proyecto.

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