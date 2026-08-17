Opinión
Agregar Infobae enGoogle

Hiperconveniencia y valor tangible: las claves empresariales para sintonizar con el consumidor del futuro

Una investigación regional detectó un cambio de mentalidad, con personas que priorizan la calidad de vida, optimizan recursos y reclaman respuestas rápidas y beneficios concretos en cada decisión

Mujer en camiseta gris y mallas negras hace plancha lateral sobre una esterilla de ejercicio. Ventanales grandes dan a un paisaje urbano.
Los argentinos hoy tienen metas personales muy claras y saludables (Imagen Ilustrativa Infobae)
Guardar

Los argentinos estamos atravesando una transformación profunda en nuestra manera de vivir, comprar y proyectar. Lejos de la inercia, el año 2026 nos encuentra consolidando un cambio de mentalidad sumamente dinámico y consciente, donde la priorización de la calidad de vida y la optimización de los recursos se han vuelto los grandes motores de la acción cotidiana.

A partir de nuestro último estudio regional, Consumer Pulse 2026, observamos el nacimiento de un actor central en el mercado: el “consumidor inmediatista”. Se trata de un ciudadano ágil, empoderado y altamente enfocado, que busca activamente resultados rápidos, respuestas listas y beneficios tangibles en cada una de sus decisiones y facetas de su vida. Ante entornos cambiantes, los argentinos no esperan: proponen y exigen soluciones de valor inmediato.

PUBLICIDAD

Al analizar las prioridades locales, emerge una tendencia que pone el cuidado personal en el centro de la escena. Los consumidores están asignando una altísima importancia a la salud y el bienestar, con un 39% de la población manifestando una preocupación constructiva por este aspecto. Los argentinos hoy tienen metas personales muy claras y saludables: sus principales objetivos se concentran en mantener un peso adecuado, mejorar de forma integral la calidad del sueño y fortalecer la resistencia física.

Muchos hogares han optado por regular los gastos en categorías de ocio

Esta búsqueda de equilibrio y bienestar integral ha reconfigurado la gestión del presupuesto familiar con un criterio de optimización notable. En lugar de un gasto disperso, el consumidor local está aplicando una sintonía fina a sus hábitos de consumo diario, priorizando lo esencial y lo natural. Para dar espacio a productos que aporten a su vitalidad, muchos hogares han optado por regular los gastos en categorías de ocio: un 46% ha moderado su consumo en bebidas alcohólicas, mientras que un 43% ha reorganizado de forma inteligente sus salidas a restaurantes y el uso de servicios de delivery. En paralelo, las familias utilizan de manera estratégica herramientas de crédito para asegurar el flujo de sus compras básicas y servicios esenciales, demostrando una altísima capacidad de adaptación y planificación.

PUBLICIDAD

Esta evolución se complementa con un salto tecnológico sin precedentes. Por un lado, la adopción de la Inteligencia Artificial avanza a pasos agigantados: el 72% de la población de nuestra región ya interactúa activamente con herramientas como Chat GPT o Google Gemini para potenciar su educación, enriquecer su formación y dar un salto cualitativo en términos de productividad y eficiencia laboral. Por el otro, observamos una rápida adopción de soluciones de vanguardia médica para el control de peso, como los tratamientos GLP-1, en los segmentos de mayores ingresos. Se trata de un mercado en expansión que, impulsado por el vencimiento de patentes y la llegada de nuevas modalidades como las píldoras, promete transformar de manera positiva la industria alimentaria y el comercio masivo hacia opciones mucho más saludables.

El consumidor de hoy premia la reciprocidad y la velocidad. De allí se explica que el 78% de los argentinos participe activamente en programas de fidelización

Frente a este cliente hiperconectado, consciente y enfocado en el valor, las marcas se enfrentan a la gran oportunidad de renovar sus propuestas. El consumidor de hoy premia la reciprocidad y la velocidad. De allí se explica que el 78% de los argentinos participe activamente en programas de fidelización. Los usuarios buscan un vínculo estrecho y gratificaciones palpables en su día a día, inclinando su preferencia hacia comercios minoristas, supermercados y servicios financieros que les ofrezcan ventajas directas como cashback, millas o regalos inmediatos que alivien y potencien su economía mensual.

El gran desafío para el ecosistema corporativo en Argentina consiste en comprender que el consumidor ha madurado y tomado el control de su bienestar. La clave del éxito para las empresas radica en ser facilitadores de su rutina. Ganarán protagonismo y mercado aquellas compañías que logren ofrecer hiperconveniencia, propuestas saludables personalizadas y un valor agregado indiscutible.

El autor es Partner y Office Head de Bain en Argentina

Temas Relacionados

consumidoresInteligencia artificialConsumoconsumo masivoEconomía-Argentina-Opinión

Últimas Noticias

La verdad de los planes de gobierno ERM 2026: más que un trámite

Para quien aspira a transformar un territorio, este documento representa la hoja de ruta que podría dictaminar el éxito o el fracaso de una gestión

La verdad de los planes de gobierno ERM 2026: más que un trámite

Con la otra mano

Formalizar no puede significar únicamente pagar menos impuestos o asumir menores costos laborales. Debemos lograr que ser formal resulte atractivo

Con la otra mano

Más allá de la economía del click

Por primera vez en dos décadas, el futuro de la industria de la información no se dirime en el terreno del tráfico, sino en el de la credibilidad, la comunidad y el uso estratégico y ético de la inteligencia artificial

Más allá de la economía del click

Accomarca: a mitad de camino de la justicia

Francisco Ochoa sostuvo que la ejecución del fallo obtenido en 2016 avanza solo parcialmente y reclamó que se aceleren las pruebas de ADN y las búsquedas pendientes de decenas de comuneros

Accomarca: a mitad de camino de la justicia

Para comprar un inmueble no basta con revisar la información de SUNARP

Durante décadas, el sistema registral ha permitido que miles de personas compren, vendan y financien inmuebles con la confianza de que aquello que aparece inscrito refleja la realidad jurídica del bien

Para comprar un inmueble no basta con revisar la información de SUNARP

DEPORTES

En un duelo clave por la permanencia, Estudiantes Río Cuarto recibe Atlético Tucumán por la quinta fecha del Clausura

En un duelo clave por la permanencia, Estudiantes Río Cuarto recibe Atlético Tucumán por la quinta fecha del Clausura

El informe de la F1 que puso el foco en el futuro de Colapinto en Alpine: cómo está el mapa de pilotos y los rumores de cambios

En un partido frenético, Las Leonas vencieron 3-2 a Alemania y lograron un triunfo clave en el Mundial de hockey

Julián Álvarez al Barcelona: de la reunión clave que podría destrabar el pase a la figura de otro grande de Europa como alternativa

La foto que publicó la hija mayor de Guillermo Vilas para festejar su cumpleaños 74: el lugar especial que eligió

TELESHOW

Stephanie Demner reveló el nombre de la beba que espera y cómo lo eligieron con su pareja

Stephanie Demner reveló el nombre de la beba que espera y cómo lo eligieron con su pareja

Batato Barea, el performer transgresor que brilla en la serie de Moria: de la cultura under al reconocimiento masivo

Transparencias, cuero y actitud: Lucila La Tora Villar impactó con una audaz sesión de fotos

La tristeza de Silvina Escudero el día en que su perra hubiera cumplido 16 años: “Tuve que aprender a vivir sin vos”

Moria Casán llegó a Netflix: el director reveló el secreto detrás de la serie sobre la vida de la diva

INFOBAE AMÉRICA

Un sistema nacional de alerta sanitaria y respuesta anticipada: así se prepara Argentina para enfrentar a El Niño

Un sistema nacional de alerta sanitaria y respuesta anticipada: así se prepara Argentina para enfrentar a El Niño

Rusia atacó la empresa energética de Ucrania 13 veces en una semana y ya suma casi 300 ataques en el año

Guatemala conmemora con fervor cívico el Día de su Bandera Nacional

Nicaragua arranca la semana entre calor extremo, lluvias y ráfagas de hasta 65 kilómetros por hora

Empresarios turísticos en Honduras cuestionan la nueva Ley de Empleo Parcial y advierten dificultades para aplicarla