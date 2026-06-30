El creador de ‘Yellowstone’ aborda los rumores de tensión con Kevin Costner tras su salida de “Yellowstone”

Taylor Sheridan habla por primera vez sobre la salida de Kevin Costner la serie . (Créditos: Paramount+)

El creador de la serie Yellowstone, Taylor Sheridan, abordó recientemente las versiones sobre una supuesta disputa con el actor Kevin Costner, dos años después de la salida del intérprete del proyecto, un hecho que marcó la quinta temporada de la producción televisiva.

Costner, quien interpretó a John Dutton, dejó la serie en medio de especulaciones sobre desacuerdos creativos y conflictos internos durante el rodaje. Su personaje fue eliminado en la quinta temporada mediante una trama que mostró su muerte, lo que cerró su participación en la historia principal.

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En declaraciones realizadas en el podcast The Bill Simmons Podcast, Sheridan ofreció una versión sobre la planificación inicial del personaje de Costner dentro de la serie.

Según el productor, el actor estaba previsto para participar únicamente en las primeras tres temporadas, de acuerdo con lo establecido en el contrato inicial.

Inicialmente, Kevin Costner solo estaría en las primeras tres temporadas de "Yellowstone". REUTERS/Mario Anzuoni

“Eso estaba en su contrato. En mi opinión, es entonces cuando su hijo menor toma el relevo [en el programa]. Pero la cadena tenía mucho miedo de que Kevin no formara parte de él, aunque Kevin estaba preparado. Estaba listo para irse. Tenía otras cosas que quería hacer, pero se quedó dos temporadas más”, explicó.

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Taylor Sheridan señaló que la continuidad de Costner estuvo influida por el desempeño del programa en la televisión. De acuerdo con su versión, el interés de las cadenas por mantener una producción de alto rendimiento llevó a extender la participación del actor más allá del plan original.

“El concepto de dejar ir un éxito antes de que deje de rendir es algo muy ajeno para una cadena”, comentó.

El creador de la serie también indicó que, en su interpretación, Kevin Costner había manifestado interés en avanzar hacia otros proyectos profesionales, lo que influyó en su decisión de abandonar la producción. “Él me dijo: ‘Tengo que ir a hacer lo mío’”, contó.

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Kevin Costner le dijo al creador de "Yellowstone" que debía enfocarse en otros proyectos. (Créditos: Paramount+)

Según Sheridan, la salida del actor se dio después de un período en el que la serie había tenido que ajustar su estructura narrativa para continuar sin un cierre inmediato del personaje principal.

Por su parte, Costner ha sostenido en entrevistas previas que su salida estuvo vinculada a diferencias relacionadas con el calendario de rodaje y con la evolución de su participación en el proyecto.

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El actor también ha señalado que su prioridad era compatibilizar su trabajo en Yellowstone con su franquicia cinematográfica Horizon.

Tras la salida del artista, la serie reorganizó su historia principal y dio continuidad a la trama sin el personaje de John Dutton. La quinta temporada incluyó la resolución del arco narrativo del patriarca de la familia, con su muerte presentada en los primeros episodios de la segunda parte de la entrega.

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El personaje de Kevin Costner murió en la quinta temporada de "Yellowstone". (Créditos: Paramount+)

Otros miembros del elenco también se han referido al impacto de la salida del actor en la dinámica de producción. Luke Grimes, quien interpretó a Kayce Dutton, señaló en entrevistas que la ausencia de Costner modificó el ambiente de trabajo en el set y redujo algunos de los conflictos internos durante la filmación.

“Espero que todos comprendan que ya era hora. Siendo sincero, la salida de Kevin supuso, en cierto modo, que parte del conflicto desapareciera. Obviamente, no fue muy divertido estar allí... No quiero señalar a nadie, pero en realidad fue la temporada más fácil que hemos filmado”, dijo.

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Durante la emisión de Yellowstone, la producción se consolidó como una de las series más vistas de la televisión por cable en Estados Unidos y obtuvo distintos reconocimientos, incluyendo premios por la interpretación de Kevin Costner.

Las versiones sobre desacuerdos entre Costner y la producción han sido objeto de declaraciones cruzadas desde 2023, cuando comenzaron a circular reportes sobre posibles tensiones en el set.

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Los rumores apuntaban a que Kevin Costner tuvo conflictos con los productores de la serie.

Mientras algunas fuentes atribuyeron la salida a conflictos de agenda, otras mencionaron diferencias en el desarrollo de los guiones y en la planificación de la serie.

Sheridan, en su reciente intervención, no confirmó la existencia de un enfrentamiento directo con Costner, y se limitó a describir el proceso de extensión del personaje dentro del marco contractual inicial.

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