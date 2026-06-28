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Harry Styles se desplomó en el escenario de Wembley durante la ola de calor en Londres

Los videos del momento circularon enseguida en internet y mostraron al exintegrante de One Direction varios segundos en el suelo

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Las imágenes del incidente se viralizaron en redes sociales y desataron la preocupación de los fans (X/@aryspunctuation)

Harry Styles se desplomó en el escenario del Estadio de Wembley durante su concierto del viernes 26 de junio de 2026, en medio de la ola de calor que afecta al Reino Unido, tras atragantarse con agua al intentar su ya conocido truco del “chorro de ballena” (whale spout).

El incidente dejó al público presente y a quienes seguían la actuación por transmisión en vivo con una preocupación inmediata por el estado del artista.

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El cantante de 32 años tomó su botella de agua del suelo del escenario, bebió un sorbo y lo escupió de inmediato, para luego caer de espaldas.

Las imágenes, captadas por fans y difundidas en redes sociales, mostraron a Styles en el suelo durante varios segundos, mientras intentaba aflojarse la corbata y se golpeaba el pecho con la mano.

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Tras recuperarse, se puso de pie, saludó al público y abandonó el escenario. El show continuó.

Harry Styles se desplomó en el escenario de Wembley durante la ola de calor en Londres
Harry Styles se desplomó en el escenario de Wembley tras atragantarse con agua durante su concierto en Londres en plena ola de calor del Reino Unido (X)

La temperatura en Londres rozó los 37,5 °C ese viernes, una nueva marca récord para junio en la capital británica.

El cantante se presentó ante unas 80.000 personas por noche en su residencia en el estadio londinense.

Las reacciones en redes sociales no tardaron en aparecer. “Cuando cayó de rodillas, mi corazón se detuvo de la impresión. Harry es increíble, sin duda se necesita una enorme fortaleza y resistencia para actuar con estas temperaturas, y aun así siempre lo da todo”, escribió un seguidor.

Otro usuario de X expresó: “¡Oh, no! Estaba luchando de verdad, de verdad”. Un tercero cuestionó: “¿Por qué ninguno de su equipo notó que estaba luchando con su corbata? Esto es muy grave”.

El representante del músico no respondió de inmediato a las solicitudes de comentario.

Harry Styles se desplomó en el escenario de Wembley durante la ola de calor en Londres
El cantante británico se recuperó, volvió a ponerse de pie, saludó al público y el show en Wembley continuó tras la caída (X)

La preocupación de los fans no era nueva. En una actuación anterior durante la misma semana, el exintegrante de One Direction hizo una pausa para pedir al público que se cuidara en las condiciones extremas.

“Vamos a cuidarnos mutuamente, por favor intenten mantenerse hidratados. Si necesitan algo en algún momento, avísenme, podemos parar en cualquier momento”, dijo al público.

El estadio también flexibilizó su política de botellas de agua durante la ola de calor, permitió el ingreso de recipientes de metal o plástico duro y ofreció agua a mitad de precio y protector solar gratuito en los puntos de información.

Harry Styles tiene programadas nuevas actuaciones en el mismo recinto el 29 de junio, el 1, 3 y 4 de julio.

Harry Styles ya había pedido al público que se mantuviera hidratado, y Wembley flexibilizó el ingreso de botellas de agua por la ola de calor (REUTERS/Temilade Adelaja)
Harry Styles ya había pedido al público que se mantuviera hidratado, y Wembley flexibilizó el ingreso de botellas de agua por la ola de calor (REUTERS/Temilade Adelaja)

Olivia Wilde recordó su relación con Harry Styles

Más de tres años después de su ruptura con Harry Styles, Olivia Wilde habló por primera vez con amplitud sobre el romance que mantuvo con el cantante británico y sobre la tormenta mediática que lo rodeó.

En una entrevista con la influencer Alex Cooper en el podcast Call Her Daddy, la actriz y directora describió la relación como una etapa marcada por la felicidad y la vida doméstica, pese al escrutinio público que la envolvió desde que se hizo pública en 2021.

“¡Realmente enojó a la gente! La gente estaba realmente furiosa”, afirmó la cineasta de 42 años al referirse a la controversia.

En ese sentido, reconoció que todavía le cuesta entender el nivel de indignación que rodeó el noviazgo. Cooper apuntó que la reacción pudo estar relacionada con la diferencia de edad —Wilde era diez años mayor que Styles— y con las expectativas que existían sobre la actriz tras su reciente separación del actor Jason Sudeikis.

Pese a las críticas, Wilde describió el vínculo en términos radicalmente distintos a los que circulaban en redes sociales.

harry styles -olivia wilde
Olivia Wilde sostuvo que su relación con Harry Styles estuvo marcada por la felicidad y la vida doméstica pese al escrutinio público (Backgrid/The Grosby Group)

“Tuvimos la relación más encantadora. Tan dulce, tan hermosa y realmente muy doméstica”, recordó. “Creo que existíamos dentro de una pequeña burbuja y ese juicio externo nunca logró entrar en esa burbuja. Fue un milagro y un verdadero testimonio de que pudimos hacerlo posible”.

Olivia Wilde recurrió a una imagen para describir la distancia entre su vida privada y el clima público: “Era como si el tornado estuviera justo al otro lado de la puerta. Si estabas dentro pensabas: ‘Qué agradable es esto’, y luego abrías la puerta y una vaca y un tractor salían volando”.

La estrella de Hollywood también abordó el papel de las relaciones parasociales en la hostilidad recibida. “Tiene mucho que ver con el tipo de relación parasocial que la gente tiene con él, una carga muy pesada y algo que no envidio”, señaló sobre el cantante. “Él la lleva con gracia. Creo que es una responsabilidad enorme que todas esas estrellas tienen que soportar”.

La relación tuvo su origen durante la producción de Don’t Worry Darling, el thriller psicológico que Wilde dirigió y en el que Styles actuó junto a Florence Pugh.

El romance se hizo público poco después de la separación de Wilde y Sudeikis, con quien tiene dos hijos, Otis y Daisy.

La actriz y directora vinculó la hostilidad hacia su romance con Styles con las relaciones parasociales y recordó que la relación comenzó durante el rodaje de "Don’t Worry Darling" (REUTERS/Amr Alfiky)
La actriz y directora vinculó la hostilidad hacia su romance con Styles con las relaciones parasociales y recordó que la relación comenzó durante el rodaje de "Don’t Worry Darling" (REUTERS/Amr Alfiky)

Durante la entrevista, la actriz también defendió la coparentalidad como modelo viable. “Puedes crear una dinámica que permita que un niño tenga la mayor cantidad posible de amor”, sostuvo.

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