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'Buscando a Nemo' está de vuelta: Pixar confirma un nuevo cortometraje enfocado en Dory

El estudio presentó en el Festival de Annecy imágenes del nuevo corto, donde Ellen DeGeneres vuelve a dar voz a Dory en una trama que incluye una singular amistad con una bolsa de plástico caída de un barco

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La querida pandilla del mar regresará después de 10 años de ausencia
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Pixar regresará a la franquicia de Buscando a Nemo con el corto para salas Loving Dory, anunciado en el Festival Internacional de Cine de Animación de Annecy. El estudio presentó la trama y material en video, y confirmó que Ellen DeGeneres volverá a ponerle voz a Dory.

El corto amplía el universo de Buscando a Nemo en un formato que el estudio había reducido en la última década. Pixar indicó que se exhibirá en cines “en algún momento en el futuro”, sin una fecha confirmada.

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La producción está a cargo de Mary Alice Drumm y la dirección es de Lou Hamou-Lhadj.

La trama de Loving Dory

Loving Dory sigue a Dory mientras lleva a Nemo a la escuela. En el camino de regreso, queda atorada en una anémona y es “rescatada” por lo que cree que es una medusa.

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En realidad, se trata de una bolsa de plástico con un tubo vacío de bloqueador solar dentro, que cayó desde un barco. A partir de ahí, Dory desarrolla una amistad con la bolsa.

El material proyectado en Annecy fue un montaje de ambos haciendo distintas actividades, en una dinámica que el texto fuente comparó con la relación de Wall-E y Eva al inicio de WALL·E.

'Loving Dory' contará la historia de cómo la querida pez cirujano se enamora de una bolsa de plástico (Disney)
'Loving Dory' contará la historia de cómo la querida pez cirujano se enamora de una bolsa de plástico (Disney)

The Wrap describió la animación mostrada como “casi terminada” y con un tono onírico y ligeramente distorsionado que recordó lo hecho por Pixar en Toy Story 4: “Muchas partículas en el agua, difusión, capas de luz solar y sombra, y bokeh construyen una sensación de romance en el aire, incluso si es entre un pez con problemas de memoria y una bolsa de plástico que antes tenía bloqueador solar”, señaló el medio.

La posible ventana de estreno

No hubo información sobre cuándo llegará el corto al público. Fuentes señalan que una opción sería colocarlo antes de Gatto, la película del “gato italiano” del estudio programada para marzo de 2027.

Después de ese lanzamiento, el único largometraje que Pixar tenía anunciado oficialmente en el texto era Incredibles 3, con estreno previsto para junio de 2028.

Póster oficial de 'Gatto', la nueva película de Disney Pixar
Fuentes indican que 'Loving Dory' podría estrenarse junto a 'Gatto', la próxima película de Pixar

Una de las sagas más queridas de Pixar

Buscando a Nemo se estrenó en Estados Unidos el 30 de mayo de 2003 y, durante las siguientes semanas, llegó a cines de distintos países de Latinoamérica, incluyendo México el 3 de julio de ese año. La película, producida por Pixar Animation Studios y distribuida por Walt Disney Pictures, narra la travesía de Marlin, un pez payaso, que cruza el océano en busca de su hijo Nemo con la ayuda de Dory, una pez cirujano con problemas de memoria a corto plazo.

La recepción en taquilla de Buscando a Nemo superó todas las expectativas. En su lanzamiento, logró recaudar más de 940 millones de dólares a nivel mundial, convirtiéndose en la película de animación más taquillera de la historia hasta ese momento. Mantuvo ese récord hasta el estreno de Shrek 2 en 2004 y, varios años después, se mantuvo entre las producciones animadas más exitosas, junto a títulos como Frozen e Intensamente.

Buscando a Nemo se estrenó en 2003 y en su momento fue la película animada más taquillera de la historia
Buscando a Nemo se estrenó en 2003 y en su momento fue la película animada más taquillera de la historia

La crítica especializada elogió la cinta por su calidad técnica, su narrativa y su emotividad. Buscando a Nemo obtuvo el Óscar a Mejor Película Animada y recibió nominaciones a Mejor Guion Original, Mejor Música Original y Mejor Edición de Sonido. Medios de referencia como Variety y The Hollywood Reporter la consideraron un punto de inflexión en la animación digital, mientras que plataformas de crítica como contraste.info le dieron una valoración de 8/10, resaltando la profundidad de sus personajes y la innovación visual.

Buscando a Dory, la secuela, se estrenó mundialmente el 17 de junio de 2016. El filme retomó a los personajes principales y centró la historia en Dory, quien emprende la búsqueda de sus padres. La película superó los 1,000 millones de dólares en recaudación global, consolidándose como una de las secuelas más exitosas de Pixar y Disney.

'Buscando a Dory' también se consolidó como un gran éxito en taquilla, reiterando el cariño que el público le tiene a esta saga
'Buscando a Dory' también se consolidó como un gran éxito en taquilla, reiterando el cariño que el público le tiene a esta saga

En cuanto a la crítica, Buscando a Dory también recibió comentarios mayoritariamente positivos. Se destacó el desarrollo del personaje principal, el ritmo narrativo y la calidad de la animación. Críticos y público coincidieron en que la secuela mantuvo el espíritu y el atractivo emocional de la primera entrega, logrando conectar con nuevas generaciones y nostálgicos del filme original.

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