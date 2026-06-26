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Greta Lee habló de Toy Story 5 y reveló el desafío de dar vida a la nueva antagonista de Pixar

En el podcast Good Hang with Amy Poehler, la actriz adelantó detalles de su personaje en la próxima película de Pixar, recordó una exigente experiencia de rodaje bajo el agua y compartió una divertida anécdota familiar durante un desfile de Dior

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Greta Lee confirmó en Good Hang with Amy Poehler que se sumó a Toy Story 5 como Lily Pad, la nueva villana de Pixar

Greta Lee en Toy Story 5 y sus otros dos relatos en Good Hang with Amy Poehler pasaron por su fichaje en la próxima película de Pixar, una escena de ahogamiento que definió como ahogarse de verdad y una visita al desfile de Dior junto a sus padres en LACMA.

En Good Hang with Amy Poehler, Greta Lee, actriz de Vidas pasadas, contó que interpreta a Lily Pad, la nueva villana de Toy Story 5, a la que describió como “un iPad”. También dijo que para otra producción tuvo que obtener certificación de buceo autónomo para filmar una escena de ahogamiento y recordó que sus padres se invitaron solos a acompañarla a un desfile de Dior, donde nunca habían estado en un evento de moda y quedaron asombrados.

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Lee lo contó en el pódcast Good Hang with Amy Poehler: “Interpreto a la villana, la principal villana nueva”, dijo antes de agregar: “Interpreto a un iPad. (...) , se llama Lily Pad”.

Greta Lee contó que lloró seis veces durante una proyección de Toy Story 5 junto a Joan Cusack y Tim Allen (REUTERS/Jack Taylor)
Greta Lee contó que lloró seis veces durante una proyección de Toy Story 5 junto a Joan Cusack y Tim Allen (REUTERS/Jack Taylor)

Ante Amy Poehler, la actriz confirmó que es su primera vez con Pixar. “Fue divertido. Y la película es muy buena”, afirmó.

La artista también mencionó a Joan Cusack y a Tim Allen al recordar una proyección de la cinta. “Creo que lloré seis veces durante una proyección. Fue muy vergonzoso, con ella y con Tim, y yo estaba llorando”.

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Cómo Greta Lee describe el reto de actuar bajo el agua

Más adelante, según Good Hang with Amy Poehler, la conversación pasó del anuncio de Toy Story 5 a una experiencia física de otro trabajo. Poehler aclaró que no se trataba de una historia de Toy Story.

“¿Sabías, Amy, que actuar como si te estuvieras ahogando para algo es simplemente ahogarte?”, dijo Lee. “Tenés que atragantarte”, agregó.

La actriz de Vidas pasadas describió a Lily Pad en Toy Story 5 como “un iPad” y señaló que es su primera experiencia con Pixar (Disney)
La actriz de Vidas pasadas describió a Lily Pad en Toy Story 5 como “un iPad” y señaló que es su primera experiencia con Pixar (Disney)

La actriz añadió que, cuando la escena sale bien, ni siquiera queda claro si todo forma parte de la actuación o de un peligro real. “Cuando está realmente bien, no saben si estás actuando o si te estás muriendo. ¿Cómo van a saberlo?”

En ese mismo tramo, Lee explicó otra exigencia del rodaje. “Y te certificás como buzo”, afirmó, en alusión a la certificación de buceo autónomo que tuvo que obtener para ese trabajo.

La visita al desfile de Dior con sus padres

Poehler le preguntó por sus padres. Lee respondió con una anécdota sobre un desfile de Dior al que asistió con ellos, según relató en Good Hang with Amy Poehler.

“Bueno, acabo de llevarlos al desfile de Dior”. Luego explicó cómo surgió todo: “Ya sabes, se invitaron solos”.

Greta Lee explicó que obtuvo una certificación de buceo autónomo para filmar una escena bajo el agua en otra producción (REUTERS/Mario Anzuoni)
Greta Lee explicó que obtuvo una certificación de buceo autónomo para filmar una escena bajo el agua en otra producción (REUTERS/Mario Anzuoni)

Lee relató que su madre le envió una captura de pantalla de LACMA, sede del desfile, y después dio por hecha la invitación. “Ella dijo: ‘Entonces, voy’. (...) ‘Tu papá también va porque no es justo’”.

Aunque dijo que en ciertos casos no puede negarse, también explicó por qué aceptó. “Ir con mis padres es algo especial”.

“Nunca habían ido a un desfile de moda”, dijo, antes de resumir su reacción: “Estaban asombrados”.

Luego agregó más detalles sobre el comportamiento de ambos durante el evento. “Tocaron todo. Querían todo. Se llevaron, había unas mantas que estaban destinadas a mantener a la gente; se llevaron todas”.

En la entrevista con Amy Poehler, Greta Lee afirmó que las sesiones de fotos y las alfombras rojas forman parte de una actuación de personaje (REUTERS/Mario Anzuoni)
En la entrevista con Amy Poehler, Greta Lee afirmó que las sesiones de fotos y las alfombras rojas forman parte de una actuación de personaje (REUTERS/Mario Anzuoni)

En otro momento del episodio, Greta Lee también habló de su incomodidad ante la mirada pública. “No me gusta que la gente me mire”, dijo, antes de explicar cómo entiende sesiones de fotos y alfombras rojas: “Es actuar. Es, como, actuación de personaje”.

La actriz sostuvo en la entrevista que esas apariciones públicas requieren un rol, con gestos y actitud ensayados previamente. Para Lee, la exposición mediática es parte del trabajo actoral.

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