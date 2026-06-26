Lionel Richie da sus primeras declaraciones tras interrumpir un concierto y posponer dos presentaciones en EEUU

Lionel Richie aplazó dos conciertos de su gira de verano tras sentirse mareado en el escenario durante el show en Saint Paul, Minnesota (REUTERS/Redes sociales)

Lionel Richie tuvo que retirarse del escenario del Grand Casino Arena de Saint Paul, Minnesota, cerca de una hora después de iniciado su espectáculo del miércoles, al sentirse mareado durante la primera función de su gira de verano junto a Earth, Wind & Fire.

El cantante de 77 años pospuso sus presentaciones del viernes 26 de junio en Chicago y del sábado 27 en Columbus, Ohio, por indicación de sus médicos.

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“Siguiendo las recomendaciones de los médicos de descansar y recuperarse por completo, Lionel Richie ha pospuesto sus dos próximos conciertos”, sostuvo el comunicado oficial de su equipo. “Él y Earth, Wind & Fire volverán a los escenarios el martes 30 de junio en Pittsburgh, Pensilvania”.

Y la información añadió: “A Lionel le parte el corazón tener que posponer estos dos conciertos y está deseando volver a actuar para sus fans. Pedimos disculpas por las molestias que esto pueda causar a los fans que tengan entradas para estos dos conciertos. Las nuevas fechas se anunciarán en breve”.

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El episodio ocurrió cuando interpretaba "Dancing on the Ceiling" y el artista se sentó en una plataforma del escenario al reconocer que se sentía mareado (Redes sociales)

El episodio se produjo mientras Richie interpretaba su clásico “Dancing on the Ceiling”. El artista hizo una pausa en mitad del tema, tomó asiento en una plataforma del escenario y, ante la reacción del público, reconoció su estado con una frase directa: “Cuando te sientes mareado, siéntate”, según consignó el Minnesota Star Tribune.

A continuación, Richie se trasladó al piano y ofreció una versión sentada de Three Times a Lady antes de abandonar el escenario. El público aguardó cerca de 40 minutos sin recibir información oficial, hasta que el saxofonista Dino Soldo salió a explicar la situación.

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Soldo agradeció la paciencia de los presentes y comunicó que el cantante “no se sentía bien” y que el espectáculo no podría continuar. El músico añadió que se facilitaría información adicional en las horas siguientes.

El concierto, con una duración prevista de aproximadamente 90 minutos, concluyó alrededor de los 55 minutos. Videos de espectadores que comenzaron a circular en redes sociales mostraron a Richie sentado durante su actuación.

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John Paris, baterista de Earth, Wind & Fire, señaló al Star Tribune que el cantante no había mostrado señales de malestar antes de salir al escenario.

El saxofonista Dino Soldo informó al público que Lionel Richie no se sentía bien y confirmó que el espectáculo no podía continuar (EFE)

Paris indicó que Richie le explicó después que se había sentido “un poco deshidratado”, aunque aclaró que no conocía con certeza su estado de salud.

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Horas antes del show, Richie había publicado fotos en Instagram desde los ensayos y la prueba de sonido. “Noche de estreno. Ensayos. Prueba de sonido. Esta noche toca! ¡Saint Paul, te toca!”, escribió en la red social, sin que nada anticipara lo que ocurriría esa noche.

Al día siguiente, el United Center de Chicago difundió un comunicado en redes sociales con la confirmación del aplazamiento de las dos fechas más próximas de la gira.

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El recinto informó que los médicos recomendaron a Richie “descansar y recuperar la salud plena” antes de retomar las actuaciones.

La gira, titulada Sing A Song All Night Long, arrancó en Saint Paul e incluye paradas en ciudades como Toronto, Boston, Nueva York, Filadelfia, San Francisco y Los Ángeles, con cierre previsto el 14 de agosto en Austin, Texas.

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Lionel Richie, en los ensayos previos al concierto del miércoles en Saint Paul, Minnesota, que debió interrumpirse cerca de una hora después de iniciado por un cuadro de mareos (Instagram)

Nacido el 20 de junio de 1949 en Tuskegee, Alabama, Lionel Richie inició su trayectoria como miembro de los Commodores, agrupación con la que escribió e interpretó éxitos como “Easy”, “Sail On” y “Still”.

Su carrera como solista despegó en 1982 y alcanzó su mayor proyección comercial con el álbum Can’t Slow Down (1983), que llegó al número uno en Estados Unidos y vendió más de 20 millones de copias en todo el mundo.

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En 1985 coescribió junto a Michael Jackson el himno benéfico “We Are the World” y obtuvo un Oscar y un Globo de Oro por la canción “Say You, Say Me”.

A lo largo de su carrera ha vendido más de 90 millones de discos y acumula cuatro premios Grammy, entre ellos el de Álbum del Año por Can’t Slow Down. En 2022 fue incluido en el Salón de la Fama del Rock and Roll. Además, desde 2018 forma parte del jurado del programa de televisión American Idol.