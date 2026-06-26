Neil Young publicó gratis y sin aviso una película de su gira 2025 dirigida por Daryl Hannah

FILE PHOTO: Neil Young performs during a rally held by U.S. Senator Bernie Sanders (I-VT) and U.S. Representative Alexandria Ocasio-Cortez (D-NY) in Los Angeles, California, U.S., April 12, 2025. REUTERS/Carlin Stiehl/File Photo

Neil Young lanzó esta semana, sin previo aviso y de forma gratuita, un largometraje de concierto de una hora de duración disponible en el canal Neil Young Archives de YouTube. El film, titulado Corduroy Plants (Plantas de pana) fue dirigido por su esposa, la actriz y directora Daryl Hannah, y documenta el tour Love Earth 2025 que la leyenda rocker canadiense realizó junto a su banda, The Chrome Hearts. No hubo comunicado de prensa, ni campaña en redes sociales, ni entrevistas: hubo que descubrirlo por cuenta propia. El texto informativo que acompaña el video, reza “A medida que el tiempo explota, deja escombros. Échale un vistazo. La nueva película ‘Corduroy Plants’. Disfruta” y está firmado por el mismísimo. Al momento de cierre de esta nota, supera las 42 mil visualizaciones.

El lanzamiento llega pocas semanas después de la publicación del álbum en vivo As Time Explodes, editado el 29 de mayo, que recorre las actuaciones de la gira de verano de 2025 por Estados Unidos y Europa —con paradas en el Festival de Glastonbury, el Hyde Park de Londres y el Festival de Jazz de Montreux, en Suiza. Corduroy Plants funciona como potente complemento visual de ese registro: presenta 11 canciones de las 13 que contiene el álbum, con la ausencia de “After the Gold Rush” y “Looking Forward”. La lista incluye clásicos como “Ohio”, “Harvest Moon”, “Like a Hurricane” y “Cortez the Killer”, con “This Note’s for You” sobre los créditos finales.

PUBLICIDAD

Daryl Hannah, que también dirigió el documental Coastal en 2025, no se limitó al registro convencional de un concierto. A lo largo del film intercala las actuaciones con imágenes de archivo periodístico y fragmentos históricos que dialogan directamente con las letras de cada canción. Durante “Be the Rain” —del álbum conceptual Greendale (2003)— aparecen imágenes de la destrucción del Ala Este de la Casa Blanca, junto con breves planos de Jeff Bezos y Elon Musk (en su célebre acting con la motosierra y el presidente argentino Javier Milei en discreto segundo plano). “Vampire Blues”, escrita originalmente en 1974 como crítica a la industria petrolera, se acompaña de imágenes de derrames de petróleo. En “Like a Hurricane” se ven trabajadores migrantes en los campos, y “Cortez the Killer” —la épica de diez minutos del álbum Zuma (1975)— incorpora imágenes de la Segunda Guerra Mundial, el Holocausto y conflictos más recientes.

ARCHIVO - Neil Young, de Crazy Horse, se presenta durante el New Orleans Jazz & Heritage Festival el 4 de mayo de 2024. (Foto Amy Harris/Invision/AP, archivo)

El tratamiento visual refuerza los temas que han atravesado la obra de Neil Young durante más de cinco décadas: la denuncia ambiental, la crítica al poder corporativo, la memoria histórica y la justicia social. Esa coherencia entre música e imagen es la marca de los proyectos que la pareja ha desarrollado junta en los últimos años, siempre por fuera de los circuitos comerciales tradicionales.

PUBLICIDAD

La decisión de no promocionar el estreno responde a una postura que este viejo cascarrabias del rock mantiene desde hace tiempo: se alejó de la mayoría de las plataformas de redes sociales por sus vínculos con la administración Trump, concede muy pocas entrevistas y gestiona su legado de forma casi autónoma a través del Neil Young Archives (NYA), el archivo digital que lanzó en 2019 y donde almacena décadas de grabaciones, films y textos. El NYA se ha convertido en el canal exclusivo a través del cual Young se comunica con su audiencia, sin intermediarios ni algoritmos.

The Chrome Hearts —la banda que lo acompaña en esta etapa— está integrada por Spooner Oldham (órgano y piano), Micah Nelson (guitarra y voz), Corey McCormick (bajo y voz) y Anthony LoGerfo (batería y voz). El grupo debutó discográficamente en 2025 con el álbum de estudio Talkin’ to the Trees, producido por Lou Adler junto a Young y Niko Bolas bajo el sello The Volume Dealers. As Time Explodes es el primer registro en vivo de esa formación.

PUBLICIDAD

El flujo creativo de NY no muestra señales de desaceleración: en su canal exclusivo, el hombre informó sobre el avance del cuarto volumen de su monumental caja de archivos. Los tres primeros tomos abarcaron los períodos 1963-72, 1972-76 y 1976-87; el próximo llegará hasta el final de la gira de Greendale en 2004. “Los Volume Dealers han estado ocupados”, escribió . “El Volumen 4 de los Archives está en marcha, en la fase de finalización de todas las canciones que hemos descubierto en los últimos dos o tres años.”

Además, se sabe, ya tiene listo Second Song, un nuevo álbum de estudio grabado junto a The Chrome Hearts en los estudios Shangri-La de Malibu, California, propiedad del productor Rick Rubin. El material es en su mayoría inédito, aunque incluye dos o tres canciones que Young compuso alrededor de 1963 y 1964 y que nunca fueron publicadas. En el plano de las actuaciones en vivo, Young canceló la gira europea que tenía prevista para este verano sin dar mayores explicaciones. Reapareció el 22 de mayo pasado con un set sorpresa de cuatro canciones en el concierto por el 90° cumpleaños del activista ambiental David Suzuki en Vancouver, Canadá. Su próxima aparición confirmada será en Farm Aid, el festival benéfico que cofundó en 1985 junto a Willie Nelson y John Mellencamp, que este año se realizará el 26 de septiembre en Virginia Beach, Virginia.

PUBLICIDAD