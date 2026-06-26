Economía

Cuánto cobrarán las niñeras por hora en julio 2026

La categoría de cuidado sube respecto de junio y mayo por la pauta acordada entre abril y este mes, con ajustes acumulativos que se calcularon sobre las cifras previas

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La CNTCP fijó los salarios mínimos del personal doméstico para julio de 2026 bajo la Ley 26.844 en la Argentina (Imagen Ilustrativa Infobae)
La CNTCP fijó los salarios mínimos del personal doméstico para julio de 2026 bajo la Ley 26.844 en la Argentina (Imagen Ilustrativa Infobae)

La Comisión Nacional de Trabajo en Casas Particulares (CNTCP) estableció los salarios mínimos que regirán para el personal doméstico durante julio de 2026, en el marco del último acuerdo paritario del sector. Los valores alcanzan a todas las trabajadoras y trabajadores comprendidos en la Ley N° 26.844, la norma que regula el empleo en casas particulares en la Argentina e incluye categorías como supervisores, personal de tareas generales, caseros, personal de tareas específicas y quienes se dedican a la asistencia y el cuidado de personas.

El régimen fija pisos salariales diferenciados según la categoría y la modalidad de contratación —con retiro (cuando el trabajador o trabajadora se va del domicilio al terminar su jornada) o sin retiro (cuando reside donde trabaja)—, y establece valores tanto por hora como mensuales. La actualización vigente responde a una negociación paritaria que definió incrementos escalonados entre abril y julio de este año, con cada ajuste calculado sobre los montos del mes anterior.

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La Resolución N° 4/2026, publicada en el Boletín Oficial, garantiza que estos pisos tengan alcance nacional y sean uniformes en todo el territorio. Solo las zonas declaradas desfavorables cuentan con un tratamiento diferenciado, con un porcentaje adicional sobre los valores base de cada categoría.

(Imagen Ilustrativa Infobae)
Las niñeras, incluidas en la categoría de asistencia y cuidado de personas, cobrarán en julio de 2026 $3.996,45 por hora con retiro (Imagen Ilustrativa Infobae)

Cuánto cobrarán las niñeras en julio 2026 por hora

El personal de asistencia y cuidado de personas —categoría que incluye a las niñeras— tendrá en julio de 2026 un salario mínimo de $3.996,45 por hora en la modalidad con retiro, equivalente a $505.302,76 mensuales. Para quienes trabajan sin retiro, el valor hora asciende a $4.435,86, con un mensual de $558.972,92.

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Esos valores se ubican por encima de los registrados en los meses previos. En junio, el mínimo con retiro era de $3.862,18 por hora ($488.326,19 mensuales), y sin retiro, de $4.295,26 ($541.255,35 mensuales). En mayo, los valores eran de $3.805,10 y $4.231,79 por hora, respectivamente.

Las demás categorías del sector también tendrán actualizaciones en julio. Los supervisores cobrarán $4.438,77 por hora con retiro ($553.725,91 mensuales) y $4.829,13 sin retiro ($612.673,11 mensuales). El personal para tareas específicas percibirá $4.223,25 con retiro ($517.006,43 mensuales) y $4.597,18 sin retiro ($571.426,17 mensuales). El personal para tareas generales recibirá $3.733,72 con retiro ($458.053,22 mensuales) y $3.996,45 sin retiro ($505.302,76 mensuales). Los caseros, por su parte, tendrán un salario mensual de $505.302,76 y un valor hora de $3.996,45.

Para las trabajadoras que se desempeñen en zonas desfavorables —La Pampa, Río Negro, Chubut, Neuquén, Santa Cruz, Tierra del Fuego, Antártida e Islas del Atlántico Sur y el partido de Carmen de Patagones en la provincia de Buenos Aires—, corresponde sumar un adicional del 31% sobre el salario final de cada categoría.

(Imagen Ilustrativa Infobae)
Los salarios de las niñeras y del personal doméstico en julio de 2026 superan los valores de mayo y junio por los aumentos paritarios (Imagen Ilustrativa Infobae)

Cómo fue el último acuerdo paritario de empleadas domésticas

La Resolución N° 4/2026 de la CNTCP, formalizó el último acuerdo paritario del sector. La norma estableció incrementos escalonados mes a mes, con los valores de marzo como punto de partida para todos los cálculos.

La escala de aumentos fue la siguiente: 1,8% en abril, 1,6% en mayo, 1,5% en junio y 1,4% en julio. Cada porcentaje se aplica sobre los salarios ya actualizados del mes anterior, de modo que los aumentos se acumulan a lo largo del período.

El acuerdo también incluyó una medida estructural: a partir de julio, el 50% de la suma no remunerativa abonada en marzo se incorpora de manera definitiva al salario. Esa absorción implica que una parte de lo que hasta entonces se pagaba como suma extraordinaria pasa a integrar el haber básico de manera permanente.

La resolución garantiza que estos pisos salariales tengan vigencia en todo el país, sin distinción de jurisdicción, lo que asegura condiciones uniformes para el personal doméstico independientemente de la provincia donde preste servicios.

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