Disney supera los USD 3 mil millones en la taquilla mundial en 2026 y marca un récord para la industria

Walt Disney Studios superó en junio de 2026 los 3 mil millones de dólares en recaudación mundial y se convirtió en el primer estudio en alcanzar esa marca en el año. (Imagen Ilustrativa Infobae)

El conglomerado estadounidense Walt Disney Studios alcanzó en junio de 2026 el hito de ser el primer estudio en superar los 3 mil millones de dólares en recaudación mundial durante el año, impulsado por el éxito de estrenos como Toy Story 5 y El diablo viste a la moda 2. Este resultado afecta a la industria internacional del cine, a los distribuidores, exhibidores y plataformas digitales, y consolida a la empresa como líder del mercado global en plena temporada alta.

Según informaron medios especializados como Deadline, la cifra corresponde a la suma de la recaudación de todos los estrenos internacionales de Disney en 2026, entre los que se encuentran, además de Toy Story 5 y El diablo viste a la moda 2, títulos como Star Wars: The Mandalorian and Grogu, Hoppers, Avatar: Fuego y Cenizas y Zootopia 2. De acuerdo con estos portales, los estrenos de la compañía encabezaron la taquilla global, con Toy Story 5 logrando la segunda mejor apertura para una película de Pixar y El diablo viste a la moda 2 sumando más de 677 millones de dólares.

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La posición de Walt Disney Studios como líder mundial de taquilla se sostiene con antecedentes sólidos. De acuerdo con los balances anuales de la empresa y la cobertura de Deadline, la compañía encabezó el ranking global en nueve de los últimos diez años, consolidando la tendencia de liderazgo en la industria del entretenimiento.

¿Cuánto recaudó Disney en 2026 y cómo se compone la suma de 3 mil millones de dólares?

En 2026, Disney superó los 3 mil millones de dólares en recaudación global. Esta cifra representa la suma de todos los ingresos obtenidos por los estrenos internacionales del estudio desde enero hasta junio. Los principales aportes provinieron de Toy Story 5, con más de 367 millones de dólares; El diablo viste a la moda 2, con 677,6 millones de dólares; Star Wars: The Mandalorian and Grogu, con más de 323 millones de dólares; y Hoppers, con 372 millones de dólares. Además, la empresa sumó ingresos provenientes de títulos lanzados en 2025 como Avatar: Fuego y Cenizas y Zootopia 2, que permanecieron en cartelera durante 2026.

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Según Deadline, cada uno de estos títulos contribuyó al récord alcanzado, ya que la cifra de 3 mil millones es el resultado de la suma de la recaudación de todas las películas estrenadas por Disney en el periodo, no de un solo filme.

Toy Story 5 impulsó la taquilla de Disney con más de 367 millones de dólares y logró la segunda mejor apertura histórica para una película de Pixar. (Imagen Ilustrativa Infobae)

¿Qué películas impulsaron la recaudación de Disney en 2026?

El principal motor de taquilla para Disney en 2026 fue Toy Story 5, dirigida por Andrew Stanton. De acuerdo con Deadline, la película tuvo un debut mundial de 312 millones de dólares, lo que la convierte en la segunda mejor apertura histórica para una producción de Pixar. En su primera semana, Toy Story 5 superó los 367 millones de dólares, consolidando el interés del público.

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Por su parte, El diablo viste a la moda 2, producida por 20th Century Studios (perteneciente a Disney), sumó 677,6 millones de dólares y permitió que la franquicia superara el umbral de los 1.000 millones de dólares en ingresos acumulados, según BaoMoi. Además, el filme lideró la taquilla en mercados como Reino Unido e Irlanda, de acuerdo con la web oficial de Disney UK Press.

Otros estrenos relevantes incluyen Star Wars: The Mandalorian and Grogu y Hoppers, producción de Pixar, que agregaron más de 323 millones y 372 millones de dólares respectivamente al total. El desempeño de estos títulos, junto a los ingresos continuados de Avatar: Fuego y Cenizas y Zootopia 2, fue determinante para el récord anual.

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¿Por qué es importante que Disney haya superado los 3 mil millones en taquilla en 2026?

La marca de 3 mil millones de dólares en recaudación mundial posiciona a Disney como la referencia en la industria global del cine en 2026. Según Deadline, este resultado evidencia la capacidad de la empresa para atraer grandes audiencias y mantener el liderazgo en un mercado caracterizado por la competencia de grandes franquicias y la diversificación de la oferta de contenidos.

El récord obtenido tiene impacto directo en los distribuidores y exhibidores de cine, así como en la estructura económica de la industria audiovisual. De acuerdo con analistas citados por BaoMoi, la consolidación de Disney en la taquilla internacional genera presión sobre otros estudios para invertir en franquicias, producciones de alto presupuesto y formatos novedosos de exhibición.

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El diablo viste a la moda 2 aportó 677,6 millones de dólares a Disney y llevó a la franquicia a superar los 1.000 millones de dólares acumulados. (Créditos: 20th Century Studios)

¿Qué estrenos contribuyeron al éxito de Disney y cuáles están previstos para el resto de 2026?

Durante la primera mitad de 2026, todos los estrenos de Disney debutaron en el primer puesto de taquilla en los principales mercados internacionales, de acuerdo con Omelete y Deadline. Entre los títulos que contribuyeron a la cifra récord se encuentran:

Toy Story 5 (Pixar)

El diablo viste a la moda 2 (20th Century Studios)

Star Wars: The Mandalorian and Grogu

Hoppers (Pixar)

Avatar: Fuego y Cenizas (estrenada en 2025, continúa en cartelera)

Zootopia 2 (estrenada en 2025, continúa en cartelera)

Para el resto de 2026, Disney tiene programados estrenos como la versión de acción real de Moana el 10 de julio, The Dog Stars dirigida por Ridley Scott el 28 de agosto, la animación Hexed el 25 de noviembre, y Vengadores: Juicio Final de Marvel Studios el 18 de diciembre, según información difundida por Deadline.

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La empresa también anunció desde CineEurope la implementación de Infinity Vision, una certificación para salas premium, que se estrenará con la reemisión de Vengadores: Endgame Encore y la próxima entrega de la saga de los Vengadores.

¿Qué impacto tiene este récord en la industria del cine y qué se espera para los próximos meses?

El récord de Disney afecta a toda la cadena de valor de la industria cinematográfica: estudios rivales, exhibidores y plataformas de streaming. Según Omelete, el resultado refuerza la tendencia de apostar por franquicias de alto perfil y grandes presupuestos, y marca una pauta de referencia para el resto de las compañías del sector.

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De acuerdo con el sitio oficial de Disney UK Press, la disponibilidad de El diablo viste a la moda 2 en plataformas de streaming como Disney+ y Hulu está prevista para el 29 de julio, lo que podría aumentar aún más los ingresos asociados a la franquicia. El impacto de estos resultados se refleja también en la estrategia de lanzamientos globales y en la expansión de formatos de exhibición avanzados como Infinity Vision.

Para el segundo semestre de 2026, la evolución del mercado dependerá de la respuesta del público a los nuevos estrenos y de la capacidad de los estudios para mantener el flujo de contenidos. Según analistas citados por BaoMoi, la continuidad de la oferta y la consolidación de franquicias seguirán definiendo el panorama de la industria.

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