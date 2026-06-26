Compra de Banistmo por Inversiones Cuscatlán recibe el visto bueno de reguladores

La adquisición de Banistmo por $1,418 millones recibió las aprobaciones regulatorias necesarias para avanzar hacia su integración definitiva. Archivo

La adquisición de Banistmo por $1,418 millones entró en su etapa definitiva luego de recibir las aprobaciones regulatorias correspondientes, un requisito indispensable para completar una de las mayores operaciones bancarias registradas en Centroamérica durante los últimos años.

Con el visto bueno de las autoridades financieras, el grupo salvadoreño Inversiones Cuscatlán Centroamérica (ICC) anunció ahora el inicio de una nueva etapa corporativa: su transformación en Grupo Financiero BSC.

En operaciones de compra de bancos, la autorización de los reguladores representa mucho más que un trámite administrativo. Antes de aprobar el cambio de control accionario, las autoridades supervisan aspectos como la solidez patrimonial del comprador, el origen de los recursos, la estructura de gobierno corporativo, la gestión de riesgos, los mecanismos de cumplimiento y el impacto que la transacción podría tener sobre la estabilidad del sistema financiero y la protección de los depositantes.

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Solo después de superar ese proceso, la operación puede avanzar hacia su integración definitiva. En el caso de Banistmo, la aprobación regulatoria permitió al grupo comenzar a ejecutar decisiones estratégicas que habían permanecido en espera durante el proceso de evaluación.

Las siglas BSC integran las marcas Banistmo, SISA y Cuscatlán. De acuerdo con el grupo, el nombre representar los valores de Bienestar, Solidez y Crecimiento.(Imagen Ilustrativa Infobae)

La primera de ellas fue anunciar el inicio del cambio de nombre de Inversiones Cuscatlán Centroamérica a Grupo Financiero BSC, una identidad que busca reflejar la nueva dimensión regional alcanzada por el conglomerado.

El nuevo nombre no fue escogido al azar. Según explicó la organización, las siglas BSC integran tres de las marcas que hoy representan su crecimiento regional: Banistmo, cuya incorporación se encuentra en su etapa final tras la reciente aprobación regulatoria; SISA, su negocio de seguros; y Cuscatlán, la franquicia bancaria con operaciones en El Salvador, Guatemala y Honduras.

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Paralelamente, el nombre resume los valores de Bienestar, Solidez y Crecimiento, que el grupo identifica como la base de su estrategia de largo plazo.

La reorganización corporativa ocurre después de otra adquisición estratégica realizada por el conglomerado. Antes de concretar la compra de Banistmo, Inversiones Cuscatlán completó la adquisición del 100% de La Hipotecaria (Holding), Inc., incorporando a su estructura a Banco La Hipotecaria en Panamá, La Hipotecaria de El Salvador y La Hipotecaria Compañía de Financiamiento en Colombia.

Con ambas operaciones, el grupo amplió significativamente su presencia en Centroamérica y fortaleció su participación en banca comercial, financiamiento hipotecario, seguros y otros servicios financieros.

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Al cierre de 2025, sin incluir Banistmo, el grupo administraba más de $7,600 millones en activos y atendía a más de 2.7 millones de clientes. (FOTO: La Prensa)

La compra de Banistmo también dejó otro hecho relevante para el sistema financiero panameño. El grupo decidió establecer a la Superintendencia de Bancos de Panamá como su supervisor de origen, una figura mediante la cual el regulador panameño ejercerá la supervisión consolidada del conglomerado financiero.

La supervisión consolidada permite evaluar riesgos de liquidez, solvencia, gobierno corporativo y cumplimiento no únicamente en una entidad bancaria, sino en todo el grupo financiero. Además, facilita la coordinación con otros supervisores extranjeros mediante acuerdos internacionales de cooperación, fortaleciendo la vigilancia sobre operaciones que abarcan varios países.

El comunicado difundido por el grupo centroamericano aclara que el cambio de nombre no modifica la estructura operativa del grupo ni los servicios ofrecidos por sus distintas marcas. Las operaciones continuarán desarrollándose con normalidad mientras culmina el proceso legal para adoptar oficialmente la denominación Grupo Financiero BSC, prevista para entrar en vigor durante julio, una vez sea aprobada por la asamblea general de accionistas.

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Federico Nasser Facussé, presidente de Inversiones Cuscatlán, afirmó que la nueva identidad refleja el crecimiento alcanzado por la organización durante la última década.

El nuevo grupo financiero tendrá presencia en El Salvador, Guatemala, Honduras, Panamá y Colombia, con operaciones en banca, seguros y financiamiento hipotecario. Archivo

“Grupo Financiero BSC representa mucho más que un cambio de nombre: es la afirmación de quiénes somos y de hacia dónde vamos, con una visión y un compromiso de largo plazo con el desarrollo sostenible por una Latinoamérica con mayores oportunidades para las empresas y las personas", señaló el ejecutivo.

Al cierre de diciembre de 2025, y sin incluir todavía la integración de Banistmo, el grupo reportaba más de 2.7 millones de clientes, una fuerza laboral de 5,300 colaboradores y activos superiores a $7,600 millones.

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Con la incorporación de Banistmo y las operaciones previamente adquiridas de La Hipotecaria, el conglomerado consolida una de las plataformas financieras regionales de mayor crecimiento en Centroamérica, con presencia en El Salvador, Guatemala, Honduras, Panamá y Colombia.