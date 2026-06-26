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“Innovar es más fácil de lo que se piensa”: especialistas internacionales exponen claves empresariales en el International FACEM Day

El evento de la UCV reunió en Trujillo, Lima y Piura a expertos internacionales que analizaron el impacto de la geopolítica, la inteligencia artificial y la innovación en el entorno empresarial actual

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Foto: Difusión
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La Universidad César Vallejo (UCV) organizó el International FACEM Day, un encuentro académico que convocó a especialistas internacionales, estudiantes, egresados y ejecutivos para analizar los principales desafíos del entorno empresarial, con énfasis en la geopolítica, la innovación y la inteligencia artificial.

El evento se desarrolló de manera presencial el 22 de junio en Trujillo, el 23 en Lima y el 24 en Piura, como parte de una iniciativa de la Facultad de Ciencias Empresariales orientada a vincular la formación académica con las dinámicas del mundo corporativo.

“La innovación es más fácil de lo que piensan”, señaló Alfons Cornella, fundador de Infonomia y del Institute of Next, durante su participación, al destacar que innovar no depende del tamaño de una empresa ni de grandes recursos, sino de la capacidad de observar el entorno y resolver problemas relevantes.

Alfons Cornella, fundador de Infonomia y del Institute of Next. Foto: Difusión
Alfons Cornella, fundador de Infonomia y del Institute of Next. Foto: Difusión

Geopolítica, innovación e inteligencia artificial: ejes del nuevo entorno empresarial

Durante la jornada, los especialistas coincidieron en que el contexto global está marcado por cambios estructurales que impactan directamente en la toma de decisiones empresariales. En ese sentido, Xavier Gimbert Rafols, decano de la Facultad de Ciencias Empresariales de la UCV, subrayó que la geopolítica se ha convertido en un factor determinante.

“La geopolítica te puede cambiar el rumbo absolutamente”, afirmó, al explicar que este elemento ha pasado a ser tan relevante como el mercado o la competencia dentro de la estrategia empresarial, debido a su carácter disruptivo e impredecible.

En la misma línea, Ángel Pascual-Ramseay, profesor de Geopolítica y Geoeconomía en Esade Business School y exasesor del presidente de España, advirtió que el mundo atraviesa un proceso de transformación hacia un nuevo equilibrio global. “Estamos entrando en un nuevo paradigma geopolítico”, indicó, al referirse a un escenario de multipolaridad y fragmentación que incrementa los riesgos y la complejidad económica.

Según explicó, este contexto puede generar impactos directos en la economía a través del uso de herramientas comerciales y financieras por parte de los Estados, así como afectar la globalización, que podría pasar de ser un motor de crecimiento a una fuente de vulnerabilidad.

Ángel Pascual-Ramseay, profesor de Geopolítica y Geoeconomía en Esade Business School. Foto: Difusión
Ángel Pascual-Ramseay, profesor de Geopolítica y Geoeconomía en Esade Business School. Foto: Difusión

Innovación accesible y diferenciación empresarial

En cuanto a la innovación, Cornella enfatizó que las soluciones más efectivas surgen de identificar problemas concretos y ofrecer respuestas más eficientes, más que de ideas complejas en apariencia.

Asimismo, destacó el rol de la curiosidad como elemento central en este proceso. “La curiosidad es lo que te mantiene vivo”, afirmó, al señalar que esta cualidad permite detectar oportunidades y adaptarse a un entorno en constante cambio, incluso en un contexto marcado por el avance de la inteligencia artificial.

Gimbert coincidió en que la innovación y la creatividad constituyen una vía clave de diferenciación en el ámbito empresarial, y remarcó que estas capacidades están al alcance de cualquier organización.

Xavier Gimbert Rafols, decano de la Facultad de Ciencias Empresariales de la UCV. Foto: Difusión
Xavier Gimbert Rafols, decano de la Facultad de Ciencias Empresariales de la UCV. Foto: Difusión

Formación empresarial y pensamiento crítico

Los especialistas también destacaron la importancia de que estos conceptos sean incorporados desde la etapa formativa. Pascual-Ramseay sostuvo que es esencial que los jóvenes desarrollen pensamiento crítico, criterio propio y comprensión del contexto global, dado que enfrentarán un entorno más complejo e inestable.

En esa línea, señaló que la educación debe enfocarse en brindar herramientas para que los estudiantes construyan su propio análisis, más que en transmitir respuestas únicas.

Por su parte, Gimbert indicó que comprender estos factores desde el inicio permite a los estudiantes fortalecer su formación y tomar mejores decisiones en el futuro profesional, al tratarse de elementos transversales en la gestión empresarial.

Foto: Difusión
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Conexión entre academia y entorno empresarial

El International FACEM Day integró aprendizaje intensivo, networking y experiencias académicas con un enfoque aplicado. La Facultad de Ciencias Empresariales de la UCV destacó que este tipo de iniciativas forman parte de una estrategia orientada a promover la internacionalización, el aprendizaje práctico y la conexión con la realidad empresarial.

Según lo informado, el evento registró una alta participación en los distintos campus y contó con la intervención de especialistas internacionales de primer nivel, lo que permitió enriquecer el debate y fortalecer la formación de los asistentes.

Los organizadores señalaron que este tipo de espacios busca no solo beneficiar a estudiantes y egresados, sino también aportar al desarrollo del entorno empresarial y a la sociedad en general.

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