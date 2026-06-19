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“No quería interpretar a un juguete, pero estoy muy feliz de haber sido el primero”: Dolph Lundgren y su historia con He-Man

El actor sueco recordó en The Guardian las presiones del estudio, las condiciones extremas del rodaje y cómo una película que casi no termina se convirtió en un clásico de culto

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Dolph Lundgren aceptó interpretar a He-Man en Los amos del universo con dudas personales y bajo la presión del estudio

Cuando Dolph Lundgren aceptó el reto de convertirse en He-Man para Los amos del universo, lo hizo bajo la presión del estudio y con dudas personales. “Me convencieron para hacerlo, pero solo muy a regañadientes; no quería interpretar a un juguete”, recordó el actor en entrevista con The Guardian, diario británico. Tras haber sido el villano Ivan Drago en Rocky IV, el salto a un héroe estadounidense generó incertidumbre y temor de rechazo.

Lundgren vivió un rodaje exigente, plagado de desafíos físicos, barreras por su acento y una recepción inicial decepcionante de la película. Con el tiempo reivindicó su valoración de la cinta y el significado personal de haber sido el primer He-Man en acción real.

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Los desafíos del rodaje

La construcción del personaje supuso un proceso. “Si interpretas a un luchador soviético, puedes verlos en la televisión, pero ¿a quién estudias para ser He-Man? ¿El dibujo animado?”, relató Lundgren a The Guardian. El actor encontraba afinidades con la inocencia y vulnerabilidad del personaje, aunque confiesa que fue difícil mostrarlo frente a las cámaras.

Dolph Lundgren he man
El actor temía que su paso de Ivan Drago en Rocky IV a héroe de He-Man provocara rechazo del público

Las conversaciones con el director Gary Goddard se veían interrumpidas por las preocupaciones con los efectos y el presupuesto, y Lundgren se sentía aislado y perdido. Además, la dificultad con su acento era una preocupación constante: “Estaba preocupado por mi acento: ¿sonaría demasiado sueco?”. La producción necesitó extensas sesiones de doblaje a causa de los problemas de sonido generados por los ruidosos generadores.

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Respecto al vestuario, contó que el estudio prefería mostrar más su físico: “El estudio quería que llevara menos ropa. Querían ver mis músculos”. Inspirado por Sylvester Stallone, Lundgren insistió en utilizar una armadura que realzara su figura, aunque en realidad “prácticamente no llevaba puesto nada”.

El rodaje en exteriores durante el invierno fue especialmente duro. “Tuvimos que rodar al aire libre en invierno y recuerdo sentir muchísimo frío. Tuve que aplicarme vaselina para retener el calor corporal”, señaló el actor, quien realizó la mayoría de sus acrobacias pese a las condiciones extremas.

Incidentes y clima en el set

Dolph Lundgren he man
Dolph Lundgren afirmó que construir a He-Man en Los amos del universo fue difícil porque no tenía un modelo real para estudiar

Las jornadas estuvieron marcadas por incidentes imprevistos. “Durante la secuencia en la tienda de artículos deportivos, ¡mis extensiones de cabello se incendiaron!”, relató Lundgren. Además, recordó un incidente con la explosión de un auto: “La explosión fue mucho mayor de lo esperado y la onda expansiva rompió ventanas en toda la calle. Las alarmas sonaron por todas partes”.

El ambiente en el set también estuvo marcado por las personalidades del reparto. Frank Langella, quien interpretó a Skeletor, destacó por su profesionalismo y por reescribir gran parte de los discursos de su personaje, además de exigir modificaciones al maquillaje para que su rostro pudiera expresar emociones. “Lo admiraba y me daba consejos”, dijo Lundgren. “Era impresionante cómo conseguía transmitir emociones bajo las capas de látex”, agregó.

Sobre Billy Barty, quien encarnó a Gwildor, The Guardian recordó que era un actor de la vieja escuela, de gran sentido del humor y que acostumbraba llevar consigo una copa, lo que evidenciaba su afición al alcohol. Su carácter contribuyó a un ambiente único detrás de cámaras.

Dolph Lundgren he man
Lundgren contó que el estudio quería mostrar más su físico, pero él insistió en usar una armadura para He-Man

A nivel personal, Lundgren sentía el peso de la expectativa tras su fama en Rocky IV. Mantenía una rutina estricta de entrenamiento y utilizaba un camión con pesas entre tomas, convencido de que el proyecto podía definir su carrera.

El balance de Lundgren y el legado de la película

“Parecía que iba a ser la película más grande de todos los tiempos, pero muy pronto resultó evidente que intentaban recortar gastos”, confesó Lundgren a The Guardian. La falta de experiencia del director y el presupuesto ajustado de Cannon Films generaron retrasos y dudas sobre la viabilidad del proyecto. “Nos atrasamos muy rápido. En un momento, ni siquiera sabía si lograríamos terminar la película”, agregó.

Al estrenarse, Los amos del universo no cumplió las expectativas de taquilla ni el sueño de una aventura similar a E.T., lo que resultó en una gran desilusión para el equipo.

Aunque Los amos del universo decepcionó en taquilla, Dolph Lundgren reivindicó su legado como el primer He-Man en acción real y la película ganó estatus de culto (REUTERS/Aude Guerrucci)
Aunque Los amos del universo decepcionó en taquilla, Dolph Lundgren reivindicó su legado como el primer He-Man en acción real y la película ganó estatus de culto (REUTERS/Aude Guerrucci)

Sin embargo, el actor subraya con orgullo su papel: “Estoy muy feliz de haber sido el primer tipo en interpretar a este personaje en acción real. La compasión de He-Man, combinada con la fuerza bruta de un guerrero: eso soy yo. Forma parte de mí”.

Con el paso de los años, la película adquirió estatus de culto para generaciones de seguidores.

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