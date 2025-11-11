Gaudí, a cien años de su muerte: el misterio sobre su lugar de nacimiento divide a Cataluña

El centenario de Antoni Gaudí reaviva la histórica disputa entre Reus y Riudoms por el lugar de nacimiento del arquitecto modernista

El centenario de la muerte de Antoni Gaudí, uno de los arquitectos más influyentes del modernismo y figura universal de la cultura catalana, reanimó un enigma que persiste desde hace más de un siglo: el debate sobre el lugar de nacimiento de Gaudí, entre Reus y Riudoms.

Aunque las dos localidades preparan homenajes y actos conmemorativos para 2025 y 2026, la controversia sobre el origen exacto del arquitecto sigue sin resolverse, enfrentando a expertos, instituciones y ciudadanos en un debate que trasciende lo biográfico y se adentra en la identidad local y el legado de un creador irrepetible.

La disputa sobre la cuna de Gaudí sigue tan viva como en décadas anteriores. Reus y Riudoms, dos municipios vecinos de la provincia de Tarragona, reclaman con igual vehemencia ser el lugar donde nació el arquitecto el 25 de junio de 1852.

La falta de consenso entre biógrafos, autoridades y la propia familia de Gaudí convirtió este asunto en un símbolo de rivalidad local, alimentado por la ausencia de pruebas documentales concluyentes y por la proximidad del centenario de su fallecimiento, ocurrido el 10 de junio de 1926 en Barcelona.

Escultura instalada en Reus (Tarragona) que representa al arquitecto Antoni Gaudi de niño - (EFE/Javier Díaz)

Argumentos a favor de Reus

Los defensores de Reus, según EFE, basan sus argumentos en una serie de documentos oficiales y académicos que mencionan a la ciudad como lugar de nacimiento de Gaudí. Entre estos figuran su expediente académico, inscripciones en el colegio de los Escolapios, instancias presentadas en la Escuela de Arquitectura, escrituras y el testamento del propio arquitecto.

El primer biógrafo de Gaudí precisó la dirección: “El número 4 de la calle San Vicente, con fachada posterior en la calle de la Amargura n.º 23, de Reus”. Una placa en esa vivienda recuerda el supuesto nacimiento. No obstante, ninguna prueba resulta definitiva. La partida de bautismo, único documento de la época, no especifica la localidad, dato habitual si el niño nació en el lugar.

Este detalle refuerza la tesis de Reus, ya que solo se indicaba la procedencia cuando el nacimiento ocurría fuera de la ciudad. Reus consolidó su vínculo con Gaudí mediante un barrio que lleva su nombre, el Gaudí Centre y una escultura infantil del arquitecto.

Reus y Riudoms preparan homenajes y actos conmemorativos para el Año Gaudí 2025-2026, en medio de la controversia sobre su origen - (Photo by Manaure QUINTERO / AFP)

Argumentos a favor de Riudoms

Los partidarios de Riudoms, según EFE, defienden que Gaudí nació en una masía familiar ubicada en el municipio, donde la familia paterna residía y donde el propio arquitecto pasó largas temporadas durante su infancia debido a su delicada salud.

El Ayuntamiento de Riudoms, citado por EFE, afirma que Gaudí “además de nacer, se sentía muy arraigado a Riudoms. Era el pueblo de todos sus antepasados paternos y donde siempre descansaba del bullicio de la urbe cosmopolita que ya era entonces Barcelona”.

La tradición oral, reforzada por testimonios de colaboradores cercanos como Joan Rubió, Francesc Quintana, Joan Bergós y Josep F. Ràfols, respalda esta versión. En Riudoms, Gaudí era conocido como “Anton de la Calderera” y, según la web municipal, acostumbraba a decir: “¡Por mi pueblo, todo!”, cuando se trataba de contribuir a la localidad.

Documentos oficiales y académicos respaldan la versión de Reus como ciudad natal de Gaudí, aunque la partida de bautismo no lo confirma - (Photo by Manaure QUINTERO / AFP)

La casa familiar del Carrer del Raval de Sant Francesc, número 14, y el “Mas de la Calderera” en las afueras, hoy convertidos en museo, aparecen señalados como posibles lugares de nacimiento por los defensores de esta hipótesis.

Perspectiva de instituciones y expertos

Las instituciones y expertos consultados por EFE reconocen la complejidad del debate. La Real Academia de la Historia destaca la ambigüedad de las declaraciones del artista: “Por escrito, Gaudí siempre aseguró ser hijo de Reus, pero en diversas ocasiones afirmó: ‘Yo soy de Riudoms’”.

El Departamento de Cultura de la Generalitat de Cataluña, en su web oficial sobre el Año Gaudí, también refleja la dualidad: “nació en Reus o Riudoms”.

Biógrafos como Josep F. Ràfols oscilaron entre ambas opciones en distintas ediciones de sus obras, mientras que otros, como Joan Bassegoda, sospechan que ciertos desencuentros personales de Gaudí con Reus influyeron en sus declaraciones finales sobre su origen.

La tradición oral y testimonios de colaboradores cercanos refuerzan la hipótesis de que Gaudí nació en una masía familiar de Riudoms - (Photo by Manaure QUINTERO / AFP)

Centenario de Gaudí y actos conmemorativos

La conmemoración del centenario de la muerte de Gaudí devolvió vigor a este debate. Según EFE, desde el 8 de noviembre de 2025 inició el Año Gaudí con actos simultáneos en Reus y Riudoms.

En Riudoms, un pasacalle recorrerá los lugares vinculados al arquitecto, mientras que en Reus se llevará a cabo un espectáculo de arte y tecnología en el santuario de la Misericordia y un acto institucional en el teatro Bartrina, con la presencia del presidente de la Generalitat, Salvador Illa.

Durante 2026, el programa incluye un congreso en La Pedrera de Barcelona, una exposición en el Museu d’Història de Catalunya y un acto de clausura en la capital catalana, según la información de EFE.

Más allá de la controversia sobre su cuna, el legado de Antoni Gaudí se mantiene indiscutible. Nació en 1852 en el seno de una familia de caldereros y en su infancia ya mostró sensibilidad para el espacio y el volumen, habilidades que perfeccionó al ayudar a su padre y abuelo en el taller familiar.

Instituciones y expertos reconocen la ambigüedad sobre el origen de Gaudí, reflejada en declaraciones y biografías contradictorias - (REUTERS/Albert Gea)

Su salud frágil lo llevó a pasar largas temporadas en el Mas de Riudoms, donde la contemplación de la naturaleza marcó su visión arquitectónica.

En 1870, se trasladó a Barcelona para estudiar arquitectura. Gaudí se distinguió por su originalidad, como reconoció el director de la Escuela de Arquitectura, Elies Rogent, al afirmar: “No sé si hemos dado el título a un loco o a un genio, el tiempo lo dirá”. Su carrera se caracterizó por la colaboración con Eusebi Güell y la creación de obras maestras como la Sagrada Familia, la Casa Batlló, la Casa Milà y el Park Güell, muchas de ellas declaradas Patrimonio Mundial por la UNESCO.

En sus últimos años, Gaudí consagró todo su trabajo a la Sagrada Familia, hasta que murió en 1926 tras un atropello de tranvía en Barcelona. Su funeral reunió a multitudes que lo reconocieron como el arquitecto más universal de la ciudad.

Mientras Reus y Riudoms disputan el lugar de nacimiento de Gaudí, el mundo continúa celebrando la vigencia de su obra, que inspira a generaciones y enriquece el patrimonio artístico de la humanidad.