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Disney apuesta por Chris Sanders para dirigir la nueva secuela en acción real de “Lilo & Stitch”

El cocreador de la película original regresa para liderar el próximo capítulo de la franquicia, que contará con un reparto principal renovado y una historia inédita, tras el éxito sin precedentes de la primera versión híbrida

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El rodaje de la secuela de Lilo & Stitch está previsto para finales de 2026 en Estados Unidos y el estreno fue fijado para el 26 de mayo de 2028

Disney confirmó que Chris Sanders, cocreador, guionista y director de la película animada Lilo & Stitch, será el director de la secuela en live action de la franquicia. Sanders también volverá a ser la voz original de Stitch en esta nueva entrega, cuyo rodaje está previsto para finales de 2026.

Sanders dirigirá y escribirá la secuela en live action, los mismos roles que desempeñó en la película animada original. La producción estará a cargo de Jonathan Eirich y Ryan Halprin, productor ejecutivo, ambos pertenecientes a Rideback, según informó The Hollywood Reporter. El inicio del rodaje está previsto para finales de 2026 en Estados Unidos, con estreno fijado para el 26 de mayo de 2028.

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Disney confirmó que Chris Sanders dirigirá y escribirá la secuela en live action de Lilo & Stitch y volverá a ser la voz de Stitch - (Crédito: Disney)

Chris Sanders y su vínculo con “Lilo &amp; Stitch”

El regreso de Sanders resulta clave para la continuidad creativa de la franquicia, ya que fue cocreador, guionista y director de la versión animada, además de la voz de Stitch en todas las entregas. Su trayectoria dentro de Disney arrancó en los años noventa, cuando participó en producciones como Mulan y El jorobado de Notre Dame, antes de consolidarse como autor con Lilo & Stitch en 2002, película que coescribió y codirigió junto a Dean DeBlois.

Tras su paso por Disney, Sanders se sumó a DreamWorks Animation, donde colaboró con DeBlois en el guion y dirección de Cómo entrenar a tu dragón y codirigió Los Croods junto a Kirk DeMicco. Su debut en el live action llegó con El llamado salvaje en 2020, adaptación de la novela clásica de Jack London protagonizada por Harrison Ford, experiencia que refuerza su perfil para liderar este nuevo proyecto de Disney.

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Lilo & Stitch - Lilo y Stitch
Chris Sanders fue cocreador, guionista y director de la película animada original de Lilo & Stitch de 2002 junto a Dean DeBlois - (Disney+)

Para la primera película en live action, Sanders no estuvo detrás de cámara —ese rol correspondió a Dean Fleischer Camp, conocido por Marcel, el caracol con zapatos—, pero sí retomó la voz de Stitch. Ahora, con la secuela, Sanders asume también la dirección, lo que marca su regreso más completo a la franquicia desde el largometraje animado de 2002.

El éxito de la primera entrega en live action

La película de 2025, protagonizada por Maia Kealoha como Lilo y Sydney Elizebeth Agudong como Nani, recaudó más de 1.038 millones de dólares en todo el mundo, de los cuales 423,8 millones correspondieron al mercado de Estados Unidos y Canadá. El filme se convirtió en la película híbrida de animación y live action más taquillera de la historia y la primera de ese formato en superar los 1.000 millones de dólares, según datos de Walt Disney Studios.

LILO & STITCH
La primera película live action de Lilo & Stitch recaudó más de 1.038 millones de dólares y se convirtió en la híbrida de animación y live action más taquillera - Photo courtesy of Disney. © 2025 Disney Enterprises Inc. All Rights Reserved.

Su estreno en el fin de semana del Día de los Caídos batió el récord histórico de apertura en esa fecha, con 183 millones de dólares en cuatro días, por encima de los 160,5 millones que registró Top Gun: Maverick en 2022. Además, fue una de las dos únicas películas del año en superar los 400 millones de dólares en el mercado doméstico, junto a Una película de Minecraft.

Lilo & Stitch 2: Stitch Has a Glitch
La secuela de Lilo & Stitch contará una historia original y mantendrá el formato híbrido de live action y CGI con parte del elenco de regreso - (Disney)

El elenco de la entrega incluyó a Zach Galifianakis como la voz del doctor Jumba Jookiba, Billy Magnussen como Pleakley, Hannah Waddingham como la Gran Consejera y Courtney B. Vance como Cobra Bubbles. También regresaron al universo de la franquicia Tia Carrere y Jason Scott Lee, quienes participaron en la película animada original, aunque en roles distintos.

El largometraje se posicionó como el tercer filme más taquillero de 2025 en Estados Unidos y Canadá, detrás de Zootopia 2 y Una película de Minecraft, y fue la primera adaptación de un clásico animado de Disney en superar los 1.000 millones de dólares desde El Rey León en 2019.

Lilo y Stitch, live action
Tras superar los 1.000 millones de dólares en cines, la franquicia suma una novedad potente: su autor histórico vuelve al mando creativo de la continuación, con varios nombres del reparto encaminados a repetir - (Captura: Disney Studios)

Detalles de la secuela y expectativas

A diferencia de las adaptaciones previas o las secuelas animadas — Lilo y Stitch 2: Stitch en corto circuito de 2005 y La película de Stitch —, este nuevo filme desarrollará una historia completamente original. Disney no tomará como base ninguno de esos materiales anteriores, lo que otorga a Sanders libertad narrativa para explorar nuevos territorios sin abandonar el espíritu de la saga. La producción será un híbrido de live action y CGI, el mismo formato que distinguió a la primera entrega.

Kealoha, Agudong, Galifianakis, Magnussen y Vance están entre los actores que, según The Hollywood Reporter, tienen previsto retornar al proyecto. Jonathan Eirich, quien también produjo la primera entrega en live action, permanece en la producción junto a Halprin. El presidente de Walt Disney Studios, Alan Bergman, expresó su orgullo por el equipo y el elenco, y señaló que el estudio anticipa con entusiasmo más aventuras con estos personajes.

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