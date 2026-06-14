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Zoë Kravitz habló de la fama y evitó pronunciarse sobre los rumores de compromiso con Harry Styles

En una entrevista con Vogue, la artista reflexionó sobre la exposición pública y sus etiquetas, reivindicó la autenticidad y evitó “sumar ruido” ante versiones sobre un posible compromiso bajo la atención mediática constante

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Zoë Kravitz habló en Vogue sobre la fama, cuestionó su imagen pública y rechazó el mito de ser “cool” (REUTERS/Daniel Cole)
Zoë Kravitz habló en Vogue sobre la fama, cuestionó su imagen pública y rechazó el mito de ser “cool” (REUTERS/Daniel Cole)

Zoë Kravitz irrumpió con protagonismo en la portada de Vogue y, en una entrevista exclusiva, cuestionó su imagen pública, rechazó el mito de ser “cool” y se distanció de los rumores de compromiso con el cantante Harry Styles.

La portada de julio de Vogue

La entrevista y la sesión fotográfica abordaron su estilo veraniego y la gestión de su vida personal bajo la mirada pública. La actriz se mantuvo fiel a su privacidad y a su autenticidad, sin confirmar ni desmentir un eventual compromiso con Styles.

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La actriz Zoë Kravitz en la portada de Vogue, con un top de encaje rojo, aretes verdes y cabello recogido, frente a un cielo claro
La portada de julio de Vogue mostró a Zoë Kravitz con un editorial de estilo veraniego y una producción a cargo de Mikael Jansson y Julia Sarr-Jamois

La portada presentó a Zoë Kravitz con un aire estival y sofisticado, vestida con un conjunto de encaje de Saint Laurent, pendientes asimétricos de esmeraldas y diamantes de Jessica McCormack y maquillaje de YSL Beauty.

El editorial mostró trenzas al viento y una mirada distante. La fotografía acompaña la producción, detalló Vogue. En la producción participaron el fotógrafo Mikael Jansson y la estilista Julia Sarr-Jamois.

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El mito de ser cool según Zoë Kravitz

“El término ‘cool’ se usa mucho”, dijo Kravitz en la entrevista con Vogue. “Es algo que escriben sobre mí o que la gente, cuando me conoce, dice que pensaba que iba a ser. Algunas personas comentan: ‘Me sentí intimidado al principio’ y ‘creí que ibas a ser de otra manera’. Para mí, es sorprendente porque se siente muy alejado de quien realmente soy”.

La actriz afirmó que la exposición pública sobre su vida privada creció por las imágenes junto a Harry Styles y la atención mediática constante (REUTERS/Katie Collins)
La actriz afirmó que la exposición pública sobre su vida privada creció por las imágenes junto a Harry Styles y la atención mediática constante (REUTERS/Katie Collins)

La actriz reconoció que gran parte de la percepción social se originó en la distancia mediática: “Creo que, con la fama, las personas proyectan cosas sobre ti. Cuanto menos cuentas de ti misma, más dejas que los otros imaginen”. Kravitz disfrutó romper esas expectativas: “Fue divertido descubrir lo que espera la gente y jugar con eso para hacerlo más gracioso”.

El mito de lo “cool”, alimentado por apariciones públicas con gafas de sol y sombreros, no se corresponde con su vida cotidiana ni con su verdadera personalidad, matiza en la conversación.

Los rumores de compromiso y la vida personal de Zoë Kravitz

La exposición mediática sobre su vida privada aumentó a raíz de las imágenes publicadas junto a Styles, lo que alimentó los rumores sobre un posible compromiso.

Harry Styles y Zoë Kravitz
Zoë Kravitz evitó pronunciarse sobre los rumores de compromiso con Harry Styles y sostuvo que no quería “añadir ruido al ruido” (Backgrid/The Grosby Group)

Consultada sobre el impacto de estos rumores, Kravitz respondió con cautela: “Hacer cualquier cosa bajo la mirada pública es incómodo”. La actriz reconoció ser consciente del ruido mediático, pero prefirió no comentar sobre su pareja sentimental ni sobre el supuesto anillo de compromiso.

Kravitz explicó que valoraba su rutina cotidiana y mantenía su autonomía frente a la atención pública: “A veces solo quiero salir a caminar y que no me quiten eso. Vivo en Nueva York, estoy a tres cuadras, no voy a dejar de caminar por miedo a la atención”. Cuando la situación se tornaba abrumadora, priorizaba la normalidad: “Prefiero seguir participando de la vida antes que encerrarme por completo”.

Sobre el equilibrio entre trabajo artístico, familia y proyectos personales, Kravitz fue clara: “Hay que ser realista. Si quiero hacer bien algo, tengo que enfocarme. Sé que no voy a tener un hijo y dirigir películas a la vez. Es una decisión sobre dónde poner la energía”.

La carrera artística y los próximos proyectos

Robert Pattinson y Zoë Kravitz en The Batman
Tras "The Batman" y su papel de Gatúbela, Zoë Kravitz se volcó a "Parpadea Dos Veces", una película que definió como clave en su proceso creativo y su carrera como directora

Como actriz y directora, Zoë Kravitz recordó una infancia marcada por la vigilancia de su mamá, Lisa Bonet, y la exposición pública de su padre, Lenny Kravitz. “Mi madre siempre fue muy protectora de mi privacidad”, recordó. De niña se sintió diferente y aislada, pero halló su espacio en el arte y el teatro al mudarse a Nueva York. “Era el único lugar donde realmente me sentía cómoda”, afirmó.

Su recorrido en el cine fue desde roles secundarios en franquicias hasta llegar a ser protagonista y luego directora. Tras interpretar a Gatúbela en The Batman, Kravitz prefirió volver a un proyecto personal: “Empecé a escribir y no podía parar. Me obsesioné con la película Parpadea Dos Veces; fue esencial para mí, porque me consolidó como artista y me permitió exponer una parte íntima de mi proceso creativo”.

Kravitz explicó que busca equilibrio entre trabajo artístico, familia y proyectos personales, y que debe elegir dónde poner su energía (REUTERS/Hollie Adams)
Kravitz explicó que busca equilibrio entre trabajo artístico, familia y proyectos personales, y que debe elegir dónde poner su energía (REUTERS/Hollie Adams)

Asimismo, Kravitz se enfrentó a los desafíos de la industria: “Quiero evolucionar interiormente. Si paso el tiempo molesta por no verme como quiero, es tiempo perdido. Vas a envejecer, te verás diferente. Si no trabajas por dentro para prepararte, eso es lo más difícil”.

Evitó responder a rumores y prefirió no corregir las percepciones públicas: “No voy a añadir ruido al ruido. Intentar corregir lo que la gente piensa sobre mí sería como ponerle helado a un filete”, dijo entre risas en la entrevista recogida por Vogue.

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