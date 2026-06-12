El creador de Euphoria revela la reacción de Zendaya al descubrir el final de Rue: “Fue muy emocional”

La muerte de Rue no formaba parte del plan original de Sam Levinson, quien había concebido un camino completamente distinto para la tercera temporada. (Patrick Wymore/HBO)

Después de acompañar a Rue Bennett durante tres temporadas y casi una década de trabajo, Zendaya tuvo que prepararse para despedirse de uno de los personajes más importantes de su carrera. Pero saber que la protagonista de Euphoria moriría en el desenlace definitivo de la serie no fue una noticia fácil de recibir.

El propio creador del drama de HBO, Sam Levinson, confesó que la conversación con la actriz fue intensa y que ambos sintieron el peso de poner punto final a la historia de la joven que luchó durante años contra la adicción.

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“Cuando le presenté esta temporada y el final, fue una reacción muy emocional”, contó Levinson a Variety. “Amamos al personaje de Rue. Zendaya ha hecho un trabajo increíble al darle vida a este personaje”.

El director y guionista resaltó que la conexión del público con Rue fue posible en gran parte por la interpretación de la actriz, quien ganó dos premios Emmy por su trabajo en este drama juvenil.

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“En manos de una actriz menor, el personaje no habría sido tan encantador, adorable y divertido”, expresó. “Fue una conversación difícil”.

El creador de la serie defendió la muerte de Rue como el desenlace más honesto para una historia centrada en la adicción, las recaídas y sus consecuencias (REUTERS/Mario Anzuoni)

El creador añadió que el sentimiento de tristeza los acompañó incluso durante el rodaje de las últimas escenas. “Incluso durante la filmación, de alguna manera pesó sobre ambos”.

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Sin embargo, la actriz comprendió el propósito detrás de la decisión creativa. Según el realizador, el final de Rue no solo cerraba el arco de una joven adicta, sino que también representaba un homenaje a Angus Cloud, quien interpretó a Fezco en las dos primeras temporadas de la serie y falleció en 2023 a los 25 años por una sobredosis accidental.

“Al final del día, ella entendió lo que estaba haciendo, y sentí que era la manera correcta de honrar a Angus, alguien a quien amábamos profundamente, por quien siempre apoyábamos y de quien veíamos lo mejor”, explicó Levinson.

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El rodaje de la secuencia de la muerte de Rue también contó con la presencia de Colman Domingo, quien interpreta a Ali, el mentor de la protagonista y una figura clave en su proceso de recuperación.

“El ha sido uno de mis colaboradores más cercanos durante más de una década y también una fuerza estabilizadora en la vida de Zendaya”, dijo el showrunner. “Esa camaradería realmente ayudó a que esta secuencia se sintiera auténtica y significativa”.

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Para el creador de Euphoria, el final de Rue representaba una forma de mostrar las consecuencias reales de la adicción en la era del fentanilo.(HBO Max)

El trágico destino de Rue en el final de ‘Euphoria’

El desenlace de Rue se convirtió en uno de los momentos más impactantes de toda la serie. En el episodio final de la tercera temporada, titulado In God We Trust, la joven vuelve a enfrentarse a las consecuencias de su adicción después de consumir unas pastillas con fentanilo que recibe de Alamo, un empresario de clubes de striptease que había descubierto que Rue estaba colaborando en secreto con la Administración para el Control de Drogas (DEA).

Mientras sufre una sobredosis, Rue tiene una especie de sueño en el que regresa a casa y se reúne con su madre. También imagina a Fezco fuera de prisión, en un reencuentro que representa su deseo de volver a encontrarse con una de las personas que más significaron en su vida. Finalmente, la realidad se revela de manera devastadora: Ali encuentra a Rue muerta mientras duerme en el sofá de su casa.

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“Simplemente se sintió como el final honesto”, explicó en un video detrás de cámaras de HBO tras la emisión del episodio. “La verdad es que personas como Rue no sobreviven”.

Aunque la muerte de Rue terminó siendo el cierre definitivo de Euphoria, ese no era el plan original de Sam Levinson. En una conversación con el pódcast Popcast de The New York Times, el creador reveló que inicialmente había imaginado un recorrido completamente distinto para la protagonista.

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El fallecimiento de Angus Cloud llevó al equipo creativo de Euphoria a replantear la historia de Rue y el mensaje final de la serie.

El cambio ocurrió durante la huelga de guionistas de 2023, cuando Levinson recibió la noticia del fallecimiento de Angus Cloud. La pérdida del actor lo obligó a reconsiderar el rumbo de la historia y lo llevó a pensar que una serie sobre la adicción no podía ignorar la crisis actual provocada por el fentanilo.

“Siempre me había preocupado mucho la prevalencia del fentanilo”, explicó el creador. “Pero una vez que él falleció, tuve que replantear el guion y pensé: no puedes contar una historia sobre la adicción hoy en día sin las consecuencias muy reales. La mayoría de las personas no tiene una segunda oportunidad. El fentanilo puede acabar contigo en un instante”.

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