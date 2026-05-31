Entretenimiento

“Backrooms” y “Obsesión”: ¿cómo el terror de bajo presupuesto superó a los blockbusters millonarios?

Kane Parsons, de 20 años, y Curry Barker, de 26, llegaron al cine desde YouTube con dos películas que ya rompieron cifras en taquilla

Guardar
Google icon
Backrooms - Obsesión
"Backrooms" y "Obsesión" son dos películas de terror de bajo presupuesto dirigidas por YouTubers menores de 30 años, y ya rompieron récords históricos en la taquilla (A24/Universal Pictures)

Dos directores de menos de 30 años formados en YouTube pusieron en jaque este fin de semana a Hollywood con dos películas de terror de bajo presupuesto que superaron en taquilla al último estreno de Star Wars.

Kane Parsons, de 20 años, y Curry Barker, de 26, representan una nueva generación de cineastas que llegaron a la industria con algo que los estudios no pueden fabricar: audiencias propias, jóvenes y fieles, construidas durante años en plataformas digitales.

PUBLICIDAD

Parsons debutó en el largometraje con Backrooms, una adaptación de su popular serie de YouTube, producida por Chernin Entertainment y distribuida por A24 con un presupuesto de 10 millones de dólares.

Kane Parsons, director de "Backrooms"
La primera película de Kane Parsons, inspirada en su popular serie de YouTube, alcanzó la mejor apertura en la historia de A24 (A24)

La película sigue a un arquitecto frustrado (Chiwetel Ejiofor) que descubre una puerta secreta en la tienda de muebles que administra y desaparece en un laberinto interminable de habitaciones. Su terapeuta (Renate Reinsve) se adentra en ese espacio para rescatarlo.

PUBLICIDAD

Barker, por su parte, llegó a los cines con Obsesión, rodada con apenas 750.000 dólares y adquirida por Focus Features por 15 millones.

Antes del Festival de Toronto de 2025, era conocido principalmente por su canal de YouTube “that’s a bad idea”, que conduce junto a su colaborador Cooper Tomlinson y que acumula más de un millón de seguidores.

El camino no estuvo exento de resistencias. A medida que Backrooms generaba expectativa, circularon rumores —sin ningún sustento— de que Parsons no era quien realmente dirigía el rodaje.

Backrooms (Captura de tráiler oficial)
El fenómeno de los directores jóvenes de YouTube muestra el poder de las audiencias digitales para revolucionar la industria del cine de terror (Captura de tráiler oficial)

El actor Mark Duplass, uno de los protagonistas del filme, salió al cruce de los escépticos.

“Cuando yo estuve en el set, Kane tenía el control al cien por cien. Más que muchos directores que le triplican la edad”, escribió en X.

En un video posterior en TikTok, Duplass admitió que sospechaba haber sido convocado en parte para orientar al joven director, pero que finalmente comprobó que Parsons “no nos necesitaba para nada” y que llegó al rodaje “intensamente preparado”.

La productora Kori Adelson, presidenta de North Road Films, que produjo Backrooms y acercó el proyecto a A24, señaló a Variety que la clave está en entender a las nuevas audiencias.

Curry Barker, director de "Obsesión"
El cineasta Curry Barker, de 26 años, trasladó su popularidad online a la gran pantalla y demostró que las nuevas generaciones pueden conquistar la industria con creatividad y cercanía con el público (Instagram/@curry.barker)

Los jóvenes quieren historias que les resulten auténticas. También quieren ir al cine con sus amigos, así que depende de nosotros darles algo que quieran ver”, afirmó.

Para el analista Adam Lowenstein, director del Centro de Estudios de Terror de la Universidad de Pittsburgh, la conexión entre el género y este tipo de creadores no es casual.

“El terror siempre ha generado un vínculo especial entre los realizadores y el público. La generación de YouTube entiende ese lenguaje”, declaró al mismo medio.

El productor Jason Blum lo resumió en pocas palabras a través de Twitter: “Blumhouse-Atomic Monster tiene los números uno y dos del país este fin de semana, ambas películas hechas con casi nada de dinero. Los cines están llenos. Qué momento para hacer películas de terror”.

Michael Jonston en 'Obsession', de Curry Barker
"Obsesión", rodada con bajo presupuesto por Barker, se convierte en el mayor debut de Focus Features tras acumular 106 millones en Norteamérica (Universal Pictures)

“Backrooms” y “Obsesión” conquistan la taquilla

Los números de este fin de semana convirtieron a ambas películas en protagonistas de la temporada.

Backrooms recaudó 81,4 millones de dólares en Norteamérica y 118 millones a nivel mundial en su primer fin de semana, según consignó Variety.

Se trata del mayor estreno en la historia de A24, superando el récord que ostentaba Civil War, de Alex Garland, con 25,5 millones en 2024.

También es la mayor apertura de la historia para una película de terror original y para un director debutante en una obra no franquiciada. Parsons se convirtió así en el cineasta más joven en liderar la taquilla doméstica, arrebatando ese récord a Josh Trank, que tenía 27 años cuando Chronicle encabezó las listas en 2012.

Obsesión, en su tercera semana, sumó 26,4 millones adicionales —un 10% más que la semana anterior—, tras haber crecido ya un 39% en su segundo fin de semana respecto al debut.

Película "Obsession"
Expertos argumentan que el terror independiente y las propuestas originales de creadores digitales están compitiendo cara a cara con los grandes blockbusters del verano (Universal Pictures)

Es la primera película desde E.T., el extraterrestre en 1982 en aumentar su recaudación tanto en el segundo como en el tercer fin de semana fuera del período navideño, de acuerdo con Focus Features.

Con 106 millones acumulados en Norteamérica y 148 millones globales, Obsesión se convirtió en el estreno doméstico de mayor recaudación en la historia de Focus, superando los 96,8 millones de Downton Abbey en 2019.

Ambas películas dejaron en tercer lugar a Star Wars: The Mandalorian and Grogu, de Disney, que cayó un 70% en su segundo fin de semana con apenas 25 millones de dólares.

El analista Jeff Bock, de Exhibitor Relations, lo planteó en términos directos a Variety: “Esto debería darle fuerzas a la industria. Hay una nueva audiencia y está esperando este tipo de contenido. Sabíamos que el terror independiente estaba en alza, pero no sabíamos hasta qué punto. En realidad está compitiendo con los grandes blockbusters del verano”.

Temas Relacionados

BackroomsObsesiónKane ParsonsCurry BarkerYouTubeentretenimiento

PUBLICIDAD

PUBLICIDAD

Últimas Noticias

Marlon Wayans: “La única manera de hacer Scary Movie es con los Wayans”

El creador y actor subraya el papel insustituible de sus parientes en el renacimiento de la popular franquicia. La colaboración entre hermanos da sentido a nuevos proyectos humorísticos

Marlon Wayans: “La única manera de hacer Scary Movie es con los Wayans”

Emily Blunt confesó sentirse “aterrorizada” por la IA y rechazó utilizarla en su nueva película

La actriz británica evitó recurrir a la inteligencia artificial durante el rodaje de “El día de la revelación”

Emily Blunt confesó sentirse “aterrorizada” por la IA y rechazó utilizarla en su nueva película

Lenny Kravitz reveló cuál es su principal fuente de inspiración: “El océano es mi lugar favorito y donde creo mi música”

El cantante estadounidense habló sobre los hábitos que sostienen su trayectoria, preparación antes de cada show y los distintos entornos que alimentan su visión artística mientras trabaja en un próximo proyecto discográfico

Lenny Kravitz reveló cuál es su principal fuente de inspiración: “El océano es mi lugar favorito y donde creo mi música”

Olivia Rodrigo se pronunció sobre los rumores de una disputa con Taylor Swift

La cantante de 23 años aseguró que no profundiza en lo que se dice sobre ella en las redes sociales

Olivia Rodrigo se pronunció sobre los rumores de una disputa con Taylor Swift

“Siempre sentí que no soy suficiente”: Victoria Beckham reflexionó sobre el envejecimiento y la aceptación personal

En una entrevista con The Sunday Times Style, la empresaria compartió cómo la madurez la ayudó a sentirse más cómoda consigo misma, dejando atrás la búsqueda de la perfección para priorizar el bienestar y la autenticidad

“Siempre sentí que no soy suficiente”: Victoria Beckham reflexionó sobre el envejecimiento y la aceptación personal

DEPORTES

Polémica en Uruguay por la ausencia de Nández en la lista de Bielsa: la concluyente frase de uno de los referentes

Polémica en Uruguay por la ausencia de Nández en la lista de Bielsa: la concluyente frase de uno de los referentes

Estudiantes le gana a Rosario Central y está obteniendo su pase a los octavos de final de la Copa Argentina

“La argentinidad al palo”: las imágenes y los detalles especiales de la casa de la Selección en el Mundial

Espeluznante accidente en Monza, con 11 autos involucrados y dos argentinos que evitaron los impactos

Por qué Olivier Giroud pone a Argentina entre los favoritos para ganar el Mundial y qué ve en su mentalidad de campeón

TELESHOW

Entre destellos metálicos y terciopelo, Juana Viale apostó por un contundente cambio de look para el otoño

Entre destellos metálicos y terciopelo, Juana Viale apostó por un contundente cambio de look para el otoño

La fiesta de Vero Lozano por sus 56 años: el abrazo con su hija, el beso con Corcho Rodríguez y diversión con amigos

El emotivo reencuentro de los hijos de Benjamín Vicuña con los más pequeños Magnolia y Amancio: la tierna foto

Osvaldo Laport reveló el motivo por el que nunca se casó con Viviana Sáez tras 47 años de amor: “Una nueva página”

Murió Dorita Burgos, reconocida vedette y actriz del recordado programa de TV “Los Campanelli”

INFOBAE AMÉRICA

Científicos revelaron “átomo por átomo” cómo funciona una enzima clave para la naturaleza

Científicos revelaron “átomo por átomo” cómo funciona una enzima clave para la naturaleza

Ataque terrorista en Cisjordania: al menos cuatro heridos luego de que un palestino atropellara a varios peatones

Niños de 10 años sufren descarga eléctrica al volar cometas en Higüey, República Dominicana

Honduras y Estados Unidos exploran nuevas operaciones militares conjuntas para combatir el crimen organizado

El monitoreo de la Universidad de El Salvador evalúa riesgos de cianobacterias en dos lagunas de San Vicente