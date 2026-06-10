De cortos en redes sociales a fenómeno de taquilla: así Obsesión convirtió a Curry Barker en un nuevo maestro del terror

Tráiler oficial de 'Obsession', dirigida por Curry Baker.

'Obsesión’ supera los 200 millones de dólares en taquilla mundial y se consolida como la película de terror más exitosa en la historia de Focus Features. En su cuarto fin de semana, la recaudación descendió apenas un siete por ciento, con 25,6 millones de dólares, un nuevo récord tanto para el género como para los lanzamientos previos del estudio.

El fenómeno de taquilla tiene nombre y apellido: Curry Barker, un director de 26 años nacido el 22 de septiembre de 1999 en Mobile, Alabama, que rodó la película en 20 días con un presupuesto de 750.000 dólares y un reparto de actores prácticamente desconocidos. Antes de firmar uno de los mayores éxitos del cine independiente reciente, Barker era conocido por el canal de sketches de comedia de YouTube That’s a Bad Idea, que gestiona junto a su colaborador habitual Cooper Tomlinson y que acumula más de 1,2 millones de suscriptores.

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La constancia de ‘Obsesión’ en la taquilla de Estados Unidos —donde acumuló 151 millones de dólares tras cuatro semanas con aumentos consecutivos— y su cifra global superior a los 200 millones contrastan con los modestos orígenes del proyecto. La adquisición de la película por parte de Focus Features se concretó en el Festival Internacional de Cine de Toronto (TIFF) por unos 15 millones de dólares, la cifra más alta jamás pagada por una película de género en la historia del festival, según reportó The New Yorker. Jason Blum se incorporó al proyecto como productor ejecutivo a través de Blumhouse Productions.

‘Obsesión’ superó los 200 millones de dólares en taquilla mundial y se convirtió en la película de terror más exitosa de Focus Features

Con estos resultados, ‘Obsesión’ superó los registros de grandes títulos del estudio: la secuela de Downton Abbey (2019), con 193,3 millones de dólares; Nosferatu, de Robert Eggers, con 181,8 millones; Burn After Reading, protagonizada por George Clooney y Brad Pitt, con 164,3 millones; y Darkest Hour, ganadora del Oscar, con 150,3 millones. El récord de menor descenso en el cuarto fin de semana del género lo tenía Blair Witch Project (1999), que bajó un nueve por ciento y sumó 24,2 millones.

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El camino de YouTube a Hollywood

El ascenso de Barker al primer plano de la industria arrancó mucho antes de los grandes estudios. A los 11 años vio The Texas Chainsaw Massacre y decidió que quería perseguir esa sensación de impacto genuino, según declaró en una entrevista de 2026. Autodescrito como un estudiante de calificaciones mediocres, participó en la banda de marcha de su instituto, tocó en un grupo de rock y empezó a hacer videos con amigos desde los 10 años.

Curry Barker, director de 'Obsession', la película de terror de la temporada

A los 18 años dejó Alabama para estudiar en el campus de Los Ángeles de la New York Film Academy, donde en su primera semana conoció a Tomlinson. Juntos construyeron su audiencia en YouTube con sketches de comedia, una plataforma que el propio Barker describió como “nuestra escuela de cine fuera de la escuela de cine”. Tuvo también apariciones como actor en las series Dave e It’s Always Sunny in Philadelphia en 2023.

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Ese mismo año subió a YouTube el cortometraje de terror The Chair, que superó los 10 millones de reproducciones y atrajo la atención del productor James Harris de Tea Shop Productions, quien contactó a Barker para adaptar el corto a largometraje. Barker rechazó la propuesta y aprovechó la reunión para presentar Obsesión.

Antes de ese salto, había dirigido Milk & Serial (2024), un largometraje de metraje encontrado rodado con 800 dólares que publicó de forma gratuita en YouTube y que Variety incluyó entre los mejores filmes de terror de ese año, junto a títulos como The Substance y Nosferatu. El viral de ese proyecto le valió un acuerdo de representación con la United Talent Agency (UTA) a principios de 2025.

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Michael Jonston en 'Obsession', de Curry Barker

La película y su mecánica narrativa

'Obsesión' sigue a Bear (Michael Johnston), un empleado de una tienda de música que adquiere un juguete sobrenatural llamado “One Wish Willow” y desea que su amiga de la infancia Nikki (Inde Navarrette) lo ame más que a nadie en el mundo, con consecuencias devastadoras.

La idea surgió, según explicó Barker, de un episodio de Los Simpson inspirado en la pata de mono, que vio por casualidad mientras se preparaba para ver un capítulo de It’s Always Sunny in Philadelphia en el que él mismo aparecía. Barker tardó ocho meses en completar el guion y rodó el filme en octubre de 2024 en Los Ángeles.

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La película, que tiene una duración de una hora y 48 minutos, obtuvo una calificación R por violencia sangrienta, contenido sexual y lenguaje explícito. Su estreno en la sección Midnight Madness del TIFF generó una ovación y desató una guerra de pujas entre distribuidoras. En el festival quedó como primer finalista al Premio del Público.

La taquilla de ‘Obsesión’ cayó solo un siete por ciento en su cuarto fin de semana y marcó un récord para el género y para Focus Features

Barker ha reflexionado sobre la conexión entre la comedia y el terror: “Siento que hay una oscuridad en la comedia. Como comediante, siempre estás estudiando la condición humana, estudiando cómo reírte de los seres humanos. Cuando siempre estudias la psicología de por qué la gente hace las cosas, esas habilidades se prestan muy bien al terror”, declaró en una entrevista recogida por NBC Universal.

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Proyectos en marcha

Barker ya concluyó el rodaje de su próximo filme, Anything but Ghosts, una producción de Blumhouse Productions y Focus Features en la que también actúa junto a Tomlinson, Aaron Paul y Bryce Dallas Howard.

La historia sigue a unos cazafantasmas impostores que se topan con un espíritu genuinamente peligroso, y se sitúa en el mismo universo compartido que ‘Obsesión’. Además, Barker firmó un acuerdo con A24 para dirigir un reinicio de The Texas Chainsaw Massacre, la misma franquicia que lo marcó de niño, lo que refuerza su posición como una de las voces más solicitadas del terror estadounidense contemporáneo.

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