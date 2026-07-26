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La dura autocrítica de Nicolás Otamendi tras la derrota de River Plate ante Barracas Central: “No vengo de vacaciones”

El experimentado defensor debutó tras su paso por el Mundial. Su equipo perdió 1-0 en la primera fecha del campeonato

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Nicolás Otamendi dejó en claro su postura competitiva tras el debut con derrota como capitán de River Plate. Luego del partido frente a Barracas Central en el Estadio Monumental que acabó en 1-0 para el equipo visitante, el defensor central brindó declaraciones a ESPN en las que subrayó su compromiso absoluto con el club y su rechazo a cualquier interpretación relajada de su llegada al fútbol argentino. “No vengo a la Argentina de vacaciones, vengo a competir, a seguir intentando ganar cosas, que es lo más importante. Me vengo preparando de la mejor manera, voy a seguir trabajando para darle alegrías al hincha de River. Soy consciente que vengo a un equipo exigente, en mi vida soy muy exigente conmigo mismo. Intento dar lo mejor, ayudar a mis compañeros y conducirlos a la victoria”, afirmó el zaguero.

La autocrítica y la urgencia por revertir el resultado marcaron el tono de sus palabras. Otamendi fue enfático al analizar el presente colectivo: “No nos gusta perder. Estamos en un club que te exige y somos conscientes de eso. De la única forma que tenemos que reaccionar es generando fútbol e intentar sumar de a tres".

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“En nuestra cancha son 85 mil personas alentándonos, la hinchada siempre con nosotros. El fútbol es de resultado y tenemos que tener la mentalidad de que tenemos que seguir mejorando. Hoy lo intentamos pero nos faltó intentar generar más situaciones y llegar al gol que era lo más importante”, explicó el defensor en diálogo con ESPN.

El estreno de Otamendi estuvo precedido por un clima de fiesta en las tribunas, donde tanto él como Gonzalo Montiel recibieron un homenaje por su subcampeonato mundialista con la Selección Argentina. La expectativa se incrementó por la presencia del defensor como capitán y la ovación que recibió antes del inicio. Sin embargo, el ánimo se desvaneció luego del gol de Gonzalo Morales a los 21 minutos de la primera mitad, resultado que profundizó el mal momento de River tras una reciente eliminación en la Copa Argentina.

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Ante este contexto adverso, la figura de Otamendi emergió como referencia dentro y fuera de la cancha. El propio futbolista reconoció la frustración por el resultado y la presión inherente al club. Al término del encuentro expresó: “Perdimos por una jugada de mierda”, y durante el desarrollo del partido, reclamó al árbitro Nazareno Arasa por un penal no sancionado con la frase: “No seas malo, dale…”.

Además de sus declaraciones a los medios, el zaguero eligió las redes sociales para enviar un mensaje dirigido a la hinchada. En su cuenta de Instagram, agradeció el respaldo recibido y ratificó su mentalidad de superación: “Siempre hacia adelante, con actitud positiva, todo va a cambiar y vamos a mejorar. Gracias al hincha de River por el gran recibimiento. Es una felicidad enorme vestir estos colores y representar a River Plate. Queda mucho por delante… ¡vamos! Insistir, persistir, resistir y nunca desistir”, publicó el capitán.

River Plate enfrentará a Gimnasia de La Plata el miércoles 29 de julio en El Bosque, por la segunda fecha del Torneo Clausura. El club buscará revertir el inicio adverso y responder a la expectativa generada por la llegada de Otamendi, quien ha marcado el rumbo con un mensaje de trabajo, exigencia y actitud competitiva.

Un jugador de fútbol, Nicolás Otamendi, con camiseta de River Plate, pantalones negros y botines rosas en un campo de juego. De fondo, un estadio con público. Al lado, una publicación de Instagram
El futbolista Nicolás Otamendi compartió en redes sociales un mensaje de agradecimiento a la hinchada de River Plate, acompañado de una foto suya en la cancha con la camiseta del club.

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