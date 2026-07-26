Milei hablará hoy en la Exposición Rural: el Campo espera definiciones, el gobierno descartó medidas de gran impacto

El presidente Javier Milei y el titular de la SRA, Nicolás Pino (Photo by MARCOS BRINDICCI / AFP)

La Exposición Rural de Palermo vivirá este domingo uno de sus momentos más esperados con la presencia del presidente Javier Milei, quien encabezará el acto de inauguración oficial de la muestra agropecuaria más importante del país. La ceremonia tendrá una particularidad: se realizará un domingo, cuando históricamente suele desarrollarse los sábados.

El cambio de fecha respondió a la agenda internacional del mandatario, que estuvo ayer en Brasil para participar del lanzamiento de campaña presidencial de Flávio Bolsonaro. De esta manera, el cierre de la tradicional exposición quedó programado para el 26 de julio, una jornada en la que el Gobierno buscará reforzar su vínculo con uno de los sectores que más respaldó sus políticas económicas desde el inicio de la gestión.

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La participación presidencial llega en un contexto favorable para varias actividades del agro, especialmente para la ganadería, que atraviesa un período de buenos precios y elevada demanda. Al mismo tiempo, persisten reclamos históricos relacionados con la carga impositiva, los costos logísticos y el acceso al crédito.

Una tribuna clave para el Gobierno y el campo

La ceremonia de clausura de la Rural (que tradicionalmente es la inauguración oficial de la muestra) suele convertirse cada año en un escenario de alto contenido político. Primero toma la palabra el presidente de la Sociedad Rural Argentina (SRA), quien realiza un balance de la situación del sector, enumera las demandas pendientes y analiza las medidas implementadas por el Gobierno.

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Luego llega el turno del jefe de Estado, que utiliza la tribuna de Palermo para enviar señales al mercado y al sector productivo. En los últimos años, varios anuncios vinculados a la actividad agropecuaria se realizaron precisamente durante este acto.

El ministro de Economía, Luis Caputo, anticipó que no habrá grandes anuncios para el Campo (foto archivo)

En esta oportunidad, sin embargo, las expectativas se moderaron luego de que el ministro de Economía, Luis Caputo, relativizara la posibilidad de presentar medidas de gran impacto. Aun así, distintos referentes del campo consideran que Milei podría aprovechar el evento para ratificar el rumbo económico y brindar alguna señal adicional sobre la reducción de los derechos de exportación.

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De acuerdo al cronograma previsto, el acto arrancará a las 11, dos horas después de que el predio abra sus puertas. El ingreso del Regimiento de Granaderos a Caballo General San Martín dará inicio a la ceremonia, a la que luego se sumará el presidente Milei. Tras la entonación del Himno Nacional, una proyección audiovisual recordará los 160 años de la Rural. Los discursos de Pino y Milei precederán al desfile de campeones y maquinaria agrícola, con el que concluirá una jornada que se extenderá por aproximadamente dos horas.

El principal reclamo: retenciones cero

La eliminación de las retenciones continúa siendo la principal demanda de las entidades agropecuarias. Así lo expresó en los últimos días el presidente de la Sociedad Rural Argentina, Nicolás Pino, quien insistió en la necesidad de avanzar hacia un esquema de “0% de retenciones lo antes posible”.

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Aunque reconoció como positiva la reducción gradual anunciada por el Gobierno para algunos cultivos, el dirigente sostuvo que el sector necesita una mayor velocidad en la baja de la presión tributaria para ganar competitividad y aumentar las inversiones.

Actualmente, una de las posibilidades que genera expectativas es la eliminación del 5% de derechos de exportación que todavía grava a la carne vacuna de novillo. Según estimaciones del sector, una medida de este tipo tendría un costo fiscal cercano a los US$130 millones durante este año.

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También existe atención sobre los granos, especialmente soja y maíz, productos que representan una parte significativa de las exportaciones argentinas. Si bien el Gobierno ya estableció un cronograma de reducción gradual para los próximos años, algunos productores creen que Milei podría adelantar etapas o anunciar nuevas rebajas.

El ministro de Economía, Luis Caputo, mantuvo un encuentro con el presidente de la Sociedad Rural Argentina (SRA), Nicolás Pino. Foto: Reuters

Infraestructura y financiamiento, otros temas centrales

Más allá de las retenciones, la agenda del agro se amplió en los últimos meses. Desde la Sociedad Rural remarcan que la infraestructura se transformó en una preocupación creciente para los productores.

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El estado de los caminos rurales, las dificultades logísticas y los elevados costos de transporte aparecen como obstáculos que limitan la competitividad de las economías regionales. En varias zonas productivas, los problemas de conectividad y mantenimiento vial afectan el traslado de mercadería y encarecen la actividad.

A esto se suma el acceso al financiamiento. Las entidades del sector consideran que las tasas actuales todavía resultan elevadas para impulsar inversiones de largo plazo y reclaman herramientas crediticias que permitan planificar con mayor previsibilidad.

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Por ese motivo, además de las cuestiones impositivas, el campo espera señales sobre programas de crédito y obras de infraestructura que acompañen el crecimiento productivo.

Una Rural con fuerte presencia política

La edición 2026 de la Expo Rural tiene un valor especial porque coincide con los 160 años de la Sociedad Rural Argentina. La muestra reúne a miles de productores, empresarios, técnicos y familias vinculadas al sector.

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En los pabellones y espacios abiertos participan más de 400 stands comerciales, empresas de maquinaria agrícola, laboratorios, entidades financieras, automotrices, centros de genética y representantes de las economías regionales.

Además, quince provincias exhiben su potencial productivo y cuentan con la presencia de gobernadores y funcionarios locales, lo que convierte al evento en un espacio de encuentro entre el sector privado y la dirigencia política.

Antes del acto central, el público podrá presenciar el tradicional desfile de los grandes campeones de las distintas razas, los carruajes históricos, la maquinaria agrícola y las delegaciones tradicionalistas que forman parte de la identidad de la exposición.

La incógnita sobre el palco oficial

Otro de los focos de atención estará puesto en la composición del palco oficial. Entre los invitados figura la vicepresidenta Victoria Villarruel, cuya relación con Milei atraviesa uno de los momentos más tensos desde el inicio de la gestión.

Entre los invitados a La Rural figura la vicepresidenta, Victoria Villarruel (foto archivo)

La eventual presencia de ambos en la misma ceremonia genera expectativa política, especialmente porque el año pasado Villarruel no participó del acto central de la exposición.

Más allá de las especulaciones, todas las miradas estarán puestas en el discurso presidencial. En un escenario donde el Gobierno busca consolidar la recuperación económica y el campo reclama nuevas señales de alivio fiscal, la Rural volverá a convertirse en una caja de resonancia para uno de los sectores más influyentes de la economía argentina.