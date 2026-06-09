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El incómodo momento de Jacob Elordi con un fan en Japón: “Por favor, no me toques”

El actor australiano reaccionó cuando un admirador le puso una mano en la espalda mientras intentaba tomarse una fotografía

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El actor Jacob Elordi reprendió a un hombre que lo tocó durante un paseo en Japón. (Redes sociales)

El actor australiano Jacob Elordi fue captado en cámaras durante una inesperada interacción con un admirador durante su reciente viaje a Japón. El video viral mostró al protagonista de Euphoria frenando el ímpetu de un seguidor que intentaba acercarse para tomarse una fotografía.

Las imágenes, difundidas por el usuario de Instagram @otaviobittencourt, registran al al actor saliendo de un restaurante cuando un admirador se aproxima para saludarlo. En el video se escucha al fan decirle “¿Qué tal, jefe?”, mientras intenta acompañarlo para una fotografía.

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Como el hombre colocó una mano sobre la espalda de Elordi, el actor reprendió inmediatamente que cruzara su espacio personal. “Por favor, no me toques, hermano”, dijo antes de retirarse del lugar.

Aunque algunos usuarios consideraron que la respuesta del actor fue brusca, gran parte de los comentarios defendió su reacción y cuestionó la actitud del fan.

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Jacob Elordi frena a un fan que buscaba tomarse una foto con él
Jacob Elordi frenó una interacción con un admirador después de que este le pusiera una mano en la espalda durante un encuentro en Japón (Captura de redes sociales)

Muchos internautas señalaron que la fama no elimina el derecho a la privacidad ni al espacio personal. Entre las respuestas más compartidas aparecieron mensajes que criticaban el contacto físico sin consentimiento.

“Sentí vergüenza ajena, pero no por Jacob. ¿Por qué tocas a personas desconocidas en la calle?”, escribió un usuario. Otros defendieron que el actor tenía todo el derecho de establecer límites, especialmente cuando se trataba de una interacción con alguien a quien no conocía.

También hubo quienes destacaron la paciencia que suelen tener las celebridades frente a este tipo de situaciones. “No toques a personas al azar. ¿Por qué la gente cree que eso está bien?”, comentó otro internauta.

Un viaje a Japón junto a Kendall Jenner

El incidente ocurrió durante la estancia de Elordi en Japón, país que ha visitado recientemente junto a la modelo Kendall Jenner.

Kendall Jenner y Jacob Elordi en Tokio
Jacob Elordi se encontraba disfrutando de unos días en Japón cuando protagonizó el momento viral.(Instagram/@udon_shin.official)

La pareja ha sido vista en varias ocasiones durante los últimos meses, alimentando los rumores de una relación sentimental. Después de ser fotografiados juntos en Santa Bárbara y en una escapada a Hawái, ambos reaparecieron en Japón, donde incluso fueron retratados en un popular restaurante local.

Según reportó la revista Hola!, el establecimiento compartió una fotografía de ambos y agradeció públicamente su visita. La aparición reforzó las especulaciones sobre el romance, que circulan desde febrero de este año, cuando fueron vistos juntos durante el festival Coachella.

Otra polémica reciente: su ausencia en Cannes

La controversia en Japón llega apenas semanas después de que Elordi enfrentara críticas por su renuncia al jurado del Festival de Cannes 2026.

El actor había sido anunciado como integrante del prestigioso jurado presidido por el director surcoreano Park Chan-wook. Sin embargo, poco antes del inicio del certamen abandonó el compromiso debido a una lesión en el pie.

Jacob Elordi
El actor australiano sigue acaparando titulares tanto por su carrera en Hollywood como por su vida sentimental.(REUTERS/Jack Taylor)

La decisión generó comentarios cuando posteriormente fue fotografiado conduciendo un automóvil junto a Kendall Jenner, Kylie Jenner y Timothée Chalamet. Las imágenes provocaron que algunos usuarios cuestionaran la gravedad de la lesión que le impidió participar en el festival.

Mientras algunos críticos consideraron contradictorio que pudiera conducir después de haber renunciado a Cannes, otros defendieron al actor y señalaron que manejar un vehículo no necesariamente implica estar en condiciones de afrontar las exigentes jornadas del certamen francés, que incluyen desplazamientos constantes, eventos públicos y la subida frecuente de las escalinatas del Palacio de Festivales.

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