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Hugh Jackman admitió una rabia interna y explicó por qué Wolverine se volvió su forma de canalizarla

El actor australiano contó que encarnar al mutante durante 25 años le sirvió para calmar una ira interna, entender mejor su carácter y evitar que esa energía afectara su vida cotidiana

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Hugh Jackman reveló que interpretar a Wolverine durante veinticinco años le ayudó a canalizar una rabia interna

Hugh Jackman confesó que interpretar a Wolverine durante 25 años le brindó una vía inesperada para canalizar una rabia interna que forma parte de su carácter, algo que rara vez muestra fuera del set, según recogieron medios como Complex y la BBC. El actor australiano, que participó en nueve películas de la franquicia, explicó que su trabajo actoral estuvo marcado tanto por transformaciones físicas como por un proceso de autoconocimiento impulsado por el personaje.

El papel de Wolverine y el manejo de las emociones

La oportunidad de encarnar a Wolverine le permitió a Jackman explorar emociones intensas y, al mismo tiempo, mantener separadas las fronteras entre su vida personal y la del mutante. Según relató, interpretar a un personaje tan visceral le sirvió para entender mejor su propia psicología y evitar que esa energía afectara su entorno fuera del trabajo. “Recuerda, el Hugh que tienes delante es una versión de mí que quiero que veas”, le aclaró a Josh Scherer en el programa Mythical inKitchen’s Last Meals. Jackman subrayó que controla deliberadamente qué facetas de sí mismo comparte públicamente y atribuyó parte de ese equilibrio a los años interpretando al superhéroe.

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Hugh Jackman - Wolverine
El trabajo actoral de Hugh Jackman con Wolverine impulsó un proceso de autoconocimiento y control emocional

A pesar de que el personaje se caracteriza por una agresividad desbordante, Jackman afirmó que en su día a día esa ira aparece muy pocas veces. “Hay mucha de esa rabia en mí, pero se muestra muy, muy rara vez”, explicó en la misma entrevista recogida por Complex. Para el actor, poder canalizar esa energía en la ficción fue una manera efectiva de mantenerla bajo control y evitar conflictos en su vida cotidiana.

Evolución personal a lo largo de dos décadas

El proceso de transformación fue gradual. Desde su debut en el año 2000, Jackman experimentó cambios significativos en su carácter. Con el paso del tiempo, logró distinguir con claridad las diferencias entre su personalidad real y la del superhéroe. Este aprendizaje le permitió mantener una perspectiva saludable sobre los desafíos que implica encarnar a un personaje tan intenso durante un periodo prolongado.

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Tras nueve películas de la franquicia, Hugh Jackman dijo que evolucionó su forma de lidiar con la ira y otras emociones
Tras nueve películas de la franquicia, Hugh Jackman dijo que evolucionó su forma de lidiar con la ira y otras emociones

En distintas entrevistas, el actor señaló que algunos factores motivacionales que al principio impulsaban su desempeño actoral han ido perdiendo fuerza. Tras 25 años interpretando al mismo personaje, reconoció que la forma en que lidia con sus emociones evolucionó, y que ahora puede identificar con mayor nitidez el origen de su energía y canalizarla de manera constructiva.

Impacto en el set y la percepción de sus colegas

Durante el rodaje de Deadpool & Wolverine, Jackman compartió una anécdota junto a Ryan Reynolds que ilustra la facilidad con la que accede a esa rabia interpretando al mutante. Luego de una escena de pelea, Reynolds le confesó: “Amigo, no había parte de mí que no pensara que de verdad ibas a golpearme en la cara. Tienes una rabia reprimida, de verdad”. El actor respondió que no siente esa rabia como reprimida, ya que el personaje le permite liberarla en el contexto adecuado.

Deadpool & Wolverine portada
Ryan Reynolds contó en el rodaje de Deadpool & Wolverine que la intensidad de Hugh Jackman en una escena de pelea parecía real (Photo by Jay Maidment. © 2024 20th Century Studios / © and ™ 2024 MARVEL.)

La reacción de Reynolds evidenció el nivel de intensidad que Jackman puede alcanzar en las escenas de acción. Según Complex, esta capacidad de proyectar emociones fuertes distingue su trabajo en la franquicia y ha sido reconocida tanto por la crítica como por sus compañeros de elenco.

Consecuencias físicas de interpretar a Wolverine

El impacto de Wolverine no solo se manifestó en el plano emocional. Durante una entrevista con la BBC en 2023, Jackman admitió que los gruñidos y gritos del personaje afectaron su capacidad vocal. “Mi falsete no es tan potente como solía ser, y lo atribuyo directamente a tanto gruñir y gritar”, señaló. Esta secuela física se suma a las transformaciones personales que el actor experimentó por estar ligado tanto tiempo a un mismo papel.

Hugh Jackman portada
Jackman admitió ante la BBC que los gruñidos y gritos de Wolverine afectaron su voz y su falsete (EFE/EPA/Eduardo Lima)

Para Jackman, la experiencia de interpretar a Wolverine fue transformadora en varios sentidos. Aunque algunos elementos que antes impulsaban su actuación han perdido relevancia con el tiempo, el legado del personaje sigue presente en su vida profesional y personal. Las declaraciones recogidas por Complex y la BBC muestran cómo el arte de la actuación puede dejar una huella profunda en quienes lo practican, más allá del éxito en pantalla.

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