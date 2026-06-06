“Después del primer episodio, lloré”, dijo Sharon Stone al explicar su vínculo con “Euphoria”

Sharon Stone contó que adoptó a tres hijos y que decidió ejercer la maternidad sola (REUTERS/Gonzalo Fuentes)

El reciente encuentro entre Sharon Stone y Keke Palmer reunió a dos figuras centrales del actual panorama actoral, quienes dialogaron sobre maternidad, empoderamiento femenino, el papel de la creatividad en la era de la inteligencia artificial y los desafíos de la industria del entretenimiento. La conversación, coordinada por Variety, se destacó por un intercambio directo, experiencias personales y reflexiones contundentes acerca del rumbo de la sociedad y las artes.

Ambas coincidieron en que la representación diversa y la apertura social son claves para construir una sociedad más igualitaria, defendiendo el derecho a ser auténticas y a redefinir los patrones de éxito.

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El intercambio se inició con sus vivencias como madres solteras y la manera en que esto impactó sus trayectorias. “Adopté a tres hijos. Tomé la decisión de hacerlo sola. Mejor así. ‘Eres lindo para el fin de semana’, pensaba sobre ciertas personas”, comentó Stone.

Asimismo, contó que en su hogar estableció un espacio específico para abordar las “preguntas de papá”, demostrando el esfuerzo por ofrecer respuestas honestas a sus hijos y suplir la ausencia paterna.

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Palmer, por su parte, resaltó el ejemplo de su propio padre, quien pese a su disciplina, reservaba a su madre la voz principal dentro de la casa y se involucraba activamente en tareas tradicionalmente femeninas. “Mi papá cocinaba y arreglaba nuestra ropa si algo se rompía. Eso marcó mi expectativa sobre cómo debía ser un hombre”, afirmó.

Keke Palmer destacó que el ejemplo de su padre moldeó su expectativa sobre cómo debía ser un hombre dentro de la familia (REUTERS/Mario Anzuoni)

Stone evocó su infancia rural y la relevancia del apoyo comunitario: “Crecí en un lugar donde, si alguien se enfermaba, le dejabas comida en la puerta sin esperar nada a cambio. Me siento agradecida de haber venido de la América en la que creo”.

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Además, manifestó inquietud ante los cambios sociales y relacionó su preferencia por los papeles de mujeres “locas” con la necesidad de afrontar esas preocupaciones.

Diversidad y realismo en la ficción televisiva

Stone elogió a Palmer por reflejar la verdadera diversidad suburbana, incluyendo parejas internacionales y vecinos LGBTIQ+. Recordó el espíritu inclusivo de antiguas series como The Jeffersons y Taxi, donde se abordaban las diferencias humanas como fuente de riqueza. “Ahora intentamos ser demasiado homogéneos y perdemos de vista lo que nos hace especiales”, sostuvo Stone al medio Variety.

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Palmer señaló que esta apertura y variedad fue uno de los motivos por los que Stone aceptó participar en Euphoria, y subrayó la exigencia física del trabajo en cine y televisión. “La gente piensa que es fácil, pero el cuerpo termina agotado. La conexión mente-cuerpo se altera por la presión y las largas jornadas”, afirmó Stone.

En tanto, Palmer reconoció que muchas veces los artistas trabajan gratis, impulsados por amor al arte, particularmente en proyectos independientes. “Detrás del glamour de la alfombra roja hay mucho esfuerzo sin remuneración”, agregó Stone.

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El mensaje de “Euphoria”: adolescencia y sociedad actual

Sharon Stone consideró a "Euphoria" como el programa más relevante de la televisión actual (Captura de video)

Stone consideró a Euphoria como el programa más relevante de la televisión actual. Destacó cómo la serie muestra la transformación de jóvenes en adultos y, en algunos casos, su incursión en el mundo de las drogas. Relató que en su familia vivió de cerca la problemática: “Mi hermano estuvo involucrado en el tráfico de drogas. Ofrecí pagar su deuda, pero comprendí que las cosas no funcionan así”.

La actriz confesó que el realismo de la serie la conmueve: “Después del primer episodio, lloré. Es honesta. Yo creo que debería mostrarse en todas las escuelas secundarias y los padres también deberían verla”.

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Asimismo, Palmer cuestionó las críticas que solo se centran en el contenido sexual, a lo que Stone respondió: “¿Realmente conocen a sus hijos?”.

Interpretar emociones desde la autenticidad

Stone describió el proceso actoral en Euphoria, donde los intérpretes solo reciben fragmentos del guion y deben reconstruir a los personajes como si fueran “científicos”, explorando las razones detrás de cada conducta. “Nunca digas que tu personaje no haría algo; averigua por qué lo haría y bajo qué circunstancias”, dijo.

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Stone describió el proceso actoral en "Euphoria", donde los intérpretes reciben solo fragmentos del guion (HBO Max)

Palmer valoró la importancia de la autenticidad y la honestidad en la interpretación, afirmando que busca aportar matices a personajes que suelen ser ignorados por el sistema. Stone coincidió: “Las grandes estrellas provienen de experiencias cotidianas, como tú y yo. Podemos acceder fácilmente a las emociones; puedo llorar hasta con un comercial”.

Palmer habló de la carga histórica de sus papeles, como en el filme Alice, y subrayó la influencia de sus ancestros: “Sentía que debía vivir por ellos cada día”. Stone apoyó: “Invocamos a nuestros ancestros para ciertos personajes y nunca te abandonan”.

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Stone ilustró el impacto personal de trabajos exigentes con su experiencia en Bajos instintos: “Tuve que llegar hasta mi lado más oscuro. Terminaba exhausta, dormía en el auto, pero descubrí lo ligera que era y eso me liberó”. Observó que la proyección de inseguridades hacia los artistas es recurrente, especialmente ante los juicios a su trabajo.

Stone afirmó que las grandes estrellas surgen de experiencias cotidianas y del acceso directo a las emociones (REUTERS/Maja Smiejkowska)

Inteligencia artificial y creatividad humana

La conversación giró hacia la inteligencia artificial y su impacto en la creatividad. “No uso esas cosas. Para mí, es como una banda de covers: nunca será realmente original ni tendrá mi locura creativa. Yo siempre tengo ideas nuevas”, expresó Stone.

Reconoció que la tecnología puede organizar información, pero opinó que nunca igualará el potencial humano. Palmer consideró que la creatividad surge “del espíritu” y que es fundamental reconocerse en otros seres humanos, no en robots.

Palmer admitió que la inteligencia artificial puede democratizar espacios, aunque también implica riesgos medioambientales y éticos: “Puede facilitar el acceso, pero también ser muy dañina”.

Además, Stone comparó el avance tecnológico descontrolado con el Viejo Oeste y subrayó la importancia de preservar los valores y aprendizajes culturales generados por las personas.

Palmer sostuvo que la creatividad surge del espíritu y no de los robots (REUTERS/Aude Guerrucci)

Antes de finalizar, Palmer le preguntó a Stone por eventuales proyectos en común y esta última mencionó una posible colaboración con Colman Domingo para una serie: “He intentado ser su esposa en pantalla desde hace tiempo”.