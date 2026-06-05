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Marlon Wayans revela las ideas que evalúa para ‘Y dónde están las rubias 2’

Desde una aventura en Florida hasta una versión navideña, los Wayans ya contemplan distintos caminos para las hermanas Wilson

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y dónde están las rubias?
El actor aseguró que las protagonistas de Y dónde están las rubias podrían encajar en prácticamente cualquier contexto o situación (© 2004 Revolution Studios)

Más de dos décadas después del estreno de Y dónde están las rubias (White Chicks), la posibilidad de una secuela continúa ganando fuerza. Aunque el proyecto aún no tiene luz verde oficial, Marlon Wayans ha compartido algunas de las ideas que él y su hermano Shawn han considerado para traer de vuelta a las extravagantes protagonistas de una de las comedias más populares de los años 2000.

En una entrevista publicada por Variety el 5 de junio, coincidiendo con el estreno de Scary Movie 6, Marlon Wayans habló sobre distintos proyectos de su carrera y ofreció nuevos detalles sobre el futuro de White Chicks 2.

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El actor mencionó la posibilidad de ambientar la secuela en Mar-a-Lago, el exclusivo club ubicado en Florida. “¡No es una mala idea! Acabo de tener esa conversación con mi hermano mayor y al principio la rechacé”, contó Wayans a Variety. Sin embargo, el comediante reconoció que el concepto tiene potencial. White Chicks puede ir a cualquier lugar, pero Mar-a-Lago y Florida definitivamente serían un sitio divertido para que eso ocurra y ver a nuestras chicas en ese mundo”.

Según el actor, la versatilidad de los personajes abre la puerta a múltiples escenarios. “Las White Chicks son como Madea: puedes enviarlas al espacio y serán graciosas”, afirmó. Otra alternativa apunta a una historia con temática navideña. “Quiero hacer A Very White Chicks Christmas. Tengo una idea diferente, pero estamos conversando. Y encontraremos el lugar adecuado para ponerlas”.

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¿Y dónde están las rubias?
La historia original seguía a dos agentes del FBI que adoptaban identidades falsas para infiltrarse en la alta sociedad.(Sony Pictures)

Y dónde están las rubias se estrenó en 2004 bajo la dirección de Keenen Ivory Wayans. La película sigue a dos agentes afroamericanos del FBI que, para proteger a dos herederas de un posible secuestro, se infiltran en la alta sociedad al asumir la identidad de dos jóvenes millonarias blancas mediante elaborados disfraces y maquillaje.

Aunque la cinta recibió críticas mayoritariamente negativas tras su estreno e incluso acumuló nominaciones a los premios Razzie, con el paso de los años ganó una gran base de seguidores. Además, recaudó más de 113 millones de dólares en la taquilla mundial y hoy es considerada una película de culto por muchos espectadores.

La condición para que la secuela se haga realidad

Las declaraciones más recientes de Marlon Wayans llegan pocas semanas después de que él y Shawn hablaran públicamente sobre las posibilidades de retomar la franquicia.

“Lo diré de esta manera: estamos dispuestos”, señaló Marlon durante una entrevista con Entertainment Tonight en abril. Por su parte, Shawn aseguró que la secuela “puede suceder”.

y dónde están las rubias?
Marlon Wayans confirmó que todavía buscan el escenario ideal para desarrollar la esperada continuación (Créditos: Foto de Joe Lederer - © 2004 Revolution Studios)

Sin embargo, los hermanos también dejaron claro que el futuro del proyecto dependerá en gran medida de la respuesta del público a Scary Movie 6. Según explicaron, el desempeño comercial de la nueva entrega de la saga paródica podría influir en la decisión de recuperar otras franquicias asociadas a los Wayans.

El regreso de los Wayans con ‘Scary Movie 6’

Scary Movie 6 llegó a los cines el 4 de junio y representa el regreso de Marlon, Shawn y Keenen Ivory Wayans a la franquicia que ayudaron a crear.

Marlon adelantó que la película conservará el tono irreverente característico de la saga. “No habrá límites y ofenderemos a todos por igual”, dijo a Entertainment Weekly en 2025. “Solo queremos hacer reír a todo el mundo, y no nos importa si eres sensible. Incluso las personas sensibles necesitan reírse de sí mismas”.

Scary Movie 6 (Captura de tráiler oficial)
El éxito de taquilla de Scary Movie 6 podría abrir la puerta a nuevas secuelas de franquicias clásicas de los hermanos Wayans. (Captura de tráiler oficial)

La nueva entrega reúne a varios rostros emblemáticos de la franquicia. Entre ellos destacan Anna Faris y Regina Hall, quienes vuelven a interpretar a Cindy Campbell y Brenda Meeks, respectivamente.

En cuanto a las parodias, la película incluye referencias a títulos como Scream, Sinners, Weapons, The Substance, Terrifier 3, M3GAN, Smile, Longlegs y Get Out, además de otros éxitos recientes del cine de terror.

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