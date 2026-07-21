El Gobierno se refirió a la llegada de Lanari al Banco Nación: “Imagino que si fue puesto en ese lugar, será la persona adecuada”

El vocero presidencial, Adrián Ravier, defendió la llegada del ex funcionario al directorio de la entidad financiera

Durante una conferencia de prensa realizada hoy, el vocero presidencial Adrián Ravier abordó el tema de la reciente designación de Javier Lanari en el directorio del Banco Nación. La consulta giró en torno a los motivos detrás de la incorporación de este funcionario y sobre los criterios que se aplican a la hora de elegir autoridades para roles clave en organismos estatales. Además, la respuesta incluyó referencias al funcionamiento interno de la entidad y a la política general de ocupación de cargos dentro del Estado.

Ravier explicó que se enteró de la designación de Lanari en las primeras horas del día. “En relación a Lanari, me entero de la designación esta mañana. Creo que el Banco Nación tiene un directorio y tiene autoridades, y designan los lugares de acuerdo a criterios (...) En este momento no tengo como para decir por qué esta persona ocupa el lugar”. El portavoz destacó que no contaba con información precisa sobre los fundamentos específicos de la decisión, pero planteó la existencia de criterios institucionales para la selección de autoridades.

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El vocero presidencial remarcó que, históricamente, distintas gestiones realizaron designaciones en el Banco Nación y en otros organismos, siguiendo procesos internos propios de cada administración. “En principio creo que puede ejercer la función como tantas personas lo han hecho a lo largo de tantos gobiernos, de acuerdo a criterios que se definen”. Según Ravier, la designación de Lanari se inscribe en una dinámica habitual en la administración pública, donde los equipos de conducción toman decisiones sobre los perfiles más aptos para los cargos.

Javier Lanari fue subsecretario de Prensa y, luego, subsecretario de Comunicación y Prensa

Al referirse a la idoneidad de la persona elegida para el cargo, el vocero señaló: “no conozco tanto a Lanari como para sugerir si es o no la persona idónea para ese lugar. Me imagino que si lo han colocado en ese lugar será la persona adecuada”. De esta manera, evitó emitir una valoración personal sobre la capacidad técnica o profesional del funcionario recientemente incorporado y confió en el proceso de selección llevado adelante por las autoridades correspondientes.

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En su respuesta, Ravier se distanció de la idea de que la administración actual use criterios de militancia política para cubrir vacantes en la administración pública. “Claramente no es un gobierno que ha venido con militancia a llenar los espacios del Estado. Fíjense que en el neto, Sturzenegger ha demostrado hace unos días, no mucho, que hay más de setenta mil personas menos en el, en el, en el neto del Estado, ¿no? Eh, esto no ha pasado nunca en la historia de este país, con lo cual no es un gobierno o, o no es el presidente Javier Milei alguien que llega al poder y atrás de él vienen miles de militantes a ocupar lugares y a, y a aumentar, digamos, la cantidad de personas que ocupan el Estado”. Así, el vocero defendió la política de reducción de personal y la estrategia de evitar el ingreso masivo de militantes o personas ligadas a sectores políticos a la plantilla estatal.

El funcionario también subrayó que la administración de Javier Milei se caracteriza por aplicar una política de ajuste en la estructura estatal. “Estamos justamente ante lo contrario”, afirmó, al referirse al recorte de la planta de empleados públicos. La referencia a la cifra de “más de setenta mil personas menos” apunta a un proceso de reducción de personal que, según el vocero, no tiene antecedentes en la historia reciente de la administración argentina.

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En este sentido, Ravier expresó que la política oficial promueve una gestión más austera y ajustada a criterios de eficiencia, diferenciándose de modelos previos que, según su visión, incrementaron la cantidad de empleados estatales mediante designaciones políticas. El vocero insistió en que la llegada de la actual administración no implicó un aumento de la planta, sino una retracción significativa.