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Sin dietas ni medicamentos y con 20 minutos de ejercicio diario: el secreto de Jane Seymour a los 75 años

La protagonista de Dr. Quinn, símbolo de envejecimiento activo, reveló que su bienestar nace de elecciones simples y placenteras, alejadas del perfeccionismo

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Jane Seymour revela que basa su bienestar en una comida principal de pescados y vegetales frescos al mediodía (REUTERS/Mario Anzuoni)
Jane Seymour revela que basa su bienestar en una comida principal de pescados y vegetales frescos al mediodía (REUTERS/Mario Anzuoni)

La reciente aparición de Jane Seymour en traje de baño a los 75 años ha causado admiración entre sus seguidores, quienes se preguntan cómo mantiene su figura y vitalidad a esa edad. La actriz, reconocida por sus papeles en Dr. Quinn, Medicine Woman y como Chica Bond, explicó en Hello Magazine que su bienestar se debe a hábitos sencillos en alimentación y actividad física, lejos de métodos restrictivos o productos de moda.

Jane Seymour sigue un patrón de bienestar basado en una comida principal al mediodía compuesta por pescados y vegetales frescos, evitando dietas estrictas y eligiendo alimentos que disfruta. Su rutina física diaria incluye pilates, yoga, estiramientos y movimientos inspirados en el ballet. Acompaña esta base con snacks saludables, y prioriza tanto la energía mental como física, según detalló a Hello Magazine.

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Residente en Malibú (California), la intérprete británica se ha convertido en símbolo de un envejecimiento activo gracias a una filosofía personal sustentada en decisiones simples y sostenibles. Esta actitud le permite proyectar una imagen “décadas más joven”, como subraya la publicación, y consolidarse como referente internacional en bienestar y longevidad.

Imagen dividida. Izquierda: mujer con bañador marrón y sombrero en la playa. Derecha: misma mujer en bañador rojo sentada en roca junto a piscina.
La actriz Jane Seymour irradia elegancia y vitalidad (@janeseymour)

Alimentación saludable y elecciones conscientes

Seymour expuso que no elimina de su dieta aquellos alimentos que disfruta, buscando siempre que cada comida resulte placentera y sin “sensación de restricción”. Sus bocadillos frecuentes incluyen pistachos, hummus, pepino y apio, seleccionados porque combinan sabor y salud sin recurrir a alternativas procesadas.

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“Me encantan los frutos secos”, aseguró. “Prefiero los sabores salados, disfruto la sal”. El ajuste alimentario de Seymour se basa en el equilibrio, enfocándose en productos frescos de su propio huerto y snacks bajos en calorías. Esta estrategia le ha permitido mantener su figura a lo largo de los años.

Primer plano de dos manos unidas, formando un cuenco, que sostienen un montículo de almendras marrones sobre una mesa de madera clara.
El consumo de frutos secos y la preferencia por sabores salados forman parte esencial de la dieta diaria de Seymour (Imagen Ilustrativa Infobae)

Cuando enfrenta eventos sociales o cambios en la rutina, opta por adaptarse con flexibilidad, priorizando platos que le hagan sentir bienestar físico y emocional, evitando las restricciones impuestas.

Filosofía de Jane Seymour sobre el bienestar

Jane Seymour rechaza seguir mentalidades ligadas a “estar a dieta” y sostiene que ese enfoque genera frustración. “La gente me pregunta si tengo un día de excepción alimentaria y les respondo que nunca estoy a dieta, simplemente hago buenas elecciones y las mantengo”, compartió a Hello Magazine. Su bienestar se apoya en la constancia y en seleccionar alimentos realmente disfrutables.

En sus declaraciones a la publicación, la actriz afirmó que jamás ha recurrido a medicamentos para perder peso ni a soluciones temporales. Sostiene que la clave está en la regularidad y la moderación: “Si encuentras alimentos saludables que te agradan, no sentirás que te falta nada”.

Esta perspectiva le ha permitido esquivar la sensación de privación y mantener un plan alimentario satisfactorio, sin acudir a estrategias restrictivas.

La importancia del ejercicio sostenible en la vida diaria

Un grupo de mujeres en un estudio de Pilates con suelo de madera claro y grandes espejos realiza ejercicios de elevación de piernas con aros.
Seymour elige ejercicios sostenibles como pilates, yoga, estiramientos y movimientos de ballet para favorecer la longevidad y el bienestar (Imagen Ilustrativa Infobae)

El ejercicio físico es otro pilar fundamental en el día a día de Seymour. Prefiere formas de ejercicio sostenible como pilates, yoga, estiramientos y ejercicios inspirados en el ballet, actividades que considera más adecuadas para la longevidad que los entrenamientos intensos.

En su juventud practicó ballet y sostiene que la intensidad no reemplaza la constancia. “Mi cuerpo recuerda su tono muscular”, destacó. “Lo recupero con rapidez”. Esta visión le ha permitido evitar lesiones y dolencias articulares que, según explicó, han impactado a personas cercanas dedicadas a disciplinas más exigentes.

De acuerdo con Hello Magazine, para Seymour “el movimiento es esencial”. “Incluso 20 minutos diarios marcan la diferencia física y mental”, agregó. Su rutina prioriza mantener la funcionalidad corporal y mental por encima de la exigencia o el perfeccionismo.

Envejecer con energía y actitud positiva

Jane Seymour reconoce que el ejercicio cotidiano beneficia también su salud emocional. Su estrategia consiste en “seguir activa de manera realista”, sin imponerse metas inalcanzables y aprovechando cada día para fortalecer el bienestar general.

Jane Seymour destaca que la actividad física diaria potencia su salud mental y emocional de forma significativa (REUTERS/Mike Blake)
Jane Seymour destaca que la actividad física diaria potencia su salud mental y emocional de forma significativa (REUTERS/Mike Blake)

Al reflexionar sobre sus hábitos, la actriz afirma que su vitalidad no proviene de métodos extremos, sino de un compromiso sostenido con el movimiento y las decisiones alimenticias conscientes.

La visión compartida por Jane Seymour a través de Hello Magazine muestra que el verdadero incentivo para cuidar cuerpo y mente proviene de los beneficios tangibles de su modo de vida. Su constancia y actitud positiva muestran que la energía personal y el bienestar pueden prolongarse cuando se apuesta por hábitos sostenibles y satisfactorios.

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