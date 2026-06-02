Sin dietas ni medicamentos y con 20 minutos de ejercicio diario: el secreto de Jane Seymour a los 75 años

Jane Seymour revela que basa su bienestar en una comida principal de pescados y vegetales frescos al mediodía (REUTERS/Mario Anzuoni)

La reciente aparición de Jane Seymour en traje de baño a los 75 años ha causado admiración entre sus seguidores, quienes se preguntan cómo mantiene su figura y vitalidad a esa edad. La actriz, reconocida por sus papeles en Dr. Quinn, Medicine Woman y como Chica Bond, explicó en Hello Magazine que su bienestar se debe a hábitos sencillos en alimentación y actividad física, lejos de métodos restrictivos o productos de moda.

Jane Seymour sigue un patrón de bienestar basado en una comida principal al mediodía compuesta por pescados y vegetales frescos, evitando dietas estrictas y eligiendo alimentos que disfruta. Su rutina física diaria incluye pilates, yoga, estiramientos y movimientos inspirados en el ballet. Acompaña esta base con snacks saludables, y prioriza tanto la energía mental como física, según detalló a Hello Magazine.

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Residente en Malibú (California), la intérprete británica se ha convertido en símbolo de un envejecimiento activo gracias a una filosofía personal sustentada en decisiones simples y sostenibles. Esta actitud le permite proyectar una imagen “décadas más joven”, como subraya la publicación, y consolidarse como referente internacional en bienestar y longevidad.

La actriz Jane Seymour irradia elegancia y vitalidad (@janeseymour)

Alimentación saludable y elecciones conscientes

Seymour expuso que no elimina de su dieta aquellos alimentos que disfruta, buscando siempre que cada comida resulte placentera y sin “sensación de restricción”. Sus bocadillos frecuentes incluyen pistachos, hummus, pepino y apio, seleccionados porque combinan sabor y salud sin recurrir a alternativas procesadas.

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“Me encantan los frutos secos”, aseguró. “Prefiero los sabores salados, disfruto la sal”. El ajuste alimentario de Seymour se basa en el equilibrio, enfocándose en productos frescos de su propio huerto y snacks bajos en calorías. Esta estrategia le ha permitido mantener su figura a lo largo de los años.

El consumo de frutos secos y la preferencia por sabores salados forman parte esencial de la dieta diaria de Seymour (Imagen Ilustrativa Infobae)

Cuando enfrenta eventos sociales o cambios en la rutina, opta por adaptarse con flexibilidad, priorizando platos que le hagan sentir bienestar físico y emocional, evitando las restricciones impuestas.

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Filosofía de Jane Seymour sobre el bienestar

Jane Seymour rechaza seguir mentalidades ligadas a “estar a dieta” y sostiene que ese enfoque genera frustración. “La gente me pregunta si tengo un día de excepción alimentaria y les respondo que nunca estoy a dieta, simplemente hago buenas elecciones y las mantengo”, compartió a Hello Magazine. Su bienestar se apoya en la constancia y en seleccionar alimentos realmente disfrutables.

En sus declaraciones a la publicación, la actriz afirmó que jamás ha recurrido a medicamentos para perder peso ni a soluciones temporales. Sostiene que la clave está en la regularidad y la moderación: “Si encuentras alimentos saludables que te agradan, no sentirás que te falta nada”.

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Esta perspectiva le ha permitido esquivar la sensación de privación y mantener un plan alimentario satisfactorio, sin acudir a estrategias restrictivas.

La importancia del ejercicio sostenible en la vida diaria

Seymour elige ejercicios sostenibles como pilates, yoga, estiramientos y movimientos de ballet para favorecer la longevidad y el bienestar (Imagen Ilustrativa Infobae)

El ejercicio físico es otro pilar fundamental en el día a día de Seymour. Prefiere formas de ejercicio sostenible como pilates, yoga, estiramientos y ejercicios inspirados en el ballet, actividades que considera más adecuadas para la longevidad que los entrenamientos intensos.

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En su juventud practicó ballet y sostiene que la intensidad no reemplaza la constancia. “Mi cuerpo recuerda su tono muscular”, destacó. “Lo recupero con rapidez”. Esta visión le ha permitido evitar lesiones y dolencias articulares que, según explicó, han impactado a personas cercanas dedicadas a disciplinas más exigentes.

De acuerdo con Hello Magazine, para Seymour “el movimiento es esencial”. “Incluso 20 minutos diarios marcan la diferencia física y mental”, agregó. Su rutina prioriza mantener la funcionalidad corporal y mental por encima de la exigencia o el perfeccionismo.

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Envejecer con energía y actitud positiva

Jane Seymour reconoce que el ejercicio cotidiano beneficia también su salud emocional. Su estrategia consiste en “seguir activa de manera realista”, sin imponerse metas inalcanzables y aprovechando cada día para fortalecer el bienestar general.

Jane Seymour destaca que la actividad física diaria potencia su salud mental y emocional de forma significativa (REUTERS/Mike Blake)

Al reflexionar sobre sus hábitos, la actriz afirma que su vitalidad no proviene de métodos extremos, sino de un compromiso sostenido con el movimiento y las decisiones alimenticias conscientes.

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La visión compartida por Jane Seymour a través de Hello Magazine muestra que el verdadero incentivo para cuidar cuerpo y mente proviene de los beneficios tangibles de su modo de vida. Su constancia y actitud positiva muestran que la energía personal y el bienestar pueden prolongarse cuando se apuesta por hábitos sostenibles y satisfactorios.