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“Masters of the Universe”: cuándo se estrena en América Latina y más detalles

El actor Nicholas Galitzine encarna al príncipe Adam en la nueva adaptación de la franquicia

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Masters of the Universe
"Masters of the Universe", dirigida por Travis Knight, marca el regreso de He-Man al cine tras casi cuatro décadas sin nuevas producciones (Amazon MGM)

Masters of the Universe, dirigida por Travis Knight y distribuida por Amazon MGM Studios, trae de vuelta a He-Man a la pantalla grande casi cuatro décadas después del fallido intento de 1987.

La historia sigue al Príncipe Adam de Eternia, quien de niño llega a la Tierra separado de su Espada del Poder y crece como un joven ordinario bajo el nombre de Adam Glenn.

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Su vida cambia cuando se reencuentra con la espada y debe regresar a salvar su devastada tierra natal enfrentando al villano Skeletor. El actor británico Nicholas Galitzine encarna al protagonista, mientras que Jared Leto da voz al antagonista.

El reparto incluye a Idris Elba como Man-at-Arms, Camila Mendes como Teela, Alison Brie como Evil-Lyn, Morena Baccarin como la Hechicera y Kristen Wiig como Roboto.

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La trama incorpora además un guiño a la mitología original del personaje: Evil-Lyn se infiltra en la vida de Adam en la Tierra bajo la identidad de la profesora universitaria Evelyn Powers, un homenaje a una historia de origen de la franquicia que nunca llegó a materializarse en ninguna producción oficial anterior.

Amos del Universo (Captura de tráiler oficial)
El estreno en América Latina está programado para el 4 de junio de 2026, un día antes que en Estados Unidos (Captura de tráiler oficial)

¿Cuándo se estrena en América Latina?

La película se lanzará en América Latina el 4 de junio de 2026, un día antes de su estreno en Estados Unidos.

Masters of the Universe llega a las salas tras décadas de intentos fallidos. Estudios como Fox, Warner Bros. y Sony Pictures Entertainment tuvieron los derechos en distintos momentos sin lograr concretar una producción.

Netflix también estuvo vinculada al proyecto, pero se retiró por razones presupuestarias. Amazon MGM Studios adquirió los derechos en 2023 y contrató a Travis Knight para dirigir la cinta.

El guion tiene una larga historia de reescrituras. Los hermanos Aaron y Adam Nee, conocidos por The Lost City, elaboraron el tratamiento que sirvió de base para el filme, con reescrituras posteriores de David Callaham —con créditos en Spider-Man: Across the Spider-Verse y Wonder Woman 1984— y Chris Butler.

Knight, por su parte, había dirigido previamente Bumblebee y colaborado en producciones del estudio Laika.

La franquicia nació en 1982 como una línea de juguetes de Mattel. Al año siguiente debutó la serie animada He-Man and the Masters of the Universe de Filmation, que convirtió al personaje en un fenómeno cultural.

La película de 1987 protagonizada por Dolph Lundgren fracasó en taquilla y durante años el personaje no encontró un camino viable hacia el cine.

Masters of the Universe
La nueva película contará con Nicholas Galitzine como protagonista y la voz de Jared Leto para su villano (Amazon MGM)

Las primeras reacciones de “Masters of the Universe”

Las primeras reacciones a la premiere mundial, celebrada en el TCL Chinese Theater de Los Ángeles el lunes, fueron mayoritariamente positivas.

Varios asistentes destacaron el trabajo de Galitzine. “Galitzine le aporta una dulzura a Adam Glenn que hace que su versión de He-Man sea memorable, además de una visión fascinante de la masculinidad”, escribió un crítico en redes sociales, recogido por The Hollywood Reporter.

Otro comentario publicado por el mismo medio señaló que “Jared Leto exagera vocalmente como Skeletor” y que el film es “conscientemente caricaturesco, cargado de vibraciones de los 80″.

Algunos espectadores compararon el tono del filme con el de Thor (2011). “Le cuesta encontrar su rumbo en la primera mitad, pero una vez que se afirma en sus temas sobre la masculinidad frágil y el ego, da paso a un momento increíblemente divertido”, indicó uno de los asistentes a la premiere.

Otra reacción publicada por el mismo medio fue más crítica: “Es un desastre. Lo serio se juega para las risas, las risas se juegan para la emoción, funciona, no funciona, lo intenta de verdad pero termina siendo demasiado incómoda”.

Masters of the Universe
La película de "Masters of the Universe" llega después de décadas de proyectos fallidos y múltiples estudios involucrados, incluidos Netflix, Fox y Warner Bros (Amazon MGM Studios)

Los aficionados de la primera hora también reaccionaron con entusiasmo al tráiler. Ben Massa, del sitio especializado He-Man.org, declaró: “Nunca en mi vida, después de 1987, había estado tan emocionado por ver una película en el cine”.

En el subreddit de coleccionistas de He-Man, un usuario escribió: “Esto se ve épico, me ha hecho llorar a un hombre de más de 40 años”, mientras otro fue más cauto: “Esto podría ser absolutamente increíble o simplemente terrible. No hay término medio”.

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