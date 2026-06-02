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Idris Elba recibió el título de caballero de manos del rey Carlos III

El actor británico es nombrado Caballero Bachiller por su trabajo con jóvenes y su labor comunitaria

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El actor Idris Elba recibe un título de caballero de manos del rey Carlos III
Idris Elba recibe el título de caballero de manos del rey Carlos III en el Castillo de Windsor por su labor a favor de los jóvenes (Andrew Matthews/Pool via REUTERS)

Idris Elba recibió este martes el título de caballero de manos del rey Carlos III en una ceremonia celebrada en el Castillo de Windsor, en reconocimiento a su labor en favor de los jóvenes.

El actor británico, conocido por la serie estadounidense The Wire y el drama policial Luther, fue investido Caballero Bachiller durante el acto de entrega de honores correspondiente a las distinciones de Año Nuevo.

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Elba fundó en 2022 la Elba Hope Foundation, una organización dedicada al empoderamiento comunitario, la educación, la defensa de los derechos de los jóvenes y el desarrollo sostenible.

El actor asistió a la ceremonia acompañado de su esposa, Sabrina, y vistió una chaqueta negra larga, pantalón azul marino y zapatos de ante, según informó el diario Mirror.

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La relación de Elba con la realeza británica tiene historia.

Este martes 2 de junio, el actor asistió a la ceremonia junto a su esposa Sabrina Dhowre Elba (Matthews/Pool via REUTERS)
Este martes 2 de junio, el actor asistió a la ceremonia junto a su esposa Sabrina Dhowre Elba (Matthews/Pool via REUTERS)

A los 18 años, recibió una beca de 1.500 libras del Prince’s Trust —hoy King’s Trust— que le permitió asistir al National Youth Music Theatre.

En declaraciones a The Mirror en 2013, el actor recordó que vivía en una zona con alta tensión racial y que abandonó la escuela a los 16 años con el sueño de ingresar a esa institución, aunque sin los medios para costearla.

Fue el Prince’s Trust quien lo hizo posible. Me dieron una beca y me pusieron en el camino que eventualmente cambiaría mi vida”, señaló en aquel entonces.

El año pasado se anunció que Elba colaborará con el monarca en la producción de un documental para conmemorar los 50 años de la fundación de la institución benéfica. La producción se emitirá en Netflix este otoño.

La colaboración entre Idris Elba y el rey Carlos III dará lugar a un documental sobre los 50 años del King’s Trust, que Netflix estrenará este otoño (Kin Cheung/Pool via REUTERS)
La colaboración entre Idris Elba y el rey Carlos III dará lugar a un documental sobre los 50 años del King’s Trust, que Netflix estrenará este otoño (Kin Cheung/Pool via REUTERS)

Otros reconocimientos entregados por el rey Carlos III

La ceremonia también incluyó la distinción a los campeones olímpicos de patinaje artístico sobre hielo Jayne Torvill y Christopher Dean, quienes recibieron el título de Dama Comendadora del Imperio Británico y Caballero Bachiller, respectivamente, por sus servicios al patinaje y a la labor voluntaria.

La pareja conquistó la medalla de oro en los Juegos Olímpicos de Invierno de 1984 con su célebre actuación al ritmo del “Bolero” de Ravel.

Posteriormente se convirtieron en figuras del programa de competición de ITV Dancing On Ice.

Torvill, de 68 años, señaló que el momento le resulta “perfecto”, ya que la distinción llega tras la última actuación conjunta sobre el hielo que ambos realizaron el año pasado.

“Nos lo pasamos muy bien, estábamos muy contentos con la gira y con haber llegado hasta aquí. Era algo importante para marcar nuestra carrera antes de retirarnos, y recibir este premio al final del año lo culmina todo”, afirmó según la BBC.

El rey Carlos III distinguió también a Jayne Torvill y Christopher Dean por sus contribuciones al patinaje artístico y la labor filantrópica (REUTERS/Amel Emric)
El rey Carlos III distinguió también a Jayne Torvill y Christopher Dean por sus contribuciones al patinaje artístico y la labor filantrópica (REUTERS/Amel Emric)

Torvill es además embajadora desde hace más de dos décadas de un hospicio infantil en el sureste de Inglaterra.

Dean, por su parte, se ha desempeñado como entrenador principal y mentor de la Academia Británica de Patinaje Artístico sobre Hielo.

La actriz y comediante Meera Syal, de 64 años, también fue reconocida en la ceremonia con el título de Dama por sus contribuciones a la literatura, el teatro y la labor benéfica.

Conocida por los programas de la BBC Goodness Gracious Me y The Kumars at No. 42, fue elegida miembro de la Royal Society of Literature en 2017 y recibió la distinción más alta de los BAFTA en 2023.

Syal es embajadora de la Alzheimer’s Society desde 2013, luego de que la organización apoyara a su familia tras el diagnóstico de demencia de su padre.

La actriz Meera Syal fue nombrada Dama del Imperio Británico en reconocimiento a su impacto en la literatura, el teatro y las organizaciones benéficas (Andrew Matthews/Pool via REUTERS)
La actriz Meera Syal fue nombrada Dama del Imperio Británico en reconocimiento a su impacto en la literatura, el teatro y las organizaciones benéficas (Andrew Matthews/Pool via REUTERS)

Por último, el comediante Paul Elliott, conocido como Paul Chuckle y figura del dúo cómico Chuckle Brothers junto a su fallecido hermano Barry, recibió una Orden del Imperio Británico por su labor benéfica.

El programa ChuckleVision, con casi 300 episodios emitidos durante los años 90 y 2000, fue un clásico de la televisión británica.

Elliott, de 78 años, es un destacado colaborador de Marie Curie, organización cuyas enfermeras atendieron a su hermano en sus últimos días.

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