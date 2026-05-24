HBO reveló nuevo avance de “Harry Potter” con la escena de la varita mágica

Como parte de la promoción de estrenos de 2027, la plataforma dejó ver nuevas imágenes de la esperada serie basada en la saga mágica. Crédito: HBO Max

Este domingo, HBO publicó un video que adelanta sus próximos estrenos de 2026 e incluyó un avance de nueve segundos de su esperada serie de Harry Potter, en el que se puede ver la escena en la que el joven mago recibe su varita.

El clip forma parte de una presentación más amplia que la cadena difundió este 24 de mayo, en la que también aparecen imágenes de House of the Dragon temporada 3, Lanterns y La edad dorada temporada 4, entre otros títulos del catálogo.

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La serie, basada en la saga de novelas de J.K. Rowling, está prevista para debutar en HBO y Max en Navidad de 2026 con su primera temporada, adaptación del libro Harry Potter y la piedra filosofal.

La esperada serie, basada en las novelas de J.K. Rowling, debutará en Navidad de 2026 en HBO y Max (HBO)

Todo lo que se sabe de “Harry Potter” de HBO

El programa se comenzó a filmar el 14 de julio de 2025 en los estudios Leavesden, según confirmó HBO.

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La showrunner Francesca Gardiner y el productor ejecutivo Mark Mylod —ambos procedentes de Succession— hicieron una aparición sorpresa en el Max Showcase de Londres para anunciar el inicio del rodaje.

Harry Potter ya fue renovada para una segunda temporada antes incluso de estrenarse. La segunda entrega, que adaptará Harry Potter y la cámara secreta, comenzará a rodarse en otoño de 2025.

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Con la renovación, Jon Brown, guionista de Succession que formó parte del equipo de escritores de la primera temporada, fue ascendido a co-showrunner junto a Gardiner.

HBO revela primer avance de la serie de "Harry Potter" con escena icónica de la varita en su video de estrenos de 2026 (HBO)

“Ha sido una alegría escribir en La piedra filosofal y me gustaría agradecer a Francesca y a HBO por depositar su confianza en mí para continuar este extraordinario viaje. Parece que nunca eres demasiado mayor para recibir tu invitación a Hogwarts", declaró Brown.

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Por su parte, Gardiner señaló: “He amado trabajar con Jon desde el primer día en que nos conocimos en Succession hasta estos tiempos recientes juntos en Harry Potter. No solo tengo una enorme admiración por su escritura, sino que también es un colaborador brillante y una persona encantadora".

En cuanto al elenco, tras un proceso en el que se presentaron 32.000 jóvenes actores, según reveló Gardiner a finales de 2024, los papeles protagónicos recayeron en Dominic McLaughlin como Harry Potter, Alastair Stout como Ron Weasley y Arabella Stanton como Hermione Granger.

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Entre los adultos, John Lithgow interpretará a Albus Dumbledore —papel que en los filmes ocuparon Richard Harris y Michael Gambon—, Janet McTeer será la profesora McGonagall, Paapa Essiedu dará vida al profesor Snape y Nick Frost tiene prácticamente cerrado el papel de Hagrid.

El rodaje comenzó el 14 de julio de 2025 en los estudios Leavesden, según confirmó la cadena televisiva (HBO)

El reparto se completa con Johnny Flynn como Lucius Malfoy, Lox Pratt como Draco Malfoy, Katherine Parkinson como Molly Weasley, Bel Powley y Daniel Rigby como los tíos Petunia y Vernon Dursley, y Bertie Carvel como el ministro de Magia Cornelius Fudge.

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Entre los jóvenes actores, Rory Wilmot interpretará a Neville Longbottom, mientras que los gemelos Fred y George Weasley estarán a cargo de Tristan y Gabriel Harland. Gracie Cochrane, quien fue anunciada como Ginny Weasley para la primera temporada, no continuará en la segunda entrega por “circunstancias imprevistas” y el papel será recast.

J.K. Rowling figura como productora ejecutiva junto a Neil Blair, Ruth Kenley-Letts y David Heyman. La autora tiene control creativo sobre cualquier adaptación de su obra, acuerdo que se cerró en 2023.

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“Leí los dos primeros episodios de la próxima serie Harry Potter de HBO y son ¡TAN, TAN, TAN BUENOS!”, escribió Rowling en X.

La reacción de J.K. Rowling al tráiler de Harry Potter que está dividiendo a los seguidores (Composición: HBO/REUTERS)

El director Chris Columbus, quien estuvo al frente de las dos primeras películas de la franquicia, calificó el reboot televisivo como una “idea espectacular”.

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En cuanto a los protagonistas originales, Daniel Radcliffe descartó su participación. “Creo que muy sabiamente quieren hacer una ruptura limpia”, declaró a E! News.

La serie estará disponible en América Latina a través de HBO Max.