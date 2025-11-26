Entretenimiento

Maná hizo historia en Los Ángeles y superó el récord de shows de Bruce Springsteen

El grupo mexicano ha consolidado una relación de décadas con la ciudad californiana y suma logros internacionales en la industria musical

Maná ha hecho historia en Los Ángeles al convertirse en la banda con más conciertos en arenas de la ciudad, al sumar 44 presentaciones y superar así el récord que ostentaba Bruce Springsteen con 42 shows. El grupo mexicano, liderado por Fher Olvera, alcanzó esta marca tras dos actuaciones con localidades agotadas en el Kia Forum durante el fin de semana, como parte de su gira Vivir sin aire tour.

El logro de Maná es el resultado de una relación de más de tres décadas con Los Ángeles. La primera actuación de la banda en la ciudad fue en 1993, cuando debutó en el Hollywood Palace. Desde entonces, la presencia del grupo en escenarios angelinos ha sido constante y creciente. En 2007, la banda se convirtió en el primer grupo de cualquier género en agotar 13 fechas en el entonces Staples Center, un hito inédito en la industria local. A partir de 2016, el Kia Forum se consolidó como su escenario habitual, donde en 2019 realizaron la primera residencia de una banda en una arena de la ciudad, sumando hasta la fecha 31 conciertos en ese recinto.

La celebración del nuevo récord incluyó un homenaje especial en el backstage del estadio. Allí, el grupo fue recibido por la banda de música de la Universidad del Sur de California, la banda de Inglewood High School, el LA Clippers Spirit Team y el equipo del propio recinto, a quienes Maná considera su “segunda familia”. Durante el festejo, la agrupación fue coronada simbólicamente como los “Kings of LA” (Los reyes de LA) y se develó una instalación permanente en el backstage, en reconocimiento a su legado en la ciudad.

En el ámbito internacional, la trayectoria de Maná se refleja en cifras y reconocimientos que consolidan su estatus como referente global de la música latina. Desde su formación en 1986, la banda ha vendido más de 50 millones de copias, ha recibido 133 discos de oro, 256 discos de platino, cuatro premios Grammy y nueve Grammy Latinos. Además, cuenta con una estrella en el Paseo de la Fama de Hollywood y su inclusión en el Hollywood Rockwalk de Las Vegas.

Su álbum Dónde Jugarán los Niños se mantiene como el disco de rock latino más vendido de la historia, y siete de sus producciones han alcanzado el número uno en las listas latinas de Billboard. Entre sus logros recientes, destaca ser la primera agrupación latina nominada al Salón de la Fama del Rock & Roll (2025). Fher Olvera expresó su gratitud hacia la institución por la oportunidad. “Aunque no ganamos, la nominación fue histórica y un grito de guerra para toda la música y la comunidad latina”, declaró. El cantante también destacó que el mayor premio para la banda siempre ha sido su público: “Verlos cantar, verlos bailar, ver la alegría, cómo se empapan de nostalgia, eso es lo más grande de la banda”.

En otros logros, el grupo ha llenado el OVO Wembley Arena de Londres en 2024 y encabezar el BottleRock Festival en Napa Valley, siendo el único grupo latino en lograrlo. En las listas de Billboard, Maná suma 33 entradas en Hot Latin Songs y 36 en Latin Airplay, récord entre bandas de rock latino.

La gira Vivir sin aire tour, que comenzó en septiembre de 2025 y se extenderá hasta abril de 2026, refuerza la proyección internacional de la banda. Tras su paso por Los Ángeles, el tour contempla fechas en ciudades clave de Estados Unidos como Miami, Brooklyn y Atlanta, con el último concierto programado en Greensboro, Carolina del Norte, el 4 de abril. Este recorrido consolida a Maná como una presencia permanente en la industria musical estadounidense y reafirma su capacidad de convocatoria en escenarios emblemáticos fuera de Latinoamérica.

El impacto de Maná en Los Ángeles y en la música latina se manifiesta en la conexión intergeneracional con su público, respaldada por homenajes, llenos totales y una trayectoria que sigue marcando pauta en la escena internacional.

