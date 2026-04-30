Britney Spears es acusada formalmente de conducir bajo los efectos del alcohol

Britney Spears enfrenta un cargo menor por conducir bajo influencia en California. (REUTERS/Danny Moloshok)

Britney Spears enfrenta un cargo menor tras ser formalmente acusada de conducir bajo los efectos del alcohol y otras sustancias. La información fue confirmada por Fox News Digital, que tuvo acceso a registros judiciales relacionados con el caso.

De acuerdo con los documentos presentados, la cantante, de 44 años, fue arrestada el miércoles 4 de marzo tras un incidente en California.

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Posteriormente, fue fichada por la presunta conducción bajo influencia de sustancias. Según los registros, la artista fue liberada aproximadamente a las 6:07 de la mañana del día siguiente.

La fiscalía del condado de Ventura presentó el jueves siguiente una acusación formal por un delito menor. En el documento judicial se establece que Britney Spears habría “conducido un vehículo de manera ilegal mientras se encontraba bajo la influencia combinada de bebidas alcohólicas y drogas”.

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Britney Spears habría manejado bajo la influencia combinada de bebidas alcohólicas y drogas. (REUTERS/Eduardo Muñoz/)

El procedimiento se enmarca dentro de las actuaciones habituales en este tipo de casos en el estado de California, donde la conducción bajo influencia de alcohol o sustancias puede ser tipificada como delito menor en determinadas circunstancias, dependiendo de factores como antecedentes, nivel de intoxicación o existencia de incidentes adicionales.

En paralelo al proceso judicial, un representante de la cantante confirmó a Fox News Digital que la intérprete de “Toxic” había ingresado de manera voluntaria en un centro de tratamiento.

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La decisión fue comunicada poco después del arresto, aunque no se ofrecieron detalles adicionales sobre las condiciones o el tipo de atención que estaría recibiendo.

Asimismo, una fuente cercana a la cantante indicó a la revista People que sus hijos, Sean Preston, de 20 años, y Jayden James, de 19 años, tuvieron un papel relevante en la decisión de buscar asistencia.

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Los hijos de Britney Spears fueron fundamentales para que ella ingresara a rehabilitación. (Créditos: Instagram)

“Sus hijos fueron una parte importante para que fuera a rehabilitación. Han sido claros con ella. Solo quieren que esté bien”, dijo el informante.

La misma fuente añadió que Britney Spears “estaba muy afectada y conmocionada tras su arresto” y que “temía ir a la cárcel”, señalando además que “han sido necesarias varias semanas para que entienda que ir a rehabilitación es la mejor opción”.

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De acuerdo con la información difundida por la oficina del fiscal del distrito, el caso podría resolverse mediante una figura legal conocida como “wet reckless”, una alternativa habitual en determinados procedimientos de conducción bajo influencia de sustancias.

Esta opción estaría siendo considerada debido a factores como la ausencia de antecedentes previos por conducción bajo los efectos del alcohol, la inexistencia de un accidente o lesiones en el incidente y la consideración de un nivel bajo de alcohol en sangre.

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Britney Spears podría acortar su juicio si se declara culpable. (Jordan Strauss/Invision/AP)

El acuerdo de “wet reckless” implica que la persona imputada acepta responsabilidad por conducción temeraria en la que intervienen alcohol o drogas.

En estos casos, la resolución suele incluir un periodo de libertad condicional de 12 meses, además del reconocimiento del tiempo ya cumplido bajo custodia, si lo hubiera.

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También contempla la obligación de completar un programa educativo sobre conducción bajo influencia de sustancias, así como el pago de multas y tasas establecidas por la normativa estatal.

Britney Spears tendría la obligación de completar un programa educativo sobre conducción bajo influencia de sustancias para llevar su proceso en libertad. (Chris Pizzello/Invision/AP)

Está previsto que Britney Spears comparezca ante el tribunal el 4 de mayo. Sin embargo, según las autoridades, al tratarse de un cargo menor, su presencia no es obligatoria y puede ser representada por su equipo legal.

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