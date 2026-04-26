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10 actores que alcanzaron la fama mundial tras no ser la primera opción

Un listado de Far Out detalla cómo intérpretes consiguieron papeles emblemáticos en Hollywood luego de que elencos originales rechazaran los roles, cambiando así el destino de importantes películas

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Actores que lograron papeles icónicos en el cine no siempre fueron la primera elección del elenco original, según reveló Far Out
Actores que lograron papeles icónicos en el cine no siempre fueron la primera elección del elenco original, según reveló Far Out

En el mercado cinematográfico, actores que alcanzaron papeles icónicos a menudo no fueron la primera elección para esos roles cruciales. Las trayectorias de 10 elencos legendarios muestran cómo los rechazos de estrellas consagradas, la insistencia de directores o factores fortuitos cambiaron el destino de grandes figuras de Hollywood, según reveló Far Out.

La historia del cine está repleta de casos en los que intérpretes lograron protagonizar películas emblemáticas después de que otros actores declinaran o fueran descartados por cuestiones creativas, presupuestarias o de agenda. Esos procesos reflejan cómo la fortuna y la oportunidad pueden alterar la carrera de quienes finalmente asumen roles de alto impacto.

10. Sharon Stone en “Bajos instintos”

bajos instintos portada
La búsqueda del elenco para "Bajos instintos" incluyó a reconocidas actrices de Hollywood antes de que eligieran a Sharon Stone (Captura de video)

Sharon Stone se transformó en símbolo internacional gracias a Bajos instintos, aunque inicialmente la producción buscó un nombre de mayor peso para acompañar a Michael Douglas. Se contactó a figuras como Ellen Barkin, Mariel Hemingway, Geena Davis, Debra Winger, Meg Ryan, Michelle Pfeiffer, Julia Roberts, Kathleen Turner y Kelly Lynch, quienes finalmente rechazaron la oferta.

El director Paul Verhoeven eligió a Stone tras una experiencia positiva en Desafío total. La actriz recibió 500.000 dólares por el papel, mientras Douglas obtuvo 14 millones de dólares. Far Out detalla que aquel giro marcó un antes y un después en la carrera y la imagen pública de Stone.

9. Tom Hanks en “Forrest Gump”

Forrest Gump - Tom Hanks
Tom Hanks se convirtió en Forrest Gump luego de que Universal ofreciera primero el papel a otras estrellas del cine

Tom Hanks halló el papel fundamental de su carrera con Forrest Gump, aunque Universal inicialmente pretendía a una estrella consolidada de la comedia como Bill Murray, Matthew Broderick o Chevy Chase, e incluso a Sean Penn.

Hanks accedió al rol, lo que le llevó a declinar participar en Sueños de libertad. La cinta fue la más taquillera de 1994 y el actor obtuvo su segundo Oscar consecutivo, consolidándose como referencia en Hollywood según remarca Far Out.

8. Anne Hathaway en “El diablo viste a la moda”

Anne Hathaway superó su imagen Disney para interpretar a Andy en "El diablo viste a la moda" y relanzar su carrera
Anne Hathaway superó su imagen Disney para interpretar a Andy en "El diablo viste a la moda" y relanzar su carrera

Anne Hathaway luchó por desprenderse de su perfil Disney para encarnar a Andy en El diablo viste a la moda. Rachel McAdams fue la primera opción, pero rehusó en varias ocasiones, lo que llevó a Fox a contactar a Kate Hudson, Natalie Portman, Scarlett Johansson y Kirsten Dunst.

Finalmente, Hathaway obtuvo el papel tras una intensa campaña personal. Este trabajo, más allá de premios posteriores, se convirtió en su carta de presentación para el público global y abrió camino para futuras oportunidades, según Far Out.

7. Clint Eastwood en “Por un puñado de dólares”

Clint Eastwood
Clint Eastwood logró el papel protagónico en "Por un puñado de dólares" tras el rechazo de varios actores reconocidos (AP)

La carrera de Clint Eastwood en el wéstern despegó con Por un puñado de dólares, aunque Sergio Leone había ofrecido primero el personaje a Charles Bronson y Henry Fonda. James Coburn también fue considerado, pero su salario era inalcanzable para el bajo presupuesto.

Solo después del rechazo de actores como Tony Russel, Henry Silva, Steve Reeves, Ty Hardin y Richard Harrison, Eastwood pudo audicionar y quedarse con el papel. Este giro, narrado por Far Out, resultó clave en el establecimiento del género y la proyección internacional del reconocido actor.

6. Charles Bronson en “El vengador anónimo”

Charles Bronson
La selección de Charles Bronson como protagonista de "El vengador anónimo" llegó tras explorar varias opciones iniciales

En El vengador anónimo, Charles Bronson no figuraba como primera opción. Sidney Lumet pensó inicialmente en Jack Lemmon y Henry Fonda; luego, Peter Medak consideró a este último para el rol titular antes de dejar el proyecto.

Con Michael Winner como director, United Artists buscó a veteranos como Burt Lancaster, Clint Eastwood, Lee Marvin, Steve McQueen y George C. Scott. Incluso se llegó a sugerir a Elvis Presley, en un movimiento insólito ante el desafío comercial del filme.

5. Vin Diesel en “Rápido y Furioso”

La saga "Rápido y Furioso" se consolidó como franquicia tras el inesperado fichaje de Vin Diesel en el papel principal
La saga "Rápido y Furioso" se consolidó como franquicia tras el inesperado fichaje de Vin Diesel en el papel principal

Vin Diesel se consolidó en el cine de acción gracias a Rápido y Furioso, aunque la idea inicial fue contratar a Timothy Olyphant, quien rechazó el proyecto. Far Out señala que Diesel fue elegido tras esa negativa, iniciando así una saga de larga duración.

El reparto tampoco resultó del primer intento: Paul Walker se consideró después de descartar a Eminem, Mark Wahlberg y Christian Bale. Michelle Rodriguez obtuvo su papel tras la renuncia de Eliza Dushku, aportando diversidad al elenco.

4. Russell Crowe en “Gladiador”

Russell Crowe fue elegido protagonista de "Gladiador" tras una selección en la que participaron grandes estrellas de Hollywood (Flim.ai)
Russell Crowe fue elegido protagonista de "Gladiador" tras una selección en la que participaron grandes estrellas de Hollywood (Flim.ai)

Russell Crowe alcanzó la fama mundial con Gladiador, aunque Fox pensó primero en Mel Gibson, que prefirió otro filme histórico. Ridley Scott barajó a Tom Cruise y se aproximó a Antonio Banderas, quien no pudo aceptar por retrasos de agenda.

Solo tras el éxito de Crowe en LA Confidential se lo tomó como candidato sólido. La decisión final le valió una de las actuaciones más recordadas del cine épico, según destaca Far Out.

3. Reese Witherspoon en “Legalmente rubia”

Legalmente rubia
Reese Witherspoon pasó de ser reconocida en el cine independiente a convertirse en estrella de Hollywood gracias a "Legalmente rubia" (MGM/courtesy Everett Collection)

A finales de los 90, Reese Witherspoon era asociada principalmente al cine independiente. MGM consideró antes a Gwyneth Paltrow y Christina Applegate, además de Jennifer Love Hewitt, Charlize Theron, Milla Jovovich, Alicia Silverstone, Kathryn Heigl y Britney Spears.

El director Robert Luketic convenció finalmente al estudio para darle la oportunidad a Witherspoon. Legalmente rubia redefinió su proyección y revirtió el encasillamiento tras su papel en Election.

2. Hugh Jackman en “X-Men”

Hugh Jackman. Wolverine. Logan (Disney)
Hugh Jackman se convirtió en Wolverine tras una accidentada búsqueda de protagonista para la saga de "X-Men" (Disney)

El protagonismo de Hugh Jackman como Wolverine surgió de circunstancias inesperadas. Bryan Singer quería originalmente a Russell Crowe y consideró a Viggo Mortensen. El papel fue otorgado primero a Dougray Scott, pero una lesión y compromisos previos obligaron un cambio.

Tres semanas después del inicio del rodaje, Singer contrató a Jackman, por entonces poco conocido fuera del teatro. A pesar de las críticas iniciales por su físico, lleva más de 25 años interpretando el icónico personaje.

1. Tom Holland en “Spider-Man”

Tom Holland fue elegido como Spider-Man sobre Asa Butterfield, quien encabezaba la lista de candidatos para el papel principal
Tom Holland fue elegido como Spider-Man sobre Asa Butterfield, quien encabezaba la lista de candidatos para el papel principal

En Spider-Man: Homecoming, Tom Holland fue seleccionado por Sony pese a que Asa Butterfield lideraba la lista de candidatos. Liam James, Timothée Chalamet, Zachary Gordon y Joseph Quinn también figuraron entre las opciones, y se rumoreó que Amy Pascal apoyaba a Nat Wolff.

La elección de Holland respondió a su química en pantalla con Robert Downey Jr. Far Out considera que este factor fue clave para revitalizar al personaje en el universo contemporáneo.

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