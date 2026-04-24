El día que Avengers: Doomsday presentó su tráiler completo y enloqueció a los fanáticos

El tráiler de "Avengers: Doomsday" debutó en CinemaCon y reunió a los superhéroes de Marvel tras seis años de ausencia (Marvel)

El primer tráiler completo de Avengers: Doomsday se presentó en la CinemaCon, marcando el regreso conjunto de los superhéroes de Marvel y generando gran expectación entre exhibidores y la industria cinematográfica, según Variety. El evento significó el primer avance integral de la nueva apuesta del estudio tras seis años de ausencia de una reunión de este calibre.

El adelanto de la película, que aún no se hizo público, muestra el reencuentro de los personajes icónicos del universo Marvel, el enfrentamiento con Doctor Doom, el regreso de Steve Rogers y la presencia destacada de equipos como los X-Men, los 4 Fantásticos y los Thunderbolts. Este primer vistazo propone alianzas inéditas entre héroes y villanos y adelanta una confrontación que redefinirá la narrativa de la saga.

En la CinemaCon celebrada recientemente en Estados Unidos, los hermanos Joe Russo y Anthony Russo, directores reconocidos por sus trabajos anteriores en la franquicia, subieron al escenario para mostrar el tráiler ante un auditorio repleto.

Los hermanos Joe Russo y Anthony Russo se encargaron de presentar el esperado tráiler de "Avengers: Doomsday" ante un auditorio lleno (REUTERS/Caroline Brehman)

Según Variety, la presentación fue recibida como un acontecimiento clave para los fanáticos y los propietarios de salas, y se interpretó como un nuevo impulso para la saga del Multiverso de Marvel en la etapa pospandémica.

Doctor Doom lidera la amenaza en el tráiler

El adelanto inicia con la imagen imponente de Doctor Doom, interpretado por Robert Downey Jr., preparado para lanzar una invasión en el multiverso de Marvel. A continuación, se observa al Profesor Xavier (Patrick Stewart) desde la mansión de los X-Men, presenciando un destello que anuncia peligro inminente.

Doctor Doom, interpretado por Robert Downey Jr., aparece como la nueva amenaza en el multiverso Marvel según el adelanto (Foto AP/Chris Pizzello)

Entre las escenas más impactantes, se destacan los combates de Gambito (Channing Tatum) y Shang-Chi (Simu Liu), y el ingreso de Mystique (Rebecca Romijn), quien se transforma en Yelena Belova, dando lugar a un enfrentamiento entre dos versiones del personaje interpretado por Florence Pugh.

Otro momento a resaltar muestra cómo Thor se enfrenta a Doctor Doom, quien logra detener con la mano el emblemático martillo Mjolnir. De acuerdo con Variety, esta secuencia anticipa una de las batallas principales de la saga.

El retorno de Steve Rogers y la unión inédita de héroes Marvel

El punto más sobresaliente del tráiler llega con la reaparición de Steve Rogers (Chris Evans), que sorprende tanto al público como a los propios personajes al reunirse con Thor. La narrativa previa ubicaba a Rogers fuera de la acción tras confiar el liderazgo a Sam Wilson, lo que añade mayor sorpresa a su retorno.

El regreso de Steve Rogers marca el momento más esperado del nuevo tráiler de Marvel Studios (Marvel Studios/REUTERS)

La reunión es aún más emblemática cuando Rogers toma nuevamente el martillo de Thor, en clara referencia a la batalla final frente a Thanos. Este gesto señala que las reglas en el universo Marvel pueden cambiar cuando lo demanda una amenaza global.

Además, el filme anticipa encuentros entre personajes que hasta ahora no habían compartido escena. Los X-Men, los 4 Fantásticos, los Thunderbolts y otros grupos aparecen juntos por primera vez, todos convocados ante el peligro común representado por Doctor Doom.

Nuevas alianzas y personajes clave en la saga

La fusión de equipos permite ver en acción conjunta a los 4 Fantásticos —Mr. Fantástico (Pedro Pascal), la Mujer Invisible, la Antorcha Humana y la Mole— con los llamados Nuevos Vengadores. Este grupo reúne a Bucky Barnes, Yelena Belova, Sentry, Ghost, Red Guardian y U.S. Agent, ampliando el abanico de superhéroes involucrados en la lucha.

Mr. Fantástico, Pedro Pascal, lidera a los 4 Fantásticos en la nueva alianza de superhéroes Marvel

El tráiler también adelanta choques de gran escala, como el enfrentamiento entre las fuerzas de Wakanda y los guerreros Talokan liderados por Namor, prolongando el conflicto que surgió en Wakanda Forever. La magnitud de la amenaza provoca que antiguos adversarios dejen de lado sus diferencias para formar una coalición sin precedentes.

La presencia de figuras como Ant-Man (Paul Rudd), Magneto (Ian McKellen), Shuri (Letitia Wright) y Loki (Tom Hiddleston) añade atractivo para quienes han seguido la saga del Multiverso en sus distintas etapas, indicó Variety.

La expectativa mundial ante “Avengers: Doomsday” y su impacto en taquilla

Desde la perspectiva industrial, Avengers: Doomsday se perfila como un posible hito dentro de los éxitos de taquilla pospandemia. Marvel confía en replicar el alcance obtenido por Spider-Man: No Way Home, que recaudó USD 1.900 millones, y Deadpool & Wolverine, con USD 1.330 millones a nivel global, según cifras citadas por Variety.

La última vez que la saga reunió a sus héroes, en Endgame (2019), la película logró un fin de semana de estreno récord con USD 357 millones en Estados Unidos y USD 1.200 millones a escala mundial. La recaudación total alcanzó los USD 2.800 millones, fijando una referencia histórica para la franquicia.

El lanzamiento mundial de "Endgame" recaudó USD 1.200 millones en su primer fin de semana, según datos citados por Variety

El estreno de Avengers: Doomsday está previsto para coincidir con Dune: Part III, en una jugada estratégica que podría generar uno de los fines de semana más exitosos en términos de recaudación. Además, la secuela Avengers: Secret Wars tiene lanzamiento anunciado para el 17 de diciembre de 2027, concluyendo así la llamada saga del Multiverso bajo la dirección de los hermanos Russo.

El impacto de la presentación en CinemaCon evidenció el poder de convocatoria de los superhéroes, tras una doble proyección del tráiler que consolidó la expectativa y el entusiasmo tanto del público como de los profesionales del cine.

El ambiente final en la CinemaCon se definió por la emoción palpable en la sala, reforzada cuando los protagonistas principales se unieron para compartir el tráiler, dando inicio a una nueva etapa para el universo de Marvel ante los espectadores.