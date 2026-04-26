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Volodimir Zelensky acusó a Rusia de “terrorismo nuclear” en el aniversario 40 de la explosión en la planta de Chernóbil

El mandatario acusó al Kremlin de llevar “al mundo al filo de un desastre provocado por el hombre” con el invasión de Ucrania

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El presidente ucraniano Volodimir Zelensky (Europa Press)
El presidente ucraniano Volodimir Zelensky (Europa Press)

Volodimir Zelensky, presidente de Ucrania, acusó este domingo a Moscú de “terrorismo nuclear” en el 40º aniversario de la explosión en la planta de Chernóbil, una fecha que coincide en medio de la invasión rusa en territorio ucraniano.

En un mensaje en redes sociales, el mandatario sostuvo que Rusia, con su invasión iniciada en 2022, “una vez más está llevando al mundo al filo de un desastre provocado por el hombre”.

“El mundo no puede permitir que continúe este terrorismo nuclear, y la mejor manera es obligar a Rusia a que detenga sus temerarios ataques”, sostuvo.

Zelensky destacó que drones rusos sobrevuelan regularmente Chernóbil y que uno de ellos llegó a impactar contra la cubierta protectora de la central el año pasado.

Escuela abandonada de Pripyat, cerca de la central nuclear de Chernóbil (Ucrania). Se estima que 47.000 personas fueron evacuadas de dicha ciudad tras la explosión en 1986. EFE/SERGEY DOLZHENKO
Escuela abandonada de Pripyat, cerca de la central nuclear de Chernóbil (Ucrania). Se estima que 47.000 personas fueron evacuadas de dicha ciudad tras la explosión en 1986. EFE/SERGEY DOLZHENKO

“Hace cuarenta años, el mundo se enfrentó a uno de los peores desastres nucleares: la explosión del cuarto reactor de la central nuclear de Chernóbil. Se liberó una cantidad significativa de material radiactivo al medio ambiente. Cientos de miles de personas han estado lidiando con las consecuencias de esa tragedia durante años”, dijo Zelenski en su cuenta de Facebook.

El presidente recordó que se construyó un sarcófago sobre el reactor destruido por la explosión para contener la radiación que más de 40 países han contribuido a sellarlo para prevenir nuevos desastres.

“Estas dos estructuras son las que protegen contra las fugas de radiación y la contaminación. Su mantenimiento y protección redundan en beneficio de todos. Pero con su guerra, Rusia vuelve a poner al mundo al borde de un desastre provocado por el hombre”, aseguró.

La explosión de 1986 en la central de Chernóbil, durante la época soviética, fue el peor desastre nuclear civil de la historia y transformó la percepción global sobre la energía nuclear. Se estima que miles de personas fallecieron a raíz de la exposición a la radiación, aunque la cifra exacta de víctimas varía.

Infografía sobre el desastre de Chernóbil con la central nuclear y una noria. Muestra datos de evacuación, radiación, cáncer, recuperación ecológica y adaptaciones de fauna.
Cuarenta años después del desastre de Chernóbil, este informe visual detalla los impactos humanos y científicos, la sorprendente resiliencia ecológica y las adaptaciones genéticas en la zona de exclusión. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Unas 600.000 personas, conocidas como “liquidadores”, participaron en la operación de limpieza y estuvieron expuestas a altos niveles de radiación. Un informe de la ONU de 2005 situó el número de muertes confirmadas y previstas en 4.000 en los tres países más afectados, mientras que Greenpeace calculó en 2006 que el desastre causó cerca de 100.000 muertes.

La conmemoración del aniversario de Chernóbil se produce en medio de la guerra entre Rusia y Ucrania. Durante la noche del sábado, más de cien drones fueron lanzados por Moscú sobre territorio ucraniano, dejando un saldo de tres muertos y cuatro heridos, según informaron autoridades locales.

En la región de Sumy, en el noreste de Ucrania y cerca de la frontera con Rusia, un ataque con drones rusos provocó la muerte de dos civiles, un hombre de 48 años y otro de 72, en el área de Bilopilia, detalló Oleg Grigorov, jefe de la administración militar regional.

En la ciudad de Dnipró, en el centroeste, los ataques con drones y artillería causaron la muerte de una persona y heridas a otras cuatro, según Oleksandr Ganzha, jefe de la administración militar local. Las autoridades informaron que varias viviendas y vehículos resultaron dañados.

Un residente se encuentra frente a un edificio residencial alcanzado durante un ataque con drones rusos al mediodía, en medio del ataque de Rusia contra Ucrania, en Dnipro, Ucrania, el 25 de abril de 2026 (REUTERS)
Un residente se encuentra frente a un edificio residencial alcanzado durante un ataque con drones rusos al mediodía, en medio del ataque de Rusia contra Ucrania, en Dnipro, Ucrania, el 25 de abril de 2026 (REUTERS)

La fuerza aérea ucraniana afirmó haber repelido 124 de los 144 drones lanzados por Rusia durante la noche. Por su parte, en Sebastopol, península de Crimea anexionada por Rusia, el gobernador reportó un muerto en un vehículo tras un ataque con drones ucranianos que también dañó varias viviendas y una escuela en diferentes barrios de la ciudad portuaria. Rusia aseguró haber derribado 43 drones en esa zona.

(con información de EFE)

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