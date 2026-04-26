Honduras

Nasry Asfura: “No me midan por unos días, mídanme por los resultados”

El Gobierno de Honduras avanza en proyectos de infraestructura para mejorar la conectividad y dinamizar la economía.

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El mandatario asegura que en los próximos meses se verán resultados en salud, infraestructura y seguridad. (Foto: Cortesía )
El mandatario asegura que en los próximos meses se verán resultados en salud, infraestructura y seguridad. (Foto: Cortesía )

El presidente de Honduras, Nasry Asfura, reafirmó este viernes su compromiso de trabajar de manera ininterrumpida por el desarrollo del país, al asegurar que en los próximos meses la población comenzará a percibir resultados concretos en áreas clave como salud, infraestructura, seguridad y educación.

Sus declaraciones se producen en un momento en que su administración se acerca a los primeros 100 días de gobierno, tras haber asumido el poder el 27 de enero de 2026, un hito que se cumplirá el próximo 7 de mayo.

Desde la sede de Casa Presidencial, el mandatario enfatizó que su gestión no debe ser evaluada por los primeros meses de trabajo, sino por los resultados sostenidos a lo largo de su período de gobierno.

En un mensaje dirigido tanto a la ciudadanía como a los distintos sectores políticos y sociales, Asfura pidió paciencia y confianza en las acciones que su equipo ya está ejecutando.

“Aquí me tienen con un gran equipo de ministros, equipo de Gobierno trabajando para servirle a ustedes, a cada hondureño. No tengan duda, lo vamos a demostrar y van a ver resultados en los próximos meses, todavía mucho más”, expresó el gobernante ante representantes de los medios de comunicación.

El Gobierno impulsa la entrega de libros a nivel nacional como parte del fortalecimiento del sistema educativo. (Foto: Cortesía)
El Gobierno impulsa la entrega de libros a nivel nacional como parte del fortalecimiento del sistema educativo. (Foto: Cortesía)

El jefe del Ejecutivo fue enfático al señalar que los problemas estructurales que enfrenta Honduras no pueden resolverse en cuestión de semanas o pocos meses, dado que muchos de ellos se han arrastrado durante décadas.

En ese sentido, reiteró que su administración debe ser medida por sus logros concretos y no por el tiempo transcurrido desde su toma de posesión.

“No me midan por unos días. Han pasado décadas en Honduras y no se han resuelto los problemas. No me midan por 60, 80, 90, 120 o 150 días. Mídanme por los resultados en todos los meses y en los 45 meses que me quedan de Gobierno”, afirmó Asfura, quien insistió en que su prioridad es servir al pueblo hondureño y mejorar sus condiciones de vida.

Entre las áreas donde el gobierno asegura que habrá avances visibles en el corto plazo destaca el sector educativo.

El mandatario informó que ya se encuentra en marcha la entrega de libros a nivel nacional, como parte de una estrategia orientada a fortalecer el sistema educativo y garantizar mejores condiciones de aprendizaje para los estudiantes.

Esta iniciativa busca reducir brechas históricas en el acceso a materiales educativos, especialmente en zonas rurales y de difícil acceso.

Nasry Asfura destaca el respaldo político para la aprobación de iniciativas clave. (Foto: Imagen Ilustrativa)
Nasry Asfura destaca el respaldo político para la aprobación de iniciativas clave. (Foto: Imagen Ilustrativa)

En materia de salud, el presidente señaló que su administración trabaja en mejorar la infraestructura hospitalaria, el abastecimiento de medicamentos y la calidad de los servicios, aunque no detalló cifras específicas.

Sin embargo, reiteró que estos esfuerzos forman parte de un plan integral que busca atender una de las principales demandas de la población.

En cuanto a infraestructura, Asfura destacó que ya se han iniciado proyectos orientados a mejorar la red vial y facilitar la conectividad en distintas regiones del país, lo cual también tiene un impacto directo en la actividad económica y el acceso a servicios básicos.

Asimismo, en el ámbito de la seguridad, indicó que se están implementando medidas para fortalecer las capacidades de las fuerzas del orden y reducir los índices de criminalidad.

Uno de los puntos centrales de su mensaje fue el enfoque económico de su administración.

Desde Casa Presidencial, el mandatario reitera su llamado a la unidad nacional para enfrentar los desafíos económicos del país. (Foto: Casa Presidencial Honduras)
Desde Casa Presidencial, el mandatario reitera su llamado a la unidad nacional para enfrentar los desafíos económicos del país. (Foto: Casa Presidencial Honduras)

El presidente explicó que el Gobierno reformuló el Presupuesto General de la República para el año 2026 con un criterio de responsabilidad fiscal, priorizando el uso eficiente de los recursos públicos y reduciendo el gasto en comparación con propuestas anteriores.

El nuevo presupuesto asciende a 444 mil 335 millones de lempiras, una cifra que, según el mandatario, permitirá atender las principales necesidades del país sin comprometer la estabilidad financiera.

Asfura también destacó el respaldo recibido por parte de las diferentes fuerzas políticas representadas en el Congreso Nacional de Honduras, lo cual ha sido clave para la aprobación del presupuesto y de otras iniciativas legislativas orientadas a mejorar las condiciones de vida de la población.

Este apoyo, según indicó, refleja la importancia del diálogo y la cooperación entre los distintos actores políticos.

“No soy resentido, no miro para atrás. Me pongo a trabajar por lo que cada hondureño necesita y vamos para adelante”, expresó el mandatario, al referirse a la necesidad de dejar de lado las diferencias políticas y enfocarse en la construcción de soluciones conjuntas.

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